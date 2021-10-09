https://ria.ru/20211009/peterburg-1753829412.html

В Петербурге загорелся жилой дом

В Петербурге загорелся жилой дом - РИА Новости, 09.10.2021

В Петербурге загорелся жилой дом

В Петербурге на площади 800 квадратных метров горит мансарда шестиэтажного жилого дома, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T19:25

2021-10-09T19:25

2021-10-09T22:56

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — РИА Новости. В Петербурге на площади 800 квадратных метров горит мансарда шестиэтажного жилого дома, сообщило ГУ МЧС по региону.Пожар произошел по адресу набережная реки Карповки, дом 30/15.Сто человек эвакуировали, информация о пострадавших не поступала.Пожар в доме в Петербурге, где горела кровля на площади 800 квадратных метров, локализован, сообщает городское ГУМЧС."В 22.36 пожар локализован на площади 800 квадратных метров, ранга пожара снижен до №2. Происходит очаговое тление на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210904/pozhar-1748664259.html

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2021

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Кадры с места пожара в Петербурге В Петербурге на 800 "квадратах" горит крыша жилого дома, эвакуированы 100 человек 2021-10-09T19:25 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, санкт-петербург, россия