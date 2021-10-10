https://ria.ru/20211010/krushenie-1753883389.html
Власти Татарстана предположили, что птица стала причиной крушения самолета
Власти Татарстана предположили, что птица стала причиной крушения самолета - РИА Новости, 10.10.2021
Власти Татарстана предположили, что птица стала причиной крушения самолета
Птица могла попасть в двигатель потерпевшего крушение самолета в Татарстане, что могло стать причиной отказа двигателя и последующей катастрофы, сообщил глава... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:18
2021-10-10T14:18
2021-10-10T14:30
республика татарстан (татарстан)
крушение самолета l-410 в татарстане
происшествия
мензелинский район
рустам минниханов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Птица могла попасть в двигатель потерпевшего крушение самолета в Татарстане, что могло стать причиной отказа двигателя и последующей катастрофы, сообщил глава Мензелинского района республики Айдар Салахов.Ранее ГУМЧС России по Татарстану сообщило о том, что в 9.11 воскресенья поступило сообщение о падении легкомоторного самолета Л-410 мензелинского аэроклуба ДОСААФ в Мензелинске. По уточненным данным, шесть пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. На месте работают представители СК и прокуратуры."Пока предварительная версия: может быть, попало в двигатель что-то – или птица, или что-то. Отказал левый двигатель", - сказал Салахов журналистам.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханова сообщил, что после взлета, на высоте 70 метров пилоты доложили, что левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку.
https://ria.ru/20211010/tatarstan-1753880246.html
республика татарстан (татарстан)
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республика татарстан (татарстан), крушение самолета l-410 в татарстане, происшествия, мензелинский район, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:18 10.10.2021 (обновлено: 14:30 10.10.2021)
Власти Татарстана предположили, что птица стала причиной крушения самолета
Власти Татарстана: птица могла попасть в двигатель потерпевшего крушение самолета Л-410