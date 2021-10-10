https://ria.ru/20211010/putin-1753866471.html
Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании
Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании - РИА Новости, 10.10.2021
Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу ПАО "ФосАгро" в честь 20-летия создания компании и отметил, что компания вносит... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T10:50
2021-10-10T10:50
2021-10-10T10:50
общество
фосагро
владимир путин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу ПАО "ФосАгро" в честь 20-летия создания компании и отметил, что компания вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Убежден, что столь впечатляющие успехи – результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива предприятий холдинга, грамотных управленческих решений", - говорится в телеграмме.Президент также отметил приоритетное внимание, которое компания уделяет созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики, масштабных благотворительных проектов.
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общество, фосагро, владимир путин, россия
Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании
Путин заявил, что "ФосАгро" вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
направил поздравительную телеграмму коллективу ПАО "ФосАгро
" в честь 20-летия создания компании и отметил, что компания вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности РФ
, телеграмма опубликована на сайте Кремля
.
"Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Убежден, что столь впечатляющие успехи – результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива предприятий холдинга, грамотных управленческих решений", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил приоритетное внимание, которое компания уделяет созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики, масштабных благотворительных проектов.