"Истории, о которых нужно кричать": зрелищные тревел-фото конкурса Стенина

© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest

В центре снимка, сделанного турчанкой Шебнем Кошкун под водой, — дайвер, парящий среди мелкого медицинского мусора.

Казалось, что после пандемии коронавируса экология восстановилась: меньше летали самолеты, в Венецию вернулись дельфины… Но мир стал еще грязнее.

"Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19", — так называется эта фоторабота.

"Я плаваю с аквалангом с 2014-го. Думала, подводный мир меня очарует, но то, что я увидела, напротив, шокировало, — признается Шебнем. — Мне захотелось поделиться с другими проблемой, с которой столкнулся наш мир".

Этому снимку предшествовало большое исследование, которое Шебнем проводила вместе с представителем программы ООН по защите подводного мира, фридайвером Шахикой Эрджюмен.