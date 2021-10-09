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В Батуми мужчина потерял жену, двух детей и брата при обрушении дома
В Батуми мужчина потерял жену, двух детей и брата при обрушении дома - РИА Новости, 09.10.2021
В Батуми мужчина потерял жену, двух детей и брата при обрушении дома
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей, которые стали жертвами в результате трагедии в Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2". РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T14:29
2021-10-09T14:29
в мире
грузия
батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей, которые стали жертвами в результате трагедии в Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2".В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. С тех пор около 300 спасателей в непрерывном режиме проводят очистительные и поисковые работы. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура по погибшим, среди которых есть дети. Число жертв трагедии достигло восьми человек.В ходе поисков в развалинах были слышны голоса пострадавших, единственным средством коммуникации у спасателей с ними были специальные видеокамеры.Очевидцы рассказывают в эфире ТВ, что "мужчина отвез одного из детей в школу, а в квартире остались жена, еще двое детей и приехавший погостить из-за границы брат".После многочасовой работы спасатели сначала нашли тела детей в возрасте 1 года и 9 лет, мать вывели из-под завалов живой и сразу госпитализировали. Врачи сообщали, что женщина была доставлена к ним с множествами переломов, за всю ночь у нее четыре раза останавливалось сердце. В субботу утром она скончалась.Спасательные работы продолжаются.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Работы на месте обрушения части жилого дома в Батуми
В Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. ЧП произошло на улице 26 мая. Сейчас там работают спасатели, медики, полиция и спецтехника.
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в мире, грузия, батуми, видео
В Батуми мужчина потерял жену, двух детей и брата при обрушении дома
ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей, которые стали жертвами в результате трагедии в Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2".
2021-10-09T14:29
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14:29 09.10.2021
 
В Батуми мужчина потерял жену, двух детей и брата при обрушении дома

Мужчина потерял жену, двух детей и брата при обрушении подъезда жилого дома в Батуми

© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПоисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми
Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 9 окт - РИА Новости. Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей, которые стали жертвами в результате трагедии в Батуми, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В пятницу в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. С тех пор около 300 спасателей в непрерывном режиме проводят очистительные и поисковые работы. Власти Грузии объявили 11 октября днем траура по погибшим, среди которых есть дети. Число жертв трагедии достигло восьми человек.
В ходе поисков в развалинах были слышны голоса пострадавших, единственным средством коммуникации у спасателей с ними были специальные видеокамеры.
Очевидцы рассказывают в эфире ТВ, что "мужчина отвез одного из детей в школу, а в квартире остались жена, еще двое детей и приехавший погостить из-за границы брат".
После многочасовой работы спасатели сначала нашли тела детей в возрасте 1 года и 9 лет, мать вывели из-под завалов живой и сразу госпитализировали. Врачи сообщали, что женщина была доставлена к ним с множествами переломов, за всю ночь у нее четыре раза останавливалось сердце. В субботу утром она скончалась.
Спасательные работы продолжаются.
 
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