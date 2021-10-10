https://ria.ru/20211010/shkola-1753882889.html

В Воронеже всех школьников переведут на удаленку из-за COVID-19

В Воронеже всех школьников переведут на удаленку из-за COVID-19 - РИА Новости, 10.10.2021

В Воронеже всех школьников переведут на удаленку из-за COVID-19

Всех школьников Воронежа переводят со вторника на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, также на "дистант" переходят все учреждения образования и... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:15

2021-10-10T14:15

2021-10-10T15:24

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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Всех школьников Воронежа переводят со вторника на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, также на "дистант" переходят все учреждения образования и спортподготовки, сообщает правительство области.Ранее власти региона заявляли, что с 11 октября учеников пятых-восьмых и десятых классов школ Воронежа переводят на удаленку из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в городе."Со вторника, 12 октября, в школах города Воронежа вводится дистанционное обучение для всех классов. Дата окончания меры будет определена позже, с учетом складывающейся эпидобстановки", - говорится в сообщении.Власти также рекомендуют работодателям Воронежа перевести на дистанционный режим работы или отправить в оплачиваемый отпуск тех сотрудников, у которых есть дети - ученики 1-4 классов. Главы районов области по-прежнему сами решают вопрос введения дистанционного режима и закрытия школ или отдельных классов при превышении эпидпорога."На дистанционный режим работы переводятся все организации вне зависимости от права собственности, которые занимаются образовательными программами и программами спортподготовки. В рамках учебного плана они сохраняют возможность индивидуальной очной работы", - информирует облправительство.Учреждениям высшей школы и профессиональным образовательным организациям рекомендовано с 12 октября проводить лекции, практические и лабораторные работы в онлайн-формате.Весь общепит региона переводится на режим работы до 21:00 мск.В Воронежской области ситуация с COVID-19 оценивается как сложная. С 7 октября в сутки регистрируют более 600 новых случаев COVID-19. В связи с ситуацией управление Роспотребнадзора по региону объявило об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан, а власти области заявили о введении с 11 октября QR-кодов. Кроме того, с 11 октября в области вводят самоизоляцию для непривитых граждан старше 65 лет. Уже приостановлена работа концертных организаций, концертных площадок, ярмарок, рынков по розничной продаже непродовольственными товарами, запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями.Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрированы 139 323 случая COVID, выздоровели 114 195 пациентов, умерли 6117. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://ria.ru/20211010/koronavirus-1753858097.html

https://ria.ru/20211010/opros-1753863825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воронеж, коронавирус covid-19, коронавирус в россии