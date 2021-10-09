05:11 09.10.2021 (обновлено: 12:23 09.10.2021)
В "Энергии" рассказали об угрозах для российского сегмента МКС
В "Энергии" заявили, что санкции Запада создали трудности для российского сегмента МКС
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Работоспособность российского сегмента Международной космической станции может оказаться под угрозой из-за западных санкций и производства некоторых компонентов для космической техники на Украине, говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", опубликованной в журнале "Космическая техника и технологии".
Авторы отмечают, что в обычных условиях комплектующие нужно заменять до того, как они откажут, но за время полета российского сегмента МКС многие из них по разным причинам перестали выпускать.
"Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили свое существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина) или под санкции, не позволяющие использовать требуемые комплектующие изделия (элементную базу) импортного производства", — говорится в материале.
Все это привело к дефициту запчастей, существенно усложнило ремонт оборудования в космосе и увеличило затраты и время на изготовление деталей, подчеркнули специалисты.
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По их мнению, состояние российского сегмента позволяет эксплуатировать его до 2024 года, но если отказов комплектующих станет слишком много, сложности с поддержанием работоспособности сделают его полет нецелесообразным.
В декабре генеральный конструктор "Энергии" и руководитель полета российского сегмента космонавт Владимир Соловьев спрогнозировал, что после 2025 года на МКС начнется лавинообразный выход элементов из строя, а российские затраты на станции оценил в 10-15 миллиардов рублей. По его мнению, следует пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте и сосредоточиться на создании национальной орбитальной станции.
Позже в интервью РИА Новости он рассказал, что около 80 процентов бортовых систем российского сегмента уже выработали ресурс, а когда этот показатель достигнет ста процентов, могут начаться непоправимые отказы. Вице-премьер Юрий Борисов, со своей стороны, также говорил о том, что состояние конструкций МКС может привести к катастрофе.
В "Роскосмосе" РИА Новости рассказали, что держат ситуацию под контролем.