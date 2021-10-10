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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ - РИА Новости, 10.10.2021
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье октября, установлен указом президента РФ от РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T03:01
2021-10-10T03:01
справки
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье октября, установлен указом президента РФ от 31 мая 1999 года. В 2021 году дата приходится на 10 октября. Первоначально праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 года и назывался "Всесоюзным днем работников сельского хозяйства". Он также отмечался во второе воскресенье октября. В третье воскресенье октября праздновался "День работников пищевой промышленности", установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 августа 1966 года. В 1986 году эти два праздника были объединены в единый – "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса". Он праздновался в третье воскресенье ноября. В 1988 году его объединили с "Днем мелиоратора" в единый праздник с названием "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", который отмечался также в третье воскресенье ноября. В 1999 году дату празднования перенесли на второе воскресенье октября, и в названии заменили слово "работников" на "работника". Россия располагает значительной долей сельскохозяйственных угодий планеты – 4,5%. В стране, как и во всем мире, аграрное производство является крупнейшей жизнеобеспечивающей сферой народнохозяйственного комплекса. Его состояние и экономическая эффективность функционирования оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния народа. Агропромышленный комплекс (АПК) в значительной мере определяет состояние всей экономики страны, поскольку он тесно взаимодействует с другими отраслями народного хозяйства. Проводимые в стране, с начала 1990-х годов, без предварительной научной проработки аграрные преобразования, сводимые, в основном, к нерегулируемой либерализации рынка, повлекли за собой развал материально-технической базы АПК и системных технологий ведения производства, их примитивизацию, поставили под угрозу существование основного, невозобновляемого средства производства – земли, без чего функционирование этой отрасли вообще невозможно. Производство продукции агропромышленного комплекса сократилось почти вдвое, а в структурообразующей отрасли – сельском хозяйстве – на 40%, что ограничило возможности страны обеспечить население продовольствием собственного производства. С 1999 года начался экономический рост в сельском хозяйстве, который продолжался до 2006 года. За это время объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 34,4%. Но с 2002 года наметилась тенденция снижения темпов развития сельского хозяйства, их отставания от темпов развития экономики в целом. Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села. Для преодоления кризисных явлений и вывода агропромышленного комплекса на устойчивое развитие в 2006 году был принят Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". Во исполнение этого закона была принята в 2007 году "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования аграрных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2008-2012 годы, в 2012 году – госпрограмма на 2013-2020 годы, а в 2019 году – госпрограмма на 2013-2025 годы.Государственные меры, направленные на стимулирование сельского хозяйства, доказали свою эффективность. Отрасль стала демонстрировать рост, активно начали развиваться различные формы сельскохозяйственной деятельности: не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства. Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей российской экономики. Россия не только практически полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивает глобальные рынки. Страна стала ведущей зерновой державой и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы. По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, несмотря на то, что на протяжении 2020 и 2021 года мировая экономика испытывает большое давление, связанное с распространением коронавирусной инфекции, несмотря на неблагоприятные погодные условия, российский агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из ключевых драйверов развития российской экономики.Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил 101,5% по отношению к уровню 2019 года, по отношению к уровню 2017 года – 105,7% (в 2019 году – 104,1% по отношению к уровню 2017 года). Валовый сбор зерна в 2020 году стал вторым по объему в новейшей российской истории. Аграрии собрали 133,5 миллиона тонн зерна в чистом весе, что на 10% выше 2019 года. Почти 86 миллиона тонн основной экспортной культуры – пшеницы (на 15% больше, чем в 2019 году). Собран рекордный урожай рапса – более 2,5 миллиона тонн в чистом весе, что на четверть больше, чем в 2019 году. Сбор овощей составил рекордные 6,9 миллиона тонн. В рыбохозяйственном комплексе объемы производства продукции товарной аквакультуры за год выросли на 14%. Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям. В 2020 году самообеспеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией превысила показатели доктрины продовольственной безопасности РФ в полтора раза, а по растительному маслу – почти в два раза.РФ не только обеспечивает себя продовольствием, но и добивается рекордных показателей по экспорту – в 2020 году страна смогла нарастить экспорт до 30,5 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Российское продовольствие закупили 150 стран мира. Помимо этого, по итогам 2020 года впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт. Развитие аграрного производства вдохнуло новую жизнь и в сельские территории: доходы от продажи сельхозпродукции возвращаются на село и стимулируют развитие сельских поселений. Для сельских жителей строятся дома, проводятся газ и вода, открываются школы, детские сады, медицинские учреждения, клубы, спортплощадки, прикладывается максимум усилий, для того чтобы им были доступны все современные возможности для качественного образования, медицинского обслуживания, жизни и работы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
03:01 10.10.2021
 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы на поле в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы на поле в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в РФ, ежегодно отмечаемый во второе воскресенье октября, установлен указом президента РФ от 31 мая 1999 года. В 2021 году дата приходится на 10 октября.
