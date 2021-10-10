СПЧ ООН принял резолюцию по правам молодежи
СПЧ ООН принял резолюцию по правам молодежи, инициированную Узбекистаном
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ТАШКЕНТ, 10 окт - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодежи, инициированную Узбекистаном, сообщил в воскресенье официальный представитель узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов.
В октябре 2020 года Узбекистан впервые был избран членом СПЧ ООН на период 2021-2023 годов.
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"В Женеве в ходе 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) принята резолюция, инициированная президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодежи", - написал Кабулжанов в своем Telegram-канале.
По его данным, резолюция получила единогласное одобрение всех 47 государств-членов СПЧ.
"Документ призывает государства создавать для молодежи равные возможности, оказывать содействие в обеспечении их прав и свобод в контексте снижения негативного воздействия пандемии COVID-19", - поясняет официальный представитель МИД.
Резолюция также постановляет проведение Верховным комиссаром ООН по правам человека подробного исследования способов смягчения воздействия глобальной пандемии на права молодежи, включая выявление случаев дискриминации молодых людей при осуществлении их прав человека, в том числе молодых женщин и девочек, добавил Кабулжанов. Доклад по выполнению принятой резолюции будет заслушан на 51-й сессии СПЧ в сентябре 2022 года.
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