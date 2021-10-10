https://ria.ru/20211010/krushenie-1753883389.html

Власти Татарстана предположили, что птица стала причиной крушения самолета

Власти Татарстана предположили, что птица стала причиной крушения самолета - РИА Новости, 10.10.2021

Власти Татарстана предположили, что птица стала причиной крушения самолета

Птица могла попасть в двигатель потерпевшего крушение самолета в Татарстане, что могло стать причиной отказа двигателя и последующей катастрофы, сообщил глава... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:18

2021-10-10T14:18

2021-10-10T14:30

республика татарстан (татарстан)

крушение самолета l-410 в татарстане

происшествия

мензелинский район

рустам минниханов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Птица могла попасть в двигатель потерпевшего крушение самолета в Татарстане, что могло стать причиной отказа двигателя и последующей катастрофы, сообщил глава Мензелинского района республики Айдар Салахов.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9.11 воскресенья поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 мензелинского аэроклуба ДОСААФ в Мензелинске. По уточненным данным, шесть пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. На месте работают представители СК и прокуратуры."Пока предварительная версия: может быть, попало в двигатель что-то – или птица, или что-то. Отказал левый двигатель", - сказал Салахов журналистам.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханова сообщил, что после взлета, на высоте 70 метров пилоты доложили, что левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку.

https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753880246.html

республика татарстан (татарстан)

мензелинский район

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), крушение самолета l-410 в татарстане, происшествия, мензелинский район, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), россия