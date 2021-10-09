https://ria.ru/20211009/mks-1753781579.html

В "Энергии" рассказали об угрозах для российского сегмента МКС

В "Энергии" рассказали об угрозах для российского сегмента МКС - РИА Новости, 09.10.2021

В "Энергии" рассказали об угрозах для российского сегмента МКС

Работоспособность российского сегмента Международной космической станции может оказаться под угрозой из-за западных санкций и производства некоторых компонентов РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T05:11

2021-10-09T05:11

2021-10-09T12:23

украина

роскосмос

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юрий борисов (вице-премьер)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752459082_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_c5af7c357e82be73767129e4a64b3f2f.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Работоспособность российского сегмента Международной космической станции может оказаться под угрозой из-за западных санкций и производства некоторых компонентов для космической техники на Украине, говорится в статье сотрудников ракетно-космической корпорации "Энергия", опубликованной в журнале "Космическая техника и технологии".Авторы отмечают, что в обычных условиях комплектующие нужно заменять до того, как они откажут, но за время полета российского сегмента МКС многие из них по разным причинам перестали выпускать. Все это привело к дефициту запчастей, существенно усложнило ремонт оборудования в космосе и увеличило затраты и время на изготовление деталей, подчеркнули специалисты.По их мнению, состояние российского сегмента позволяет эксплуатировать его до 2024 года, но если отказов комплектующих станет слишком много, сложности с поддержанием работоспособности сделают его полет нецелесообразным.В декабре генеральный конструктор "Энергии" и руководитель полета российского сегмента космонавт Владимир Соловьев спрогнозировал, что после 2025 года на МКС начнется лавинообразный выход элементов из строя, а российские затраты на станции оценил в 10-15 миллиардов рублей. По его мнению, следует пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте и сосредоточиться на создании национальной орбитальной станции.Позже в интервью РИА Новости он рассказал, что около 80 процентов бортовых систем российского сегмента уже выработали ресурс, а когда этот показатель достигнет ста процентов, могут начаться непоправимые отказы. Вице-премьер Юрий Борисов, со своей стороны, также говорил о том, что состояние конструкций МКС может привести к катастрофе.В "Роскосмосе" РИА Новости рассказали, что держат ситуацию под контролем.

https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753571094.html

https://ria.ru/20211007/progress-1753443152.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юрий борисов (вице-премьер), россия