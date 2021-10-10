https://ria.ru/20211010/kantsler-1753908716.html

Нового канцлера Австрии приведут к присяге в понедельник

Нового канцлера Австрии приведут к присяге в понедельник - РИА Новости, 10.10.2021

Нового канцлера Австрии приведут к присяге в понедельник

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник приведет к присяге нового канцлера республики Александера Шалленберга, передает... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T18:36

2021-10-10T18:36

2021-10-10T18:47

австрия

в мире

себастьян курц

александер ван дер беллен

александер шалленберг

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ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник приведет к присяге нового канцлера республики Александера Шалленберга, передает австрийская радиостанция Ö3.В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, предложив в качестве своего преемника нынешнего главу МИД Шалленберга."Александера Шалленберга завтра (в понедельник) назначат новым федеральным канцлером, федеральный президент Ван дер Беллен приведёт его к присяге в 13:00 (14:00 мск)", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.В среду прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Со стороны оппозиции звучали призывы об отставке канцлера, а партнёр партии Курца по коалиции - партия "Зеленые" - заявил о неспособности канцлера выполнять свои обязанности, потребовав от АНП предложить нового, достойного кандидата на эту роль.

https://ria.ru/20211009/potok-1753841886.html

https://ria.ru/20211009/kurts-1753839527.html

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