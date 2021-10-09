https://ria.ru/20211009/peterburg-1753842995.html
Эвакуированных из горящего дома в Петербурге разместили в гимназии
Эвакуированных из горящего дома в Петербурге разместили в гимназии - РИА Новости, 09.10.2021
Эвакуированных из горящего дома в Петербурге разместили в гимназии
Эвакуированные жильцы дома на набережной реки Карповки в Петербурге, где горит мансарда, размещены в гимназии №56, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T23:14
2021-10-09T23:14
2021-10-09T23:14
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Эвакуированные жильцы дома на набережной реки Карповки в Петербурге, где горит мансарда, размещены в гимназии №56, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Петроградского района."Эвакуированные жильцы размещены во временном пункте в гимназии номер 56", - сказал собеседник агентства.В субботу вечером загорелась мансарда в жилом доме на набережной реки Карповки, площадь пожара составила около 800 квадратных метров. Из горящего дома в Петербурге были эвакуированы 100 человек, сведения о пострадавших не поступали.
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Кадры с места пожара в Петербурге
В Петербурге на 800 "квадратах" горит крыша жилого дома, эвакуированы 100 человек
2021-10-09T23:14
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происшествия, санкт-петербург, россия, видео
Эвакуированных из горящего дома в Петербурге разместили в гимназии
Эвакуированные из горящего дома в Петербурге жильцы размещены в гимназии