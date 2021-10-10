Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/strakhovka-1753860767.html
Страховщики раскрыли мошенничество с попытками получить выплаты
Страховщики раскрыли мошенничество с попытками получить выплаты - РИА Новости, 10.10.2021
Страховщики раскрыли мошенничество с попытками получить выплаты
Недобросовестных попыток получения возмещения в автомобильном страховании стало меньше, но такие попытки в страховании имущества и страховании от несчастных... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T09:54
2021-10-10T09:54
происшествия
смоленская область
брянск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752220677_0:269:3071:1996_1920x0_80_0_0_62a3dfd25e6ced5b96f6a6a334f0085a.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Недобросовестных попыток получения возмещения в автомобильном страховании стало меньше, но такие попытки в страховании имущества и страховании от несчастных случаев участились, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие" и поделились "детективными" историями того, на какие обманы идут страхователи."В автостраховании сокращается число недобросовестных попыток получения страхового возмещения… Страховые компании научились эффективно противодействовать таким попыткам, а правоохранительные органы и суды накопили практику подобных ведения дел. В то же время в страховании имущества и страховании от несчастных случаев таких попыток становится больше", - сказали в компании. Так, недавно сотрудники департамента безопасности "Согласия" предотвратили мошенничество на сумму 52 миллиона рублей.Они рассказали, что в компанию обратился владелец магазина меховых изделий, оформив договор страхования на дорогостоящий товар. После заключения договора бизнесмен сообщил о страховом случае. По его словам, из-за ремонтных работ в торговом центре, где располагался меховой бутик, шубы получили загрязнения, потеряли товарный вид и оказались непригодными к продаже. Но в ходе служебного расследования сотрудникам департамента безопасности "Согласия" удалось выяснить, что товар пострадал до заключения договора страхования.Еще одна "острая" детективная история охватила сразу несколько субъектов РФ. Клиент страховой компании "Согласие", предприятие в Смоленской области, сообщил о хищении застрахованного груза – 20,9 тонны семян белой горчицы. Неизвестные злоумышленники обманули сотрудника компании-страхователя, представившись представителями организации-грузоперевозчика, и ввели в заблуждение неосведомленного об их планах водителя. Горчица была получена на складе в Татарстане и начала путешествие по стране."Преступники сообщили водителю, что все 20,9 тонны нужно доставить на склад в Воронежской области. Между тем, реальным местом назначения был Брянск. Расплатившись с водителем за перевозку, похитители присвоили груз. Сотрудники департамента безопасности "Согласия" организовали и провели профессиональные мероприятия – выяснили, где разгружали горчицу и на каком складе, принадлежащем местному предпринимателю, хранились мешки, похожие на похищенные", - рассказали в "Согласии"."К месту обнаружения были вызваны сотрудники полиции и представитель клиента, который опознал имущество. В результате совместной работы сотрудников полиции Воронежской области и департамента безопасности "Согласия" похищенная горчица была возвращена владельцу. Операция заняла около трех недель", - добавили они.
https://ria.ru/20201022/strakhovka-1581026417.html
https://ria.ru/20210506/bank-1731249872.html
смоленская область
брянск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752220677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59c2bde864f597e602d9b8d1441da60b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, смоленская область, брянск, россия
09:54 10.10.2021
 
Страховщики раскрыли мошенничество с попытками получить выплаты

Страховщики поделились "детективными" историями о попытках обмана для получения выплат

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Недобросовестных попыток получения возмещения в автомобильном страховании стало меньше, но такие попытки в страховании имущества и страховании от несчастных случаев участились, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие" и поделились "детективными" историями того, на какие обманы идут страхователи.
"В автостраховании сокращается число недобросовестных попыток получения страхового возмещения… Страховые компании научились эффективно противодействовать таким попыткам, а правоохранительные органы и суды накопили практику подобных ведения дел. В то же время в страховании имущества и страховании от несчастных случаев таких попыток становится больше", - сказали в компании. Так, недавно сотрудники департамента безопасности "Согласия" предотвратили мошенничество на сумму 52 миллиона рублей.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября 2020, 16:19
В Москве шесть человек будут судить за мошенничество со страховкой
Они рассказали, что в компанию обратился владелец магазина меховых изделий, оформив договор страхования на дорогостоящий товар. После заключения договора бизнесмен сообщил о страховом случае. По его словам, из-за ремонтных работ в торговом центре, где располагался меховой бутик, шубы получили загрязнения, потеряли товарный вид и оказались непригодными к продаже. Но в ходе служебного расследования сотрудникам департамента безопасности "Согласия" удалось выяснить, что товар пострадал до заключения договора страхования.
Еще одна "острая" детективная история охватила сразу несколько субъектов РФ. Клиент страховой компании "Согласие", предприятие в Смоленской области, сообщил о хищении застрахованного груза – 20,9 тонны семян белой горчицы. Неизвестные злоумышленники обманули сотрудника компании-страхователя, представившись представителями организации-грузоперевозчика, и ввели в заблуждение неосведомленного об их планах водителя. Горчица была получена на складе в Татарстане и начала путешествие по стране.
"Преступники сообщили водителю, что все 20,9 тонны нужно доставить на склад в Воронежской области. Между тем, реальным местом назначения был Брянск. Расплатившись с водителем за перевозку, похитители присвоили груз. Сотрудники департамента безопасности "Согласия" организовали и провели профессиональные мероприятия – выяснили, где разгружали горчицу и на каком складе, принадлежащем местному предпринимателю, хранились мешки, похожие на похищенные", - рассказали в "Согласии".
"К месту обнаружения были вызваны сотрудники полиции и представитель клиента, который опознал имущество. В результате совместной работы сотрудников полиции Воронежской области и департамента безопасности "Согласия" похищенная горчица была возвращена владельцу. Операция заняла около трех недель", - добавили они.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 02:12
Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
 
ПроисшествияСмоленская областьБрянскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния