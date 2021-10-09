Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211009/mks-1753781579.html
В "Энергии" рассказали об угрозах для российского сегмента МКС
В "Энергии" рассказали об угрозах для российского сегмента МКС - РИА Новости, 09.10.2021
В "Энергии" рассказали об угрозах для российского сегмента МКС
Работоспособность российского сегмента Международной космической станции может оказаться под угрозой из-за западных санкций и производства некоторых компонентов РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T05:11
2021-10-09T12:23
украина
роскосмос
ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юрий борисов (вице-премьер)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c5af7c357e82be73767129e4a64b3f2f.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Работоспособность российского сегмента Международной космической станции может оказаться под угрозой из-за западных санкций и производства некоторых компонентов для космической техники на Украине, говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", опубликованной в журнале "Космическая техника и технологии".Авторы отмечают, что в обычных условиях комплектующие нужно заменять до того, как они откажут, но за время полета российского сегмента МКС многие из них по разным причинам перестали выпускать. Все это привело к дефициту запчастей, существенно усложнило ремонт оборудования в космосе и увеличило затраты и время на изготовление деталей, подчеркнули специалисты.По их мнению, состояние российского сегмента позволяет эксплуатировать его до 2024 года, но если отказов комплектующих станет слишком много, сложности с поддержанием работоспособности сделают его полет нецелесообразным.В декабре генеральный конструктор "Энергии" и руководитель полета российского сегмента космонавт Владимир Соловьев спрогнозировал, что после 2025 года на МКС начнется лавинообразный выход элементов из строя, а российские затраты на станции оценил в 10-15 миллиардов рублей. По его мнению, следует пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте и сосредоточиться на создании национальной орбитальной станции.Позже в интервью РИА Новости он рассказал, что около 80 процентов бортовых систем российского сегмента уже выработали ресурс, а когда этот показатель достигнет ста процентов, могут начаться непоправимые отказы. Вице-премьер Юрий Борисов, со своей стороны, также говорил о том, что состояние конструкций МКС может привести к катастрофе.В "Роскосмосе" РИА Новости рассказали, что держат ситуацию под контролем.
https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753571094.html
https://ria.ru/20211007/progress-1753443152.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_86ae04f5f28b130dd05482e9aa4f035a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (вице-премьер), россия
05:11 09.10.2021 (обновлено: 12:23 09.10.2021)
 
В "Энергии" рассказали об угрозах для российского сегмента МКС

В "Энергии" заявили, что санкции Запада создали трудности для российского сегмента МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Работоспособность российского сегмента Международной космической станции может оказаться под угрозой из-за западных санкций и производства некоторых компонентов для космической техники на Украине, говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", опубликованной в журнале "Космическая техника и технологии".
Авторы отмечают, что в обычных условиях комплектующие нужно заменять до того, как они откажут, но за время полета российского сегмента МКС многие из них по разным причинам перестали выпускать.

"Ряд приборов и блоков изготавливался на предприятиях, которые прекратили свое существование или попали под юрисдикцию других государств (Украина) или под санкции, не позволяющие использовать требуемые комплектующие изделия (элементную базу) импортного производства", — говорится в материале.

Все это привело к дефициту запчастей, существенно усложнило ремонт оборудования в космосе и увеличило затраты и время на изготовление деталей, подчеркнули специалисты.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 18:54Культура
"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС
По их мнению, состояние российского сегмента позволяет эксплуатировать его до 2024 года, но если отказов комплектующих станет слишком много, сложности с поддержанием работоспособности сделают его полет нецелесообразным.
В декабре генеральный конструктор "Энергии" и руководитель полета российского сегмента космонавт Владимир Соловьев спрогнозировал, что после 2025 года на МКС начнется лавинообразный выход элементов из строя, а российские затраты на станции оценил в 10-15 миллиардов рублей. По его мнению, следует пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте и сосредоточиться на создании национальной орбитальной станции.
Позже в интервью РИА Новости он рассказал, что около 80 процентов бортовых систем российского сегмента уже выработали ресурс, а когда этот показатель достигнет ста процентов, могут начаться непоправимые отказы. Вице-премьер Юрий Борисов, со своей стороны, также говорил о том, что состояние конструкций МКС может привести к катастрофе.
В "Роскосмосе" РИА Новости рассказали, что держат ситуацию под контролем.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-16 c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 03:28
В "Роскосмосе" рассказали, когда состоится старт нового "Прогресса"
 
УкраинаРоскосмосРКК "Энергия"Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юрий Борисов (вице-премьер)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02ЕС призвал привлечь к ответственности организаторов взрыва в Кундузе
12:58В Томске полицейские устроили погоню за водителем трактора
12:54Умер первый президент Ирана
12:46УЕФА высмеял Словакию после поражения от сборной России
12:43В Оренбуржье арестовали первого обвиняемого по делу об отравлении
12:40Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до восьми
12:37Авария на ТЭЦ в Минске нарушила работу двух крупных заводов
12:35В Турции задержали шесть человек с российскими паспортами, сообщили СМИ
12:23В Адлере обновят систему водоотведения
12:16В Красноярском крае загорелся склад
12:12В Самарской области три человека погибли в ДТП
12:10В Москве за сутки госпитализировали 1238 человек с COVID-19
12:00Эксперты рассказали, как правильно утилизировать смартфон
12:00Сердце и кости из пробирки: как создать биосовместимый заменитель тканей
11:50В Москве выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки
11:48Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
11:46В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:43Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах
Лента новостейМолния