https://ria.ru/20211010/patriarkh-1753914015.html

Патриарх призвал духовенство Татарстана помочь пострадавшим в катастрофе

Патриарх призвал духовенство Татарстана помочь пострадавшим в катастрофе - РИА Новости, 10.10.2021

Патриарх призвал духовенство Татарстана помочь пострадавшим в катастрофе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Татарстане и выразил надежду, что духовенство республики окажет... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T19:39

2021-10-10T19:39

2021-10-10T19:39

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

здоровье - общество

василий рулинский

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Татарстане и выразил надежду, что духовенство республики окажет духовную поддержку пострадавшим."Прошу вас передать слова искреннего соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Молюсь Господу, дабы Он даровал укрепление сил тем, кто потерял в этом крушении своих близких. Надеюсь, что духовенство Татарстанской митрополии окажет всем, кого коснулась беда, необходимую пастырскую помощь, утешит и ободрит скорбящих и страждущих", - обратился патриарх к главе Татарстанской митрополии митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу (Наконечному).Патриарх также выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. "Авиакатастрофа унесла жизни людей, несколько человек получили серьезные ранения. Выражаю надежду на то, что власти республики окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, нуждающихся сегодня в особом внимании, заботе и участии. Со своей стороны, свидетельствую, что священнослужители Татарстанской митрополии Русской православной церкви также готовы духовно поддержать тех, кто потерял в результате трагедии своих близких, кто переживает за здоровье и состояние родных, находящихся ныне в больницах", - говорится в патриаршем обращении.Пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский в своем канале в Telegram сообщил, что Социальный отдел Казанской епархии готов оказать всю необходимую помощь пострадавшим.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило, что в 9:11 в воскресенье поступило сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 мензелинского аэроклуба ДОСААФ в Мензелинске. По уточненным данным, шесть пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. На месте работают представители СК и прокуратуры.

https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753883613.html

https://ria.ru/20211010/bolnitsa-1753885653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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