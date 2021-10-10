https://ria.ru/20211010/iran-1753878278.html

Меркель заявила о решающих неделях в ядерной сделке с Ираном

Меркель заявила о решающих неделях в ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 10.10.2021

Меркель заявила о решающих неделях в ядерной сделке с Ираном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сложной ситуацию в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, заявив, что странами-участницам предстоят решающие... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T13:19

2021-10-10T13:19

2021-10-10T13:19

в мире

иран

франция

владимир путин

ангела меркель

си цзиньпин

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сложной ситуацию в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, заявив, что странами-участницам предстоят решающие недели по этому вопросу."Я никогда не считала СВПД идеальным, но это лучше, чем не иметь никакой договоренности. Можно смотреть на это и по-другому. Сегодня мы в очень сложной ситуации, потому что новая американская администрация пообещала вернуться в сделку, но проходит день за днем, а Иран не подает знаков о возобновлении переговоров. С каждым таким днем наращивается обогащение Ирана. Это критическая ситуация, которую мы должны обсудит в рамках формата три плюс три (ФРГ, Франция, Великобритания и РФ, США, КНР) и обсудить, что это значит. И я вижу тут ответственность и России с Китаем, потому что если СВПД не является больше целью, то будет сложно. Поэтому нам предстоят решающие недели по этому вопросу", - заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Меркель отметила, что ведет переговоры с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, потому что "чем больше единства среди стран формата три плюс три, тем проще оказывать давление на Иран"."К сожалению, здесь нет полного согласия в отношении того, как действовать дальше. Таким образом Германия выступает за то, чтобы сигнал Ирану был однозначным - необходимо оперативно вернуться за стол переговоров", - добавила канцлер.Также Меркель заверила Беннета в приверженности Германии вопросу безопасности Израиля. Она отметила, что "настроена оптимистично в отношении того, что каждое правительство ФРГ, в том числе ее преемник, будут ощущать свою приверженность безопасности Израиля"."Такую же позицию будет иметь любой последующий канцлер ФРГ", - заявила Меркель.Меркель находится с визитом в Израиле, предположительно, последнем для нее в должности канцлера ФРГ.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/iran-1752803266.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, франция, владимир путин, ангела меркель, си цзиньпин, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)