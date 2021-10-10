Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211010/dtp-1753915755.html
В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей
В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей - РИА Новости, 10.10.2021
В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:55
2021-10-10T19:55
происшествия
волгоградская область
волгоград
ford motor
kia rio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье водитель Ford Transit - маршрутки, которая была без пассажиров, при повороте не уступил дорогу Kia Rio."В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель автомобиля Kia Rio, несовершеннолетние два пассажира автомобиля Kia Rio - девочка 2011 года рождения , мальчик 2010 года рождения и женщина-пассажир автомобиля Kia Rio", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20211008/dtp-1753630272.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, волгоградская область, волгоград, ford motor, kia rio
19:55 10.10.2021
 
В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей

Двое взрослых и двое детей пострадали при столкновении маршрутки и Kia Rio в Волгограде

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в воскресенье водитель Ford Transit - маршрутки, которая была без пассажиров, при повороте не уступил дорогу Kia Rio.
"В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель автомобиля Kia Rio, несовершеннолетние два пассажира автомобиля Kia Rio - девочка 2011 года рождения , мальчик 2010 года рождения и женщина-пассажир автомобиля Kia Rio", - сообщили в ведомстве.
ДТП с участием автобуса и погрузчика в поселке Таловая Воронежской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 10:49
В Воронежской области школьный автобус столкнулся с автопогрузчиком
 
ПроисшествияВолгоградская областьВолгоградFord MotorKia Rio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса
04:17Новая сторублевая купюра поступит в обращение к концу 2022 года
04:16Опрос показал, что почти треть россиян готовы перерабатывать ради повышения
04:09Назван способ увеличить размер своей пенсии
03:57Появилось видео конфликта, в ходе которого женщина попала под электробус
03:39Вильфанд сообщил о повышении ночных температур в Центральной России
03:34В ЕС выступили за включение атомной энергетики в список "зеленых" отраслей
03:27Врачи рассказали, в каком случае пациент легче и быстрее перенесет COVID-19
03:21Европа заинтересовалась предложением "Роскосмоса" о пусках "Союза-2" с Куру
03:18Эксперт рассказала о рисках потери квартиры даже с завещанием
03:07Вильфанд посоветовал россиянам успеть позагорать
03:00Юристы предупредили о тюремном сроке за фиктивную регистрацию в квартире
02:47Госдеп положительно оценил переговоры с "Талибаном"*
02:32Зеленский рассказал, успевает ли он смотреть "Квартал 95"
02:30Собчак попыталась оправдаться за "бодрый" вид после ДТП в Сочи
02:26Чижов призвал ЕС наладить отношения с Москвой, чтобы избежать дефицита газа
02:17Юрист объяснил, можно ли делать покупки с карты родственника
02:09Медведев убежден, что "дураков сражаться за Украину нет"
02:08Врач назвала способ нормализовать режим сна
02:04Медведев: нужно дождаться появления "вменяемого руководства" на Украине
Лента новостейМолния