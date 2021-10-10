https://ria.ru/20211010/putin-1753866471.html

Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании

Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании - РИА Новости, 10.10.2021

Путин поздравил коллектив "ФосАгро" с двадцатилетием создания компании

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу ПАО "ФосАгро" в честь 20-летия создания компании и отметил, что компания вносит... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T10:50

2021-10-10T10:50

2021-10-10T10:50

общество

фосагро

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу ПАО "ФосАгро" в честь 20-летия создания компании и отметил, что компания вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности РФ, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Все прошедшие годы ваша компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, вносит значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Убежден, что столь впечатляющие успехи – результат слаженной, высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива предприятий холдинга, грамотных управленческих решений", - говорится в телеграмме.Президент также отметил приоритетное внимание, которое компания уделяет созданию современных рабочих мест, внедрению инновационных, экологических технологий, реализации социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики, масштабных благотворительных проектов.

https://ria.ru/20210922/kompaniya-1751346380.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, фосагро, владимир путин, россия