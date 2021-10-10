https://ria.ru/20211010/memorandum-1753897331.html

В России приняли Меморандум о классном руководстве

В России приняли Меморандум о классном руководстве - РИА Новости, 10.10.2021

В России приняли Меморандум о классном руководстве

Меморандума о развитии и поддержке классного руководства подписан на Всероссийском форуме классных руководителей, сообщает пресс-служба министерства просвещения РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T16:40

2021-10-10T16:40

2021-10-10T16:46

общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Меморандума о развитии и поддержке классного руководства подписан на Всероссийском форуме классных руководителей, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ."Участники первого Всероссийского форума классных руководителей единогласно приняли Меморандум о развитии и поддержке классного руководства", - говорится в сообщении.Уточняется, что документ был подготовлен Минпросвещения совместно с ведущими педагогами разных регионов, рассмотрен и дополнен региональными экспертами и участниками Всероссийского форума классных руководителей.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что этот документ ляжет в основу государственной политики, и призвал педагогов к совместной реализации направлений работы, зафиксированных в меморандуме."Хочу подчеркнуть, что мы будем делать всё для того, чтобы работать вместе с вами, чтобы повышать статус учителя, чтобы страна знала своих героев", – приводит пресс-служба ведомства слова Кравцова.Поясняется, что в меморандуме зафиксированы важнейшие аспекты образовательной политики: воспитание, преемственность отечественных педагогических традиций, партнёрское взаимодействие классного руководителя с родителями в воспитательной работе, сотрудничество советников директоров школ с классными руководителями, создание инклюзивного пространства в школах, безопасность детей в мире образовательного интернет-пространства.

https://ria.ru/20210914/vyplaty-1750041137.html

https://sn.ria.ru/20210409/uchitel-1727528957.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия