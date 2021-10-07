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СК наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро
СК наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро - РИА Новости, 07.10.2021
СК наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью "За содействие" женщину, которая помогла задержать трех участников драки в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T22:24
2021-10-07T22:24
2021-10-07T22:24
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
избиение пассажира в московском метро
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин решил наградить медалью "За содействие" женщину, которая помогла задержать трех участников драки в метро Москвы, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Ранее суд арестовал всех троих участников драки на Арбатско-Покровской линии метро, жестоко избивших пассажира, который, по словам очевидцев, заступился за девушку. Источник РИА Новости уточнял, что арестованные – уроженцы Дагестана без регистрации в Москве, они ранее были судимы. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, статью могут переквалифицировать на статью о покушении на убийство."Главой СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью "За содействие", - говорится в сообщении.Добавляется, что женщина способствовала поимке виновных, бросилась вслед за ними из вагона и опознала злоумышленников."Самоотверженный поступок женщины, которая, рискуя собой, выполнила свой гражданский долг, не позволив сбежать подозреваемым, не остался без внимания руководства Следственного комитета", - отметила Петренко.
https://ria.ru/20211007/dagestan-1753574151.html
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, избиение пассажира в московском метро
СК наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро
Бастрыкин наградит женщину, которая помогла задержать участников драки в метро Москвы