https://ria.ru/20211010/dtp-1753915755.html
В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей
В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей - РИА Новости, 10.10.2021
В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T19:55
2021-10-10T19:55
2021-10-10T19:55
происшествия
волгоградская область
волгоград
ford motor
kia rio
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ВОЛГОГРАД, 10 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Волгограде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в воскресенье водитель Ford Transit - маршрутки, которая была без пассажиров, при повороте не уступил дорогу Kia Rio."В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель автомобиля Kia Rio, несовершеннолетние два пассажира автомобиля Kia Rio - девочка 2011 года рождения , мальчик 2010 года рождения и женщина-пассажир автомобиля Kia Rio", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20211008/dtp-1753630272.html
волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, волгоград, ford motor, kia rio
В Волгограде в ДТП пострадали двое взрослых и двое детей
Двое взрослых и двое детей пострадали при столкновении маршрутки и Kia Rio в Волгограде