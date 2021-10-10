14:17 10.10.2021 (обновлено: 19:24 10.10.2021)
Власти рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане
В пресс-службе Минниханова сообщили о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Пострадавшие при крушении самолета в Татарстане в основном получили переломы, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Пять человек из шести, выживших в авиакатастрофе, госпитализировали в больницу скорой помощи в Набережных Челнах, куда приехал глава региона Рустам Минниханов.
По словам врачей, "главное — нет травм головы и шеи, что позволяет сохранить стабильное состояние пострадавших", добавила Галимова.
В Набережные Челны также прибыли специалисты из Казани, в частности торакальный хирург, нейрохирург и травматолог из Республиканской клиники.
Как подтвердил главврач больницы скорой помощи Марат Мухамадеев, все пациенты находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. По его словам, поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, сейчас они находятся в реанимации.
"По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть попадание воздуха в плевральную полость", — добавил главврач.
В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что еще одного пострадавшего в крайне тяжелом состоянии вертолетом доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казань.
Самолет L-410 местного аэроклуба ДОСААФ разбился утром в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана.
Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973-м.