Меркель заявила о решающих неделях в ядерной сделке с Ираном
Меркель назвала ситуацию с переговорами по ядерной сделке с Ираном сложной
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сложной ситуацию в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, заявив, что странами-участницам предстоят решающие недели по этому вопросу.
"Я никогда не считала СВПД идеальным, но это лучше, чем не иметь никакой договоренности. Можно смотреть на это и по-другому. Сегодня мы в очень сложной ситуации, потому что новая американская администрация пообещала вернуться в сделку, но проходит день за днем, а Иран не подает знаков о возобновлении переговоров. С каждым таким днем наращивается обогащение Ирана. Это критическая ситуация, которую мы должны обсудит в рамках формата три плюс три (ФРГ, Франция, Великобритания и РФ, США, КНР) и обсудить, что это значит. И я вижу тут ответственность и России с Китаем, потому что если СВПД не является больше целью, то будет сложно. Поэтому нам предстоят решающие недели по этому вопросу", - заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Меркель отметила, что ведет переговоры с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, потому что "чем больше единства среди стран формата три плюс три, тем проще оказывать давление на Иран".
"К сожалению, здесь нет полного согласия в отношении того, как действовать дальше. Таким образом Германия выступает за то, чтобы сигнал Ирану был однозначным - необходимо оперативно вернуться за стол переговоров", - добавила канцлер.
Также Меркель заверила Беннета в приверженности Германии вопросу безопасности Израиля. Она отметила, что "настроена оптимистично в отношении того, что каждое правительство ФРГ, в том числе ее преемник, будут ощущать свою приверженность безопасности Израиля".
"Такую же позицию будет иметь любой последующий канцлер ФРГ", - заявила Меркель.
Меркель находится с визитом в Израиле, предположительно, последнем для нее в должности канцлера ФРГ.