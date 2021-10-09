https://ria.ru/20211009/metro-1753788013.html

Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил пассажира в метро

Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил пассажира в метро - РИА Новости, 09.10.2021

Полицейские рассказали, как задерживали тех, кто избил пассажира в метро

Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с полицейскими, которые задержали мужчин, жестоко избивших пассажира московского метро Романа Ковалева. По словам... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T09:34

2021-10-09T09:34

2021-10-09T09:43

происшествия

избиение пассажира в московском метро

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Корреспонденту РИА Новости удалось пообщаться с полицейскими, которые задержали мужчин, жестоко избивших пассажира московского метро Романа Ковалева. По словам правоохранителей, при задержании они оказали сопротивление, были пьяны, а найти их удалось благодаря помощи бдительной свидетельницы, причем злоумышленники даже после доставления в отдел не убавили пыл и продолжали вызывающе себя вести.Четвертого октября между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метро трое мужчин жестоко избили пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Участникам избиения предъявлено обвинение по статьям о покушении на убийство и угрозе насилием представителям власти.По словам одного из полицейских, старшего по званию, они c помощью свидетельницы выдвинулись искать злоумышленников. Пойдя по направлению, которое она указала, правоохранители обнаружили напавших на Ковалева и задержали их."С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошел, и мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции... Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились", - рассказал собеседник агентства.Полицейский также заметил, что при задержании к ним подходили прохожие, которые пытались узнать, что происходит, и которые не знали о том, что ранее эта троица жестоко избила в метро заступившегося за девушку молодого человека."У них были признаки опьянения... (После задержания – ред.) они продолжали вести себя вызывающе", - также добавил полицейский.Говоря о случившемся и поведении пострадавшего, правоохранитель отметил, что Ковалев "выполнил свой гражданский долг".

https://ria.ru/20211008/metro-1753689622.html

https://ria.ru/20211008/metro-1753654249.html

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"Оказывали активное сопротивление" – полицейские об избивших пассажира в метро Полицейские рассказали РИА Новости подробности задержания трех хулиганов, избивших пассажира в столичном метро: сопротивлялись и даже в отделе продолжали вели себя вызывающе. 2021-10-09T09:34 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, избиение пассажира в московском метро