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Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34
Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34 - РИА Новости, 10.10.2021
Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T18:25
2021-10-10T20:59
оренбургская область
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
происшествия
орск
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УФА, 10 окт — РИА Новости. Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34, сообщили в правительстве региона.Власти уточнили, что по состоянию на 19:00 воскресенья известно о 67 отравившихся. В больницах находятся 24 человека, из них 11 в удовлетворительном состоянии, шестерых готовят к выписке. Двое находятся в состоянии средней тяжести, семеро — в тяжелом. Амбулаторно лечатся девять человек.В регионе развернули оповещение населения об опасности употребления спиртного. С этой целью по улицам Орска ездят десять машин с громкоговорителями. Подчеркивается, что суррогат может находиться не только в пластиковых бутылках, но и в стеклянной таре. Кроме того, около 600 полицейских, дружинников, социальных работников и волонтеров обходят дома и дворы. О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пятеро детей. Число жертв постоянно увеличивается.По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие метанола в биологических жидкостях пострадавших и умерших. В некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним задержали девять подозреваемых, включая 29-летнего жителя Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной продукции.Сотрудники СК и полиции обнаружили в Орске склад, где находились 11 металлических бочек объемом по 200 литров со спиртосодержащей жидкостью.
https://ria.ru/20211009/otravlenie-1753810513.html
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оренбургская область, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье, происшествия, орск
18:25 10.10.2021 (обновлено: 20:59 10.10.2021)
 
Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34 человек

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 10 окт — РИА Новости. Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34, сообщили в правительстве региона.
Власти уточнили, что по состоянию на 19:00 воскресенья известно о 67 отравившихся. В больницах находятся 24 человека, из них 11 в удовлетворительном состоянии, шестерых готовят к выписке. Двое находятся в состоянии средней тяжести, семеро — в тяжелом. Амбулаторно лечатся девять человек.
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В регионе развернули оповещение населения об опасности употребления спиртного. С этой целью по улицам Орска ездят десять машин с громкоговорителями. Подчеркивается, что суррогат может находиться не только в пластиковых бутылках, но и в стеклянной таре.
Кроме того, около 600 полицейских, дружинников, социальных работников и волонтеров обходят дома и дворы.

"Власти запустили социальную акцию. Жители Восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети "Желен". Стоимость набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз. К этой работе подключены магазины сети, где каждый оренбуржец может обменять продукцию и сообщить точку, где приобрел ее", — заключили в областном правительстве.

О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пятеро детей. Число жертв постоянно увеличивается.
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По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие метанола в биологических жидкостях пострадавших и умерших. В некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.
Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним задержали девять подозреваемых, включая 29-летнего жителя Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной продукции.
Сотрудники СК и полиции обнаружили в Орске склад, где находились 11 металлических бочек объемом по 200 литров со спиртосодержащей жидкостью.
 
Оренбургская областьМассовое отравление суррогатным алкоголем в ОренбуржьеПроисшествияОрск
 
 
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