https://ria.ru/20211010/postradavshie-1753883253.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане

Власти рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане

Пострадавшие при крушении самолета в Татарстане в основном получили переломы, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:17

2021-10-10T14:17

2021-10-10T19:24

происшествия

республика татарстан (татарстан)

l-410

крушение самолета l-410 в татарстане

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КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Пострадавшие при крушении самолета в Татарстане в основном получили переломы, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.Пять человек из шести, выживших в авиакатастрофе, госпитализировали в больницу скорой помощи в Набережных Челнах, куда приехал глава региона Рустам Минниханов.По словам врачей, "главное — нет травм головы и шеи, что позволяет сохранить стабильное состояние пострадавших", добавила Галимова.В Набережные Челны также прибыли специалисты из Казани, в частности торакальный хирург, нейрохирург и травматолог из Республиканской клиники.Как подтвердил главврач больницы скорой помощи Марат Мухамадеев, все пациенты находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. По его словам, поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, сейчас они находятся в реанимации.В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что еще одного пострадавшего в крайне тяжелом состоянии вертолетом доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казань.Самолет L-410 местного аэроклуба ДОСААФ разбился утром в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана.Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973-м.

https://ria.ru/20211010/dosaaf-1753884100.html

https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753876269.html

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане