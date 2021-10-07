https://ria.ru/20211007/medal-1753595411.html

СК наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро

СК наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро - РИА Новости, 07.10.2021

СК наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью "За содействие" женщину, которая помогла задержать трех участников драки в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T22:24

2021-10-07T22:24

2021-10-07T22:24

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

избиение пассажира в московском метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753466076_1:0:3457:1944_1920x0_80_0_0_76519ec469864e717f504f3a6b98b721.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью "За содействие" женщину, которая помогла задержать трех участников драки в метро Москвы, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что арестованные – уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство."Главой СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью "За содействие", - говорится в сообщении.Добавляется, что женщина способствовала поимке виновных, бросилась вслед за ними из вагона и опознала злоумышленников."Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета", - отметила Петренко.

https://ria.ru/20211007/dagestan-1753574151.html

https://ria.ru/20211007/otets-1753528726.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, избиение пассажира в московском метро