15:42 10.10.2021 (обновлено: 16:45 10.10.2021)
"Роскосмос" приостановит тесты двигателей для передачи кислорода медикам
Рогозин сообщил о приостановке тестов двигателей в Воронеже для передачи кислорода медикам
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" в цехе сборки жидкостных ракетных двигателей
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. "Роскосмос" до конца октября остановил испытания ракетных двигателей на одном из своих предприятий, сэкономленный кислород передадут в больницы, написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.
"С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ химавтоматики. Только одно это наше предприятие передает медучреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода", — уточнил он.
На фоне роста заболеваемости COVID-19 премьер-министр Михаил Мишустин в конце сентября поручил следить за наличием кислорода в больницах. Он потребовал создать запас и подчеркнул, что власти выделили на эти цели дополнительные 650 миллионов рублей.
Космическая отрасль в США также столкнулась с трудностями из-за нехватки жидкого кислорода, писало агентство Bloomberg в августе. Так, резкий рост числа заболевших и возникшая необходимость перенаправить поставки в больницы привели к переносу пусков.