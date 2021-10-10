https://ria.ru/20211010/kislorod-1753892003.html

"Роскосмос" приостановит тесты двигателей для передачи кислорода медикам

"Роскосмос" приостановит тесты двигателей для передачи кислорода медикам - РИА Новости, 10.10.2021

"Роскосмос" приостановит тесты двигателей для передачи кислорода медикам

"Роскосмос" до конца октября остановил испытания ракетных двигателей на одном из своих предприятий, сэкономленный кислород передадут в больницы, написал глава... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:42

2021-10-10T15:42

2021-10-10T16:45

воронеж

дмитрий рогозин

роскосмос

здоровье - общество

врачи

россия

кислород

распространение коронавируса

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. "Роскосмос" до конца октября остановил испытания ракетных двигателей на одном из своих предприятий, сэкономленный кислород передадут в больницы, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.На фоне роста заболеваемости COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин в конце сентября поручил следить за наличием кислорода в больницах. Он потребовал создать запас и подчеркнул, что власти выделили на эти цели дополнительные 650 миллионов рублей.Космическая отрасль в США также столкнулась с трудностями из-за нехватки жидкого кислорода, писало агентство Bloomberg в августе. Так, резкий рост числа заболевших и возникшая необходимость перенаправить поставки в больницы привели к переносу пусков.

https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html

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воронеж, дмитрий рогозин, роскосмос, здоровье - общество, врачи, россия, кислород