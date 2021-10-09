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В Петербурге загорелся жилой дом
В Петербурге загорелся жилой дом - РИА Новости, 09.10.2021
В Петербурге загорелся жилой дом
В Петербурге на площади 800 квадратных метров горит мансарда шестиэтажного жилого дома, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T19:25
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происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. В Петербурге на площади 800 квадратных метров горит мансарда шестиэтажного жилого дома, сообщило ГУ МЧС по региону.Пожар произошел по адресу набережная реки Карповки, дом 30/15.Сто человек эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.Пожар в доме в Петербурге, где горела кровля на площади 800 квадратных метров, локализован, сообщает городское ГУМЧС."В 22.36 пожар локализован на площади 800 квадратных метров, ранга пожара снижен до №2. Происходит очаговое тление на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Кадры с места пожара в Петербурге
В Петербурге на 800 "квадратах" горит крыша жилого дома, эвакуированы 100 человек
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происшествия, санкт-петербург, россия
19:25 09.10.2021 (обновлено: 22:56 09.10.2021)
 
В Петербурге загорелся жилой дом

Площадь пожара в мансарде жилого дома в Петербурге возросла до 800 квадратных метров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. В Петербурге на площади 800 квадратных метров горит мансарда шестиэтажного жилого дома, сообщило ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел по адресу набережная реки Карповки, дом 30/15.
Сто человек эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.
Пожар в доме в Петербурге, где горела кровля на площади 800 квадратных метров, локализован, сообщает городское ГУМЧС.
"В 22.36 пожар локализован на площади 800 квадратных метров, ранга пожара снижен до №2. Происходит очаговое тление на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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