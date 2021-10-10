https://ria.ru/20211010/lokdaun-1753847539.html

Коронавирус станет еще более смертоносным. Оценена вероятность локдауна в России

Названо условие для введения нового локдауна в России - РИА Новости, 10.10.2021

Коронавирус станет еще более смертоносным. Оценена вероятность локдауна в России

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с порталом ura.ru назвал условие для введения повторного локдауна в России. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T01:39

2021-10-10T01:39

2021-10-10T01:41

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

эдуард шунков

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков в беседе с порталом ura.ru назвал условие для введения повторного локдауна в России.Он также отметил, что вероятность введения локдауна существует и в случае, если COVID-19 получит возможность воздействовать на организм совместно с другой инфекцией.Шунков пояснил, что получившаяся микст-инфекция стала бы протекать значительно тяжелее, чем все болезни, вызванные вирусами, которые циркулируют сейчас, объяснил Шунков.

https://ria.ru/20211005/lokdaun-1753198757.html

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2021

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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, эдуард шунков