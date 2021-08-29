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СМИ нашли неожиданную связь переноса космических запусков в США с COVID-19

СМИ нашли неожиданную связь переноса космических запусков в США с COVID-19 - РИА Новости, 29.08.2021

СМИ нашли неожиданную связь переноса космических запусков в США с COVID-19

Резкий рост числа заболевших COVID-19 и необходимость перенаправить поставки жидкого кислорода, который является топливом для ракет, в больницы, привел к... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T14:04

2021-08-29T14:04

2021-08-29T14:04

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Резкий рост числа заболевших COVID-19 и необходимость перенаправить поставки жидкого кислорода, который является топливом для ракет, в больницы, привел к переносу космических запусков в США, передает агентство Bloomberg.Как сообщает агентство, НАСА и компания United Launch Alliance (ULA) уже объявили о переносе сентябрьского запуска спутника, отслеживающего изменение климата, на неделю. В свою очередь, основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что дефицит жидкого кислорода представляет "риск, но не является ограничивающим (запуски - ред.) фактором".Такой же позиции придерживается президент и исполнительный директор SpaceX Гвинн Шотвел. Она заявила, что компания "позаботится о том, чтобы в больницах был кислород, который им нужен". При этом она попросила поставщиков, у которых есть запасы топлива, с ней связаться.Отмечается, что особенно острая потребность в жидком кислороде наблюдается в штате Флорида, где расположен космодром НАСА. По мнению Крейга, это "напрямую связано с числом госпитализированных с коронавирусом в штате", нуждающихся в дополнительной подаче кислорода.США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 38,7 миллиона человек, скончались более 637 тысяч.Наиболее серьезная ситуация наблюдается в американском штате Флорида, где, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в августе был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся - 27 584 человека.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, флорида, spacex, наса, космос - риа наука, космос, коронавирус covid-19