https://ria.ru/20211010/bolnitsa-1753885653.html

В Набережные Челны доставили пострадавших в крушении самолета в Татарстане

В Набережные Челны доставили пострадавших в крушении самолета в Татарстане - РИА Новости, 10.10.2021

В Набережные Челны доставили пострадавших в крушении самолета в Татарстане

Пятеро из шести пострадавших в крушении самолета в Татарстане, которых доставили в Набережные Челны, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил в... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T14:42

2021-10-10T14:42

2021-10-10T14:57

происшествия

республика татарстан (татарстан)

крушение самолета l-410 в татарстане

набережные челны

казань

рустам минниханов

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0a/1753878233_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_a86f2d6267dc994e2890dd7f40008f4a.jpg

КАЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Пятеро из шести пострадавших в крушении самолета в Татарстане, которых доставили в Набережные Челны, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил в воскресенье главврач городской больницы скорой медицинской помощи Марат Мухамадеев.В воскресенье утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба, на его борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По уточненным данным, шестерых пострадавших удалось спасти, 16 человек погибли при жесткой посадке. На месте работают представители СК и прокуратуры."Нужно сказать, что состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное. Ни один пациент не находится на искусственной вентиляции легких, то есть с достаточно стабильными параметрами давления пульса и дыхательной функции", - сказал Мухамадеев журналистам.По его информации, в скорую поступили пять человек в возрасте от 30 до 50 лет, все были обследованы, находятся в реанимации. "По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть, попадание воздуха в плевральную полость", - уточнил главврач.Мухамадеев добавил, что все необходимые препараты в больнице имеются, клиника способна проводить необходимые методы диагностики и лечения.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что пятеро пострадавших были доставлены в БСМП Набережных Челнов, один пострадавший в крайне тяжелом состоянии – в Республиканскую клиническую больницу в Казани.

https://ria.ru/20211010/krushenie-1753883389.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика татарстан (татарстан), крушение самолета l-410 в татарстане, набережные челны, казань, рустам минниханов, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество