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В Набережные Челны доставили пострадавших в крушении самолета в Татарстане
В Набережные Челны доставили пострадавших в крушении самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021
В Набережные Челны доставили пострадавших в крушении самолета в Татарстане
Пятеро из шести пострадавших в крушении самолета в Татарстане, которых доставили в Набережные Челны, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил в... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T14:42
2021-10-10T14:57
происшествия
республика татарстан (татарстан)
крушение самолета l-410 в татарстане
набережные челны
казань
рустам минниханов
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Пятеро из шести пострадавших в крушении самолета в Татарстане, которых доставили в Набережные Челны, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил в воскресенье главврач городской больницы скорой медицинской помощи Марат Мухамадеев.В воскресенье утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли при жесткой посадке. На месте работают представители СК и прокуратуры."Нужно сказать, что состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное. Ни один пациент не находится на искусственной вентиляции легких, то есть с достаточно стабильными параметрами давления пульса и дыхательной функции", - сказал Мухамадеев журналистам.По его информации, в скорую поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, все были обследованы, находятся в реанимации. "По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть, попадание воздуха в плевральную полость", - уточнил главврач.Мухамадеев добавил, что все необходимые препараты в больнице имеются, клиника способна проводить необходимые методы диагностики и лечения.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пятеро пострадавших были доставлены в БСМП Набережных Челнов, один пострадавший в крайне тяжелом состоянии – в Республиканскую клиническую больницу в Казани.
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республика татарстан (татарстан)
набережные челны
казань
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происшествия, республика татарстан (татарстан), крушение самолета l-410 в татарстане, набережные челны, казань, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество
14:42 10.10.2021 (обновлено: 14:57 10.10.2021)
 
В Набережные Челны доставили пострадавших в крушении самолета в Татарстане

В больницу в Набережных Челнах доставили пять пострадавших в крушении самолета Л-410

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛегкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео)
Легкомоторный самолет L-410, разбившийся в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Пятеро из шести пострадавших в крушении самолета в Татарстане, которых доставили в Набережные Челны, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил в воскресенье главврач городской больницы скорой медицинской помощи Марат Мухамадеев.
В воскресенье утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли при жесткой посадке. На месте работают представители СК и прокуратуры.
"Нужно сказать, что состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное. Ни один пациент не находится на искусственной вентиляции легких, то есть с достаточно стабильными параметрами давления пульса и дыхательной функции", - сказал Мухамадеев журналистам.
По его информации, в скорую поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, все были обследованы, находятся в реанимации. "По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть, попадание воздуха в плевральную полость", - уточнил главврач.
Мухамадеев добавил, что все необходимые препараты в больнице имеются, клиника способна проводить необходимые методы диагностики и лечения.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пятеро пострадавших были доставлены в БСМП Набережных Челнов, один пострадавший в крайне тяжелом состоянии – в Республиканскую клиническую больницу в Казани.
Спасатели работают на месте крушения легкомоторного самолета L-410 в нескольких километрах от Мензелинска в Татарстане (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)Крушение самолета L-410 в ТатарстанеНабережные ЧелныКазаньРустам МиннихановСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - Общество
 
 
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