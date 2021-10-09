https://ria.ru/20211009/kuleba-1753822456.html

Кулеба похвастался туркам, как нанес удар по Путину

Глава МИД Украины заявил, что "нанес удар" по Путину - РИА Новости, 09.10.2021

Кулеба похвастался туркам, как нанес удар по Путину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после визита главы внешнедипломатического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу заявил, что стороны обсуждали... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T17:33

2021-10-09T17:33

2021-10-09T18:40

в мире

турция

владимир путин

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мевлют чавушоглу

дмитрий кулеба

россия

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КИЕВ, 9 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после визита главы внешнедипломатического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу заявил, что стороны обсуждали Россию, и подчеркнул, что украинско-турецкие отношения находятся на самой высокой точке развития.Чавушоглу в четверг начал свой двухдневный визит на Украину. Тогда Кулеба сообщил, что обсудил на встрече с турецким коллегой вопросы безопасности в Черном море, страны будут сотрудничать для достижения этой цели."У нас нет с Турцией закрытых тем. У нас очень доверительные отношения. Поэтому, безусловно, мы проговорили Россию. И я остался доволен тем, что услышал от своего турецкого коллеги. Убежден и вижу это не только из публичных заявлений, но и по конкретным действиям, что украинский-турецкие отношения являются самодостаточными. Украина является чрезвычайно ценным партнером для Турции. И это ощущение у нас взаимно. Поэтому я не вижу оснований, чтобы Украина стала заложником российско-турецких отношений", - сказал украинский министр в интервью сайту "ТСН".Кулеба и Чавушоглу также обсудили "Крымскую платформу". По словам главы МИД Украины, "Крымская платформа" - это очень сильный удар лично по президенту Путину". "Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна, и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело… Турция не только останется одним из самых активных участников "Крымской платформы", но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к декларации "Крымской платформы", чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", - добавил Кулеба.Он подчеркнул, что "украинско-турецкие отношения находятся на самой высокой точке развития в истории". "Перед нами открыты все пути", - заключил министр.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210925/shok-1751777952.html

https://ria.ru/20210825/krym-1747142164.html

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в мире, турция, владимир путин, мид украины, мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба, россия