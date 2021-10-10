https://ria.ru/20211010/alkogol-1753907530.html

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34 - РИА Новости, 10.10.2021

Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T18:25

2021-10-10T18:25

2021-10-10T20:59

оренбургская область

массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье

происшествия

орск

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УФА, 10 окт — РИА Новости. Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34, сообщили в правительстве региона.Власти уточнили, что по состоянию на 19:00 воскресенья известно о 67 отравившихся. В больницах находятся 24 человека, из них 11 в удовлетворительном состоянии, шестерых готовят к выписке. Двое находятся в состоянии средней тяжести, семеро — в тяжелом. Амбулаторно лечатся девять человек.В регионе развернули оповещение населения об опасности употребления спиртного. С этой целью по улицам Орска ездят десять машин с громкоговорителями. Подчеркивается, что суррогат может находиться не только в пластиковых бутылках, но и в стеклянной таре. Кроме того, около 600 полицейских, дружинников, социальных работников и волонтеров обходят дома и дворы. О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пятеро детей. Число жертв постоянно увеличивается.По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие метанола в биологических жидкостях пострадавших и умерших. В некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним задержали девять подозреваемых, включая 29-летнего жителя Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной продукции.Сотрудники СК и полиции обнаружили в Орске склад, где находились 11 металлических бочек объемом по 200 литров со спиртосодержащей жидкостью.

https://ria.ru/20211009/otravlenie-1753810513.html

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

оренбургская область

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, происшествия, орск