https://ria.ru/20211009/obrushenie-1753793586.html

Умерла женщина, которую достали из-под завалов дома в Батуми

Умерла женщина, которую достали из-под завалов дома в Батуми - РИА Новости, 09.10.2021

Умерла женщина, которую достали из-под завалов дома в Батуми

Число жертв обрушения дома в Батуми увеличилось до шести, передает телеканал "Рустави 2". Ранее было известно о пяти погибших. РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T10:58

2021-10-09T10:58

2021-10-09T12:40

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мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв обрушения дома в Батуми увеличилось до шести, передает телеканал "Рустави 2". Ранее было известно о пяти погибших."Женщина, которую одной из первых извлекли спасатели из-под завалов, скончалась в больнице из-за тяжелых травм", — говорится в сообщении.Подъезд семиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился накануне днем. Из дома эвакуировали 12 семей, несколько человек, в том числе двое детей, удалось вытащить из-под обломков. Спасатели продолжают поиски еще как минимум трех человек.По факту обрушения МВД возбудило уголовное дело. Уже задержали трех подозреваемых: это хозяин квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые делали там ремонт. По словам главы ведомства Вахтанга Гомелаури, причиной обрушения мог стать снос несущей стены на первом этаже. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.Понедельник, 11 октября, объявили в Грузии днем траура.

https://ria.ru/20211009/obrushenie-1753785079.html

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в мире, батуми, мвд грузии