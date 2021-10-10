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Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании
Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании - РИА Новости, 10.10.2021
Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу ПАО "ФосАгро" в честь 20-летия создания компании и отметил, что компания вносит... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:50
2021-10-10T10:50
общество
фосагро
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу ПАО "ФосАгро" в честь 20-летия создания компании и отметил, что компания вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Убежден, что столь впечатляющие успехи – результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива предприятий холдинга, грамотных управленческих решений", - говорится в телеграмме.Президент также отметил приоритетное внимание, которое компания уделяет созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики, масштабных благотворительных проектов.
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общество, фосагро, владимир путин, россия
10:50 10.10.2021
 
Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании

Путин заявил, что "ФосАгро" вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу ПАО "ФосАгро" в честь 20-летия создания компании и отметил, что компания вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Убежден, что столь впечатляющие успехи – результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива предприятий холдинга, грамотных управленческих решений", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил приоритетное внимание, которое компания уделяет созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики, масштабных благотворительных проектов.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:53
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ОбществоФосАгроВладимир ПутинРоссия
 
 
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