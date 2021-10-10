Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211010/kislorod-1753892003.html
"Роскосмос" приостановит тесты двигателей для передачи кислорода медикам
"Роскосмос" приостановит тесты двигателей для передачи кислорода медикам - РИА Новости, 10.10.2021
"Роскосмос" приостановит тесты двигателей для передачи кислорода медикам
"Роскосмос" до конца октября остановил испытания ракетных двигателей на одном из своих предприятий, сэкономленный кислород передадут в больницы, написал глава... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:42
2021-10-10T16:45
воронеж
дмитрий рогозин
роскосмос
здоровье - общество
врачи
россия
кислород
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753895318_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_f6fb2fe90b118063e78f68426a667b04.jpg
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. "Роскосмос" до конца октября остановил испытания ракетных двигателей на одном из своих предприятий, сэкономленный кислород передадут в больницы, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.На фоне роста заболеваемости COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин в конце сентября поручил следить за наличием кислорода в больницах. Он потребовал создать запас и подчеркнул, что власти выделили на эти цели дополнительные 650 миллионов рублей.Космическая отрасль в США также столкнулась с трудностями из-за нехватки жидкого кислорода, писало агентство Bloomberg в августе. Так, резкий рост числа заболевших и возникшая необходимость перенаправить поставки в больницы привели к переносу пусков.
https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html
воронеж
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753895318_0:0:2661:1996_1920x0_80_0_0_59cfd0a002f7125b8a779b62230aea9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воронеж, дмитрий рогозин, роскосмос, здоровье - общество, врачи, россия, кислород
15:42 10.10.2021 (обновлено: 16:45 10.10.2021)
 
"Роскосмос" приостановит тесты двигателей для передачи кислорода медикам

Рогозин сообщил о приостановке тестов двигателей в Воронеже для передачи кислорода медикам

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" в цехе сборки жидкостных ракетных двигателей
Сотрудники ОАО Конструкторское бюро химавтоматики в цехе сборки жидкостных ракетных двигателей - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. "Роскосмос" до конца октября остановил испытания ракетных двигателей на одном из своих предприятий, сэкономленный кислород передадут в больницы, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

"С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ химавтоматики. Только одно это наше предприятие передает медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода", — уточнил он.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин в конце сентября поручил следить за наличием кислорода в больницах. Он потребовал создать запас и подчеркнул, что власти выделили на эти цели дополнительные 650 миллионов рублей.
Космическая отрасль в США также столкнулась с трудностями из-за нехватки жидкого кислорода, писало агентство Bloomberg в августе. Так, резкий рост числа заболевших и возникшая необходимость перенаправить поставки в больницы привели к переносу пусков.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
Вчера, 14:19
"Без сна и отдыха": Рогозин рассказал о съемках фильма на МКС
 
Распространение коронавирусаВоронежДмитрий РогозинРоскосмосЗдоровье - ОбществоврачиРоссияКислород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния