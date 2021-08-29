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СМИ нашли неожиданную связь переноса космических запусков в США с COVID-19
СМИ нашли неожиданную связь переноса космических запусков в США с COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021
СМИ нашли неожиданную связь переноса космических запусков в США с COVID-19
Резкий рост числа заболевших COVID-19 и необходимость перенаправить поставки жидкого кислорода, который является топливом для ракет, в больницы, привел к... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:04
2021-08-29T14:04
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космос
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Резкий рост числа заболевших COVID-19 и необходимость перенаправить поставки жидкого кислорода, который является топливом для ракет, в больницы, привел к переносу космических запусков в США, передает агентство Bloomberg.Как сообщает агентство, НАСА и компания United Launch Alliance (ULA) уже объявили о переносе сентябрьского запуска спутника, отслеживающего изменение климата, на неделю. В свою очередь, основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что дефицит жидкого кислорода представляет "риск, но не является ограничивающим (запуски - ред.) фактором".Такой же позиции придерживается президент и исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвел. Она заявила, что компания "позаботится о том, чтобы в больницах был кислород, который им нужен". При этом она попросила поставщиков, у которых есть запасы топлива, с ней связаться.Отмечается, что особенно острая потребность в жидком кислороде наблюдается в штате Флорида, где расположен космодром НАСА. По мнению Крейга, это "напрямую связано с числом госпитализированных с коронавирусом в штате", нуждающихся в дополнительной подаче кислорода.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, скончались более 637 тысяч.Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в августе был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся - 27 584 человека.
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сша, флорида, spacex, наса, космос - риа наука, космос, коронавирус covid-19
14:04 29.08.2021
 
СМИ нашли неожиданную связь переноса космических запусков в США с COVID-19

Bloomberg: рост спроса на кислород из-за COVID привел к переносу космических пусков в США

© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, во Флориде
Запуск ракеты Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, во Флориде - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / John Raoux
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Резкий рост числа заболевших COVID-19 и необходимость перенаправить поставки жидкого кислорода, который является топливом для ракет, в больницы, привел к переносу космических запусков в США, передает агентство Bloomberg.
Как сообщает агентство, НАСА и компания United Launch Alliance (ULA) уже объявили о переносе сентябрьского запуска спутника, отслеживающего изменение климата, на неделю. В свою очередь, основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что дефицит жидкого кислорода представляет "риск, но не является ограничивающим (запуски - ред.) фактором".
"Люди являются приоритетом", - цитирует агентство вице-президента американской торговой ассоциации сжатого газа Ричарда Крейга.
Такой же позиции придерживается президент и исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвел. Она заявила, что компания "позаботится о том, чтобы в больницах был кислород, который им нужен". При этом она попросила поставщиков, у которых есть запасы топлива, с ней связаться.
Отмечается, что особенно острая потребность в жидком кислороде наблюдается в штате Флорида, где расположен космодром НАСА. По мнению Крейга, это "напрямую связано с числом госпитализированных с коронавирусом в штате", нуждающихся в дополнительной подаче кислорода.
США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, скончались более 637 тысяч.
Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в августе был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся - 27 584 человека.
 
СШАФлоридаSpaceXНАСАКосмос - РИА НаукаКосмосКоронавирус COVID-19
 
 
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