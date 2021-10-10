https://ria.ru/20211010/molodezh-1753879800.html

СПЧ ООН принял резолюцию по правам молодежи

СПЧ ООН принял резолюцию по правам молодежи - РИА Новости, 10.10.2021

СПЧ ООН принял резолюцию по правам молодежи

Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодежи, инициированную Узбекистаном, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T13:40

2021-10-10T13:40

2021-10-10T13:40

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ТАШКЕНТ, 10 окт - РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодежи, инициированную Узбекистаном, сообщил в воскресенье официальный представитель узбекистанского МИД Юсуп Кабулжанов.В октябре 2020 года Узбекистан впервые был избран членом СПЧ ООН на период 2021-2023 годов."В Женеве в ходе 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) принята резолюция, инициированная президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодежи", - написал Кабулжанов в своем Telegram-канале.По его данным, резолюция получила единогласное одобрение всех 47 государств-членов СПЧ.Резолюция также постановляет проведение Верховным комиссаром ООН по правам человека подробного исследования способов смягчения воздействия глобальной пандемии на права молодежи, включая выявление случаев дискриминации молодых людей при осуществлении их прав человека, в том числе молодых женщин и девочек, добавил Кабулжанов. Доклад по выполнению принятой резолюции будет заслушан на 51-й сессии СПЧ в сентябре 2022 года.

https://ria.ru/20211007/muftiyat-1753496264.html

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в мире, оон, узбекистан, женева (город), шавкат мирзиеев