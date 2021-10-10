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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211010/lokdaun-1753847539.html
Коронавирус станет еще более смертоносным. Оценена вероятность локдауна в России
Названо условие для введения нового локдауна в России - РИА Новости, 10.10.2021
Коронавирус станет еще более смертоносным. Оценена вероятность локдауна в России
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с порталом ura.ru назвал условие для введения повторного локдауна в России. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T01:39
2021-10-10T01:41
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
эдуард шунков
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с порталом ura.ru назвал условие для введения повторного локдауна в России.Он также отметил, что вероятность введения локдауна существует и в случае, если COVID-19 получит возможность воздействовать на организм совместно с другой инфекцией.Шунков пояснил, что получившаяся микст-инфекция стала бы протекать значительно тяжелее, чем все болезни, вызванные вирусами, которые циркулируют сейчас, объяснил Шунков.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, эдуард шунков
01:39 10.10.2021 (обновлено: 01:41 10.10.2021)
 
Названо условие для введения нового локдауна в России

Эпидемиолог Шунков: локдаун введут при появлении нового штамма COVID-19 или микст-инфекции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с порталом ura.ru назвал условие для введения повторного локдауна в России.
"На мой взгляд, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала", — заявил Шунков.
Он также отметил, что вероятность введения локдауна существует и в случае, если COVID-19 получит возможность воздействовать на организм совместно с другой инфекцией.
Шунков пояснил, что получившаяся микст-инфекция стала бы протекать значительно тяжелее, чем все болезни, вызванные вирусами, которые циркулируют сейчас, объяснил Шунков.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 16:02Распространение коронавируса
Голикова рассказала о мерах против COVID-19, позволяющих избежать локдауна
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЭдуард Шунков
 
 
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