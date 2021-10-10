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https://ria.ru/20211010/memorandum-1753897331.html
В России приняли Меморандум о классном руководстве
В России приняли Меморандум о классном руководстве - РИА Новости, 10.10.2021
В России приняли Меморандум о классном руководстве
Меморандума о развитии и поддержке классного руководства подписан на Всероссийском форуме классных руководителей, сообщает пресс-служба министерства просвещения РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T16:40
2021-10-10T16:46
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Меморандума о развитии и поддержке классного руководства подписан на Всероссийском форуме классных руководителей, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ."Участники первого Всероссийского форума классных руководителей единогласно приняли Меморандум о развитии и поддержке классного руководства", - говорится в сообщении.Уточняется, что документ был подготовлен Минпросвещения совместно с ведущими педагогами разных регионов, рассмотрен и дополнен региональными экспертами и участниками Всероссийского форума классных руководителей.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что этот документ ляжет в основу государственной политики, и призвал педагогов к совместной реализации направлений работы, зафиксированных в меморандуме."Хочу подчеркнуть, что мы будем делать всё для того, чтобы работать вместе с вами, чтобы повышать статус учителя, чтобы страна знала своих героев", – приводит пресс-служба ведомства слова Кравцова.Поясняется, что в меморандуме зафиксированы важнейшие аспекты образовательной политики: воспитание, преемственность отечественных педагогических традиций, партнёрское взаимодействие классного руководителя с родителями в воспитательной работе, сотрудничество советников директоров школ с классными руководителями, создание инклюзивного пространства в школах, безопасность детей в мире образовательного интернет-пространства.
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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
16:40 10.10.2021 (обновлено: 16:46 10.10.2021)
 
В России приняли Меморандум о классном руководстве

В России приняли Меморандум о развитии и поддержке классного руководства

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе в Омской области
Ученики на уроке в школе в Омской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Меморандума о развитии и поддержке классного руководства подписан на Всероссийском форуме классных руководителей, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.
"Участники первого Всероссийского форума классных руководителей единогласно приняли Меморандум о развитии и поддержке классного руководства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что документ был подготовлен Минпросвещения совместно с ведущими педагогами разных регионов, рассмотрен и дополнен региональными экспертами и участниками Всероссийского форума классных руководителей.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что этот документ ляжет в основу государственной политики, и призвал педагогов к совместной реализации направлений работы, зафиксированных в меморандуме.
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"Хочу подчеркнуть, что мы будем делать всё для того, чтобы работать вместе с вами, чтобы повышать статус учителя, чтобы страна знала своих героев", – приводит пресс-служба ведомства слова Кравцова.
Поясняется, что в меморандуме зафиксированы важнейшие аспекты образовательной политики: воспитание, преемственность отечественных педагогических традиций, партнёрское взаимодействие классного руководителя с родителями в воспитательной работе, сотрудничество советников директоров школ с классными руководителями, создание инклюзивного пространства в школах, безопасность детей в мире образовательного интернет-пространства.
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