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Власти рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане
Власти рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане
Пострадавшие при крушении самолета в Татарстане в основном получили переломы, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:17
2021-10-10T19:24
происшествия
республика татарстан (татарстан)
l-410
крушение самолета l-410 в татарстане
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КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Пострадавшие при крушении самолета в Татарстане в основном получили переломы, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.Пять человек из шести, выживших в авиакатастрофе, госпитализировали в больницу скорой помощи в Набережных Челнах, куда приехал глава региона Рустам Минниханов.По словам врачей, "главное — нет травм головы и шеи, что позволяет сохранить стабильное состояние пострадавших", добавила Галимова.В Набережные Челны также прибыли специалисты из Казани, в частности торакальный хирург, нейрохирург и травматолог из Республиканской клиники.Как подтвердил главврач больницы скорой помощи Марат Мухамадеев, все пациенты находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. По его словам, поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, сейчас они находятся в реанимации.В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что еще одного пострадавшего в крайне тяжелом состоянии вертолетом доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казань.Самолет L-410 местного аэроклуба ДОСААФ разбился утром в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана.Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973-м.
https://ria.ru/20211010/dosaaf-1753884100.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан), l-410, крушение самолета l-410 в татарстане
14:17 10.10.2021 (обновлено: 19:24 10.10.2021)
 
Власти рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане

В пресс-службе Минниханова сообщили о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Пострадавшие при крушении самолета в Татарстане в основном получили переломы, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Пять человек из шести, выживших в авиакатастрофе, госпитализировали в больницу скорой помощи в Набережных Челнах, куда приехал глава региона Рустам Минниханов.
По словам врачей, "главное — нет травм головы и шеи, что позволяет сохранить стабильное состояние пострадавших", добавила Галимова.
В Набережные Челны также прибыли специалисты из Казани, в частности торакальный хирург, нейрохирург и травматолог из Республиканской клиники.
Самолет L-410 - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 14:24
ДОСААФ приостановило полеты L-410 из-за авиакатастрофы в Татарстане
Как подтвердил главврач больницы скорой помощи Марат Мухамадеев, все пациенты находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. По его словам, поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, сейчас они находятся в реанимации.

"По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть попадание воздуха в плевральную полость", — добавил главврач.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов уточнил, что еще одного пострадавшего в крайне тяжелом состоянии вертолетом доставили в Республиканскую клиническую больницу в Казань.
Самолет L-410 местного аэроклуба ДОСААФ разбился утром в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана.
Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
L-410 — двухмоторный самолет для региональных линий. Машину в конце 1960-х разработало чехословацкое предприятие Let. Коммерческая эксплуатация началась в 1973-м.
Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
Вчера, 12:40
Минниханов назвал возможную причину крушения самолета в Татарстане
 
ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)L-410Крушение самолета L-410 в Татарстане
 
 
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