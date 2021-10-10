https://ria.ru/20211010/dtp-1753915755.html

В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей

В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей - РИА Новости, 10.10.2021

В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T19:55

2021-10-10T19:55

2021-10-10T19:55

происшествия

волгоградская область

волгоград

ford motor

kia rio

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ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье водитель Ford Transit - маршрутки, которая была без пассажиров, при повороте не уступил дорогу Kia Rio."В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель автомобиля Kia Rio, несовершеннолетние два пассажира автомобиля Kia Rio - девочка 2011 года рождения , мальчик 2010 года рождения и женщина-пассажир автомобиля Kia Rio", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20211008/dtp-1753630272.html

волгоградская область

волгоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, волгоград, ford motor, kia rio