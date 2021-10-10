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Меркель заявила о решающих неделях в ядерной сделке с Ираном
Меркель заявила о решающих неделях в ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 10.10.2021
Меркель заявила о решающих неделях в ядерной сделке с Ираном
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сложной ситуацию в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, заявив, что странами-участницам предстоят решающие... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T13:19
2021-10-10T13:19
в мире
иран
франция
владимир путин
ангела меркель
си цзиньпин
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сложной ситуацию в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, заявив, что странами-участницам предстоят решающие недели по этому вопросу."Я никогда не считала СВПД идеальным, но это лучше, чем не иметь никакой договоренности. Можно смотреть на это и по-другому. Сегодня мы в очень сложной ситуации, потому что новая американская администрация пообещала вернуться в сделку, но проходит день за днем, а Иран не подает знаков о возобновлении переговоров. С каждым таким днем наращивается обогащение Ирана. Это критическая ситуация, которую мы должны обсудит в рамках формата три плюс три (ФРГ, Франция, Великобритания и РФ, США, КНР) и обсудить, что это значит. И я вижу тут ответственность и России с Китаем, потому что если СВПД не является больше целью, то будет сложно. Поэтому нам предстоят решающие недели по этому вопросу", - заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Меркель отметила, что ведет переговоры с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, потому что "чем больше единства среди стран формата три плюс три, тем проще оказывать давление на Иран"."К сожалению, здесь нет полного согласия в отношении того, как действовать дальше. Таким образом Германия выступает за то, чтобы сигнал Ирану был однозначным - необходимо оперативно вернуться за стол переговоров", - добавила канцлер.Также Меркель заверила Беннета в приверженности Германии вопросу безопасности Израиля. Она отметила, что "настроена оптимистично в отношении того, что каждое правительство ФРГ, в том числе ее преемник, будут ощущать свою приверженность безопасности Израиля"."Такую же позицию будет иметь любой последующий канцлер ФРГ", - заявила Меркель.Меркель находится с визитом в Израиле, предположительно, последнем для нее в должности канцлера ФРГ.
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/iran-1752803266.html
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в мире, иран, франция, владимир путин, ангела меркель, си цзиньпин, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
13:19 10.10.2021
 
Меркель заявила о решающих неделях в ядерной сделке с Ираном

Меркель назвала ситуацию с переговорами по ядерной сделке с Ираном сложной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сложной ситуацию в переговорах о возобновлении ядерной сделки с Ираном, заявив, что странами-участницам предстоят решающие недели по этому вопросу.
"Я никогда не считала СВПД идеальным, но это лучше, чем не иметь никакой договоренности. Можно смотреть на это и по-другому. Сегодня мы в очень сложной ситуации, потому что новая американская администрация пообещала вернуться в сделку, но проходит день за днем, а Иран не подает знаков о возобновлении переговоров. С каждым таким днем наращивается обогащение Ирана. Это критическая ситуация, которую мы должны обсудит в рамках формата три плюс три (ФРГ, Франция, Великобритания и РФ, США, КНР) и обсудить, что это значит. И я вижу тут ответственность и России с Китаем, потому что если СВПД не является больше целью, то будет сложно. Поэтому нам предстоят решающие недели по этому вопросу", - заявила она на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
Меркель отметила, что ведет переговоры с лидерами РФ и КНР Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, потому что "чем больше единства среди стран формата три плюс три, тем проще оказывать давление на Иран".
"К сожалению, здесь нет полного согласия в отношении того, как действовать дальше. Таким образом Германия выступает за то, чтобы сигнал Ирану был однозначным - необходимо оперативно вернуться за стол переговоров", - добавила канцлер.
Также Меркель заверила Беннета в приверженности Германии вопросу безопасности Израиля. Она отметила, что "настроена оптимистично в отношении того, что каждое правительство ФРГ, в том числе ее преемник, будут ощущать свою приверженность безопасности Израиля".
"Такую же позицию будет иметь любой последующий канцлер ФРГ", - заявила Меркель.
Меркель находится с визитом в Израиле, предположительно, последнем для нее в должности канцлера ФРГ.
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:58В мире
В Израиле оценили возможности Ирана по созданию ядерного оружия
 
В миреИранФранцияВладимир ПутинАнгела МеркельСи ЦзиньпинСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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