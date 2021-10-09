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Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил пассажира в метро
Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил пассажира в метро - РИА Новости, 09.10.2021
Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил пассажира в метро
Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с полицейскими, которые задержали мужчин, жестоко избивших пассажира московского метро Романа Ковалева. По словам... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T09:34
2021-10-09T09:43
происшествия
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с полицейскими, которые задержали мужчин, жестоко избивших пассажира московского метро Романа Ковалева. По словам правоохранителей, при задержании они оказали сопротивление, были пьяны, а найти их удалось благодаря помощи бдительной свидетельницы, причем злоумышленники даже после доставления в отдел не убавили пыл и продолжали вызывающе себя вести.Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Участникам избиения предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти.По словам одного из полицейских, старшего по званию, они c помощью свидетельницы выдвинулись искать злоумышленников. Пойдя по направлению, которое она указала, правоохранители обнаружили напавших на Ковалева и задержали их."С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошел, и мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции... Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились", - рассказал собеседник агентства.Полицейский также заметил, что при задержании к ним подходили прохожие, которые пытались узнать, что происходит, и которые не знали о том, что ранее эта троица жестоко избила в метро заступившегося за девушку молодого человека."У них были признаки опьянения... (После задержания – ред.) они продолжали вести себя вызывающе", - также добавил полицейский.Говоря о случившемся и поведении пострадавшего, правоохранитель отметил, что Ковалев "выполнил свой гражданский долг".
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Оказывали активное сопротивление" – полицейские об избивших пассажира в метро
Полицейские рассказали РИА Новости подробности задержания трех хулиганов, избивших пассажира в столичном метро: сопротивлялись и даже в отделе продолжали вели себя вызывающе.
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60
происшествия, избиение пассажира в московском метро
09:34 09.10.2021 (обновлено: 09:43 09.10.2021)
 
Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил пассажира в метро

Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил заступившегося за девушку в метро

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с полицейскими, которые задержали мужчин, жестоко избивших пассажира московского метро Романа Ковалева. По словам правоохранителей, при задержании они оказали сопротивление, были пьяны, а найти их удалось благодаря помощи бдительной свидетельницы, причем злоумышленники даже после доставления в отдел не убавили пыл и продолжали вызывающе себя вести.
Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Участникам избиения предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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Московское метро поблагодарило пассажира, заступившегося за девушку
По словам одного из полицейских, старшего по званию, они c помощью свидетельницы выдвинулись искать злоумышленников. Пойдя по направлению, которое она указала, правоохранители обнаружили напавших на Ковалева и задержали их.
"С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошел, и мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции... Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились", - рассказал собеседник агентства.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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Песков прокомментировал избиение пассажира в московском метро
Полицейский также заметил, что при задержании к ним подходили прохожие, которые пытались узнать, что происходит, и которые не знали о том, что ранее эта троица жестоко избила в метро заступившегося за девушку молодого человека.
"У них были признаки опьянения... (После задержания – ред.) они продолжали вести себя вызывающе", - также добавил полицейский.
Говоря о случившемся и поведении пострадавшего, правоохранитель отметил, что Ковалев "выполнил свой гражданский долг".
 
ПроисшествияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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