Первоначально праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 года и назывался "Всесоюзным днем работников сельского хозяйства". Он также отмечался во второе воскресенье октября. В третье воскресенье октября праздновался "День работников пищевой промышленности", установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 августа 1966 года. В 1986 году эти два праздника были объединены в единый – "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса". Он праздновался в третье воскресенье ноября. В 1988 году его объединили с "Днем мелиоратора" в единый праздник с названием "День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", который отмечался также в третье воскресенье ноября. В 1999 году дату празднования перенесли на второе воскресенье октября, и в названии заменили слово "работников" на "работника".
Россия располагает значительной долей сельскохозяйственных угодий планеты – 4,5%.
В стране, как и во всем мире, аграрное производство является крупнейшей жизнеобеспечивающей сферой народнохозяйственного комплекса. Его состояние и экономическая эффективность функционирования оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния народа.
Агропромышленный комплекс (АПК) в значительной мере определяет состояние всей экономики страны, поскольку он тесно взаимодействует с другими отраслями народного хозяйства.
Проводимые в стране, с начала 1990-х годов, без предварительной научной проработки аграрные преобразования, сводимые, в основном, к нерегулируемой либерализации рынка, повлекли за собой развал материально-технической базы АПК и системных технологий ведения производства, их примитивизацию, поставили под угрозу существование основного, невозобновляемого средства производства – земли, без чего функционирование этой отрасли вообще невозможно. Производство продукции агропромышленного комплекса сократилось почти вдвое, а в структурообразующей отрасли – сельском хозяйстве – на 40%, что ограничило возможности страны обеспечить население продовольствием собственного производства.
С 1999 года начался экономический рост в сельском хозяйстве, который продолжался до 2006 года. За это время объем производства продукции сельского хозяйства увеличился на 34,4%. Но с 2002 года наметилась тенденция снижения темпов развития сельского хозяйства, их отставания от темпов развития экономики в целом.
Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.
Для преодоления кризисных явлений и вывода агропромышленного комплекса на устойчивое развитие в 2006 году был принят Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства". Во исполнение этого закона была принята в 2007 году "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования аграрных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2008-2012 годы, в 2012 году – госпрограмма на 2013-2020 годы, а в 2019 году – госпрограмма на 2013-2025 годы.
Государственные меры, направленные на стимулирование сельского хозяйства, доказали свою эффективность. Отрасль стала демонстрировать рост, активно начали развиваться различные формы сельскохозяйственной деятельности: не только крупные предприятия, но и небольшие крестьянские фермерские хозяйства.
Сегодня сельское хозяйство, в целом агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей российской экономики. Россия не только практически полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивает глобальные рынки. Страна стала ведущей зерновой державой и занимает лидирующие позиции в мире по экспорту пшеницы.
По словам заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, несмотря на то, что на протяжении 2020 и 2021 года мировая экономика испытывает большое давление, связанное с распространением коронавирусной инфекции, несмотря на неблагоприятные погодные условия, российский агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из ключевых драйверов развития российской экономики.
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил 101,5% по отношению к уровню 2019 года, по отношению к уровню 2017 года – 105,7% (в 2019 году – 104,1% по отношению к уровню 2017 года).
Валовый сбор зерна в 2020 году стал вторым по объему в новейшей российской истории. Аграрии собрали 133,5 миллиона тонн зерна в чистом весе, что на 10% выше 2019 года. Почти 86 миллиона тонн основной экспортной культуры – пшеницы (на 15% больше, чем в 2019 году). Собран рекордный урожай рапса – более 2,5 миллиона тонн в чистом весе, что на четверть больше, чем в 2019 году. Сбор овощей составил рекордные 6,9 миллиона тонн. В рыбохозяйственном комплексе объемы производства продукции товарной аквакультуры за год выросли на 14%.
Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям. В 2020 году самообеспеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией превысила показатели доктрины продовольственной безопасности РФ в полтора раза, а по растительному маслу – почти в два раза.
РФ не только обеспечивает себя продовольствием, но и добивается рекордных показателей по экспорту – в 2020 году страна смогла нарастить экспорт до 30,5 миллиарда долларов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Российское продовольствие закупили 150 стран мира. Помимо этого, по итогам 2020 года впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт.
Развитие аграрного производства вдохнуло новую жизнь и в сельские территории: доходы от продажи сельхозпродукции возвращаются на село и стимулируют развитие сельских поселений. Для сельских жителей строятся дома, проводятся газ и вода, открываются школы, детские сады, медицинские учреждения, клубы, спортплощадки, прикладывается максимум усилий, для того чтобы им были доступны все современные возможности для качественного образования, медицинского обслуживания, жизни и работы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
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