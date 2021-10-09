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Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми - РИА Новости, 09.10.2021
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
Число жертв обрушения дома в Батуми выросло до восьми человек, сообщает телекомпания "Имеди". РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T12:40
2021-10-09T12:52
в мире
батуми
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв обрушения дома в Батуми выросло до восьми человек, сообщает телекомпания "Имеди". Ранее было известно о шести погибших: пятерых нашли в развалинах, одна женщина умерла в больнице."Спасатели изъяли из-под завалов в Батуми тела еще двух человек. До этого глава МВД Вахтанг Гомелуари сообщал, что велись поиски трех человек, среди них мать с ребенком", — говорится в сообщении.Подъезд семиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился накануне днем. Из дома эвакуировали 12 семей, несколько человек, в том числе двое детей, удалось вытащить из-под обломков. По факту обрушения МВД возбудило уголовное дело. Уже задержали трех подозреваемых: это хозяин квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые делали там ремонт. По словам Гомелаури, причиной обрушения мог стать снос несущей стены на первом этаже. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.Понедельник, 11 октября, объявили в Грузии днем траура.
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в мире, батуми
12:40 09.10.2021 (обновлено: 12:52 09.10.2021)
 
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми

Число погибших при обрушении дома в грузинском Батуми возросло до восьми

© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПоисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми
Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 9 окт — РИА Новости. Число жертв обрушения дома в Батуми выросло до восьми человек, сообщает телекомпания "Имеди".
Ранее было известно о шести погибших: пятерых нашли в развалинах, одна женщина умерла в больнице.
"Спасатели изъяли из-под завалов в Батуми тела еще двух человек. До этого глава МВД Вахтанг Гомелуари сообщал, что велись поиски трех человек, среди них мать с ребенком", — говорится в сообщении.
Подъезд семиэтажного дома на улице 26 Мая обрушился накануне днем. Из дома эвакуировали 12 семей, несколько человек, в том числе двое детей, удалось вытащить из-под обломков.
По факту обрушения МВД возбудило уголовное дело. Уже задержали трех подозреваемых: это хозяин квартиры на первом этаже и двое рабочих, которые делали там ремонт. По словам Гомелаури, причиной обрушения мог стать снос несущей стены на первом этаже. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
Понедельник, 11 октября, объявили в Грузии днем траура.
Поисковые работы и разбор завалов на месте обрушения одного из подъездов пятиэтажного дома на улице 26 мая в Батуми - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
11:33
В Грузии объявили траур из-за гибели людей при обрушении дома в Батуми
 
В миреБатуми
 
 
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