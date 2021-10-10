https://ria.ru/20211010/strakhovka-1753860767.html

Страховщики раскрыли мошенничество с попытками получить выплаты

Страховщики раскрыли мошенничество с попытками получить выплаты - РИА Новости, 10.10.2021

Страховщики раскрыли мошенничество с попытками получить выплаты

Недобросовестных попыток получения возмещения в автомобильном страховании стало меньше, но такие попытки в страховании имущества и страховании от несчастных... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T09:54

2021-10-10T09:54

2021-10-10T09:54

происшествия

смоленская область

брянск

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Недобросовестных попыток получения возмещения в автомобильном страховании стало меньше, но такие попытки в страховании имущества и страховании от несчастных случаев участились, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие" и поделились "детективными" историями того, на какие обманы идут страхователи."В автостраховании сокращается число недобросовестных попыток получения страхового возмещения… Страховые компании научились эффективно противодействовать таким попыткам, а правоохранительные органы и суды накопили практику подобных ведения дел. В то же время в страховании имущества и страховании от несчастных случаев таких попыток становится больше", - сказали в компании. Так, недавно сотрудники департамента безопасности "Согласия" предотвратили мошенничество на сумму 52 миллиона рублей.Они рассказали, что в компанию обратился владелец магазина меховых изделий, оформив договор страхования на дорогостоящий товар. После заключения договора бизнесмен сообщил о страховом случае. По его словам, из-за ремонтных работ в торговом центре, где располагался меховой бутик, шубы получили загрязнения, потеряли товарный вид и оказались непригодными к продаже. Но в ходе служебного расследования сотрудникам департамента безопасности "Согласия" удалось выяснить, что товар пострадал до заключения договора страхования.Еще одна "острая" детективная история охватила сразу несколько субъектов РФ. Клиент страховой компании "Согласие", предприятие в Смоленской области, сообщил о хищении застрахованного груза – 20,9 тонны семян белой горчицы. Неизвестные злоумышленники обманули сотрудника компании-страхователя, представившись представителями организации-грузоперевозчика, и ввели в заблуждение неосведомленного об их планах водителя. Горчица была получена на складе в Татарстане и начала путешествие по стране."Преступники сообщили водителю, что все 20,9 тонны нужно доставить на склад в Воронежской области. Между тем, реальным местом назначения был Брянск. Расплатившись с водителем за перевозку, похитители присвоили груз. Сотрудники департамента безопасности "Согласия" организовали и провели профессиональные мероприятия – выяснили, где разгружали горчицу и на каком складе, принадлежащем местному предпринимателю, хранились мешки, похожие на похищенные", - рассказали в "Согласии"."К месту обнаружения были вызваны сотрудники полиции и представитель клиента, который опознал имущество. В результате совместной работы сотрудников полиции Воронежской области и департамента безопасности "Согласия" похищенная горчица была возвращена владельцу. Операция заняла около трех недель", - добавили они.

https://ria.ru/20201022/strakhovka-1581026417.html

https://ria.ru/20210506/bank-1731249872.html

смоленская область

брянск

россия

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происшествия, смоленская область, брянск, россия