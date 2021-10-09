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Туризм
https://ria.ru/20211009/konkursstenina-1753463182.html
"Истории, о которых нужно кричать": зрелищные тревел-фото конкурса Стенина
"Истории, о которых нужно кричать": зрелищные тревел-фото конкурса Стенина - РИА Новости, 09.10.2021
"Истории, о которых нужно кричать": зрелищные тревел-фото конкурса Стенина
Жюри ежегодного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявит победителей в середине октября. Оценивали 4,5 тысячи работ из 70 стран. В... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T08:00
2021-10-09T08:04
туризм
андрей стенин
экология
природа
кения
китай
африка
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Жюри ежегодного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявит победителей в середине октября. Оценивали 4,5 тысячи работ из 70 стран. В ожидании итогов предлагаем посмотреть на самые зрелищные снимки из путешествий. Тонны пластика в Босфоре, нашествие саранчи в Африке, современные рабы в Курдистане — каждый фотограф рассказал о том, что его волнует, потому что иначе в мире ничего не изменится. О наиболее интересных историях за кадрами авторов из номинации "Моя планета" — в фотоленте РИА Новости.
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китай
африка
байкал
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андрей стенин, фото, экология, природа, кения, китай, африка, байкал, курдистан (иран), босфор, коронавирус covid-19, пандемия, впечатления - туризм
08:00 09.10.2021 (обновлено: 08:04 09.10.2021)
 

"Истории, о которых нужно кричать": зрелищные тревел-фото конкурса Стенина

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Жюри ежегодного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявит победителей в середине октября. Оценивали 4,5 тысячи работ из 70 стран. В ожидании итогов предлагаем посмотреть на самые зрелищные снимки из путешествий. Тонны пластика в Босфоре, нашествие саранчи в Африке, современные рабы в Курдистане — каждый фотограф рассказал о том, что его волнует, потому что иначе в мире ничего не изменится. О наиболее интересных историях за кадрами авторов из номинации "Моя планета" — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest

В центре снимка, сделанного турчанкой Шебнем Кошкун под водой, — дайвер, парящий среди мелкого медицинского мусора.

Казалось, что после пандемии коронавируса экология восстановилась: меньше летали самолеты, в Венецию вернулись дельфины… Но мир стал еще грязнее.

"Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19", — так называется эта фоторабота.

"Я плаваю с аквалангом с 2014-го. Думала, подводный мир меня очарует, но то, что я увидела, напротив, шокировало, — признается Шебнем. — Мне захотелось поделиться с другими проблемой, с которой столкнулся наш мир".

Этому снимку предшествовало большое исследование, которое Шебнем проводила вместе с представителем программы ООН по защите подводного мира, фридайвером Шахикой Эрджюмен.

Работа фотографа из Турции Шебнема Кошкуна Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19, получившая Гран при в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
1 из 14

В центре снимка, сделанного турчанкой Шебнем Кошкун под водой, — дайвер, парящий среди мелкого медицинского мусора.

Казалось, что после пандемии коронавируса экология восстановилась: меньше летали самолеты, в Венецию вернулись дельфины… Но мир стал еще грязнее.

"Новая опасность для подводного мира: отходы COVID-19", — так называется эта фоторабота.

"Я плаваю с аквалангом с 2014-го. Думала, подводный мир меня очарует, но то, что я увидела, напротив, шокировало, — признается Шебнем. — Мне захотелось поделиться с другими проблемой, с которой столкнулся наш мир".

Этому снимку предшествовало большое исследование, которое Шебнем проводила вместе с представителем программы ООН по защите подводного мира, фридайвером Шахикой Эрджюмен.

© Фото : Шебнем Кошкун, Stenincontest
© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest

"Заходя в Босфор, мы знали, что увидим мусор, но не ожидали такого количества, — продолжает Кошкун. — Под водой мы даже не могли видеть друг друга из-за плавающих отходов. Я была в ужасе. Надеюсь, вглядевшись в этот кадр, зрители пересмотрят отношение к окружающей среде".

В прошлом году Шебнем тоже отправляла работу на конкурс. За впечатляющую съемку Сахики Эркумен, тренирующейся в ледниковой пещере, она получила приз в спортивной номинации.

Кошкун участвует в смотре последний раз: в 2021-м ей исполнится 34, а конкурс только для тех, кому не больше 33 (в этом возрасте погиб Андрей Стенин).

Шебнем Кошкун. Турция. Пещера Гилиндире. На одном дыхании. Спорт. Одиночная работа
2 из 14

"Заходя в Босфор, мы знали, что увидим мусор, но не ожидали такого количества, — продолжает Кошкун. — Под водой мы даже не могли видеть друг друга из-за плавающих отходов. Я была в ужасе. Надеюсь, вглядевшись в этот кадр, зрители пересмотрят отношение к окружающей среде".

В прошлом году Шебнем тоже отправляла работу на конкурс. За впечатляющую съемку Сахики Эркумен, тренирующейся в ледниковой пещере, она получила приз в спортивной номинации.

Кошкун участвует в смотре последний раз: в 2021-м ей исполнится 34, а конкурс только для тех, кому не больше 33 (в этом возрасте погиб Андрей Стенин).

© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest
© Фото : Луис Тато

"Я запечатлел историческое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке в 2020-м, — рассказывает автор этой работы, испанец Луис Тато. — Ливни и погодные аномалии, вызванные изменением климата, создали идеальные условия для размножения этих вредителей. Фермеры в бессилии смотрели, как насекомые поедают их урожай, пастухи наблюдали за оголением пастбищ… В Кении, где я сейчас живу, такого не было более 70 лет!"

Фотоконкурс Андрея Стенина
3 из 14

"Я запечатлел историческое нашествие пустынной саранчи в Восточной Африке в 2020-м, — рассказывает автор этой работы, испанец Луис Тато. — Ливни и погодные аномалии, вызванные изменением климата, создали идеальные условия для размножения этих вредителей. Фермеры в бессилии смотрели, как насекомые поедают их урожай, пастухи наблюдали за оголением пастбищ… В Кении, где я сейчас живу, такого не было более 70 лет!"

© Фото : Луис Тато
© Фото : Luis Tato, Stenincontest

Тато в 2020 году выиграл Гран-при конкурса Стенина за серию "Теракт в отеле DusitD2" (на фото) — о нападении боевиков на гостиничный комплекс в Кении.

По словам Луиса, этот конкурс для него — возможность напомнить об Андрее Стенине и других фотожурналистах, погибших при исполнении профессионального долга: "Они рассказывали истории, о которых нужно кричать".

"Я отправляю работы уже несколько лет и исправно получаю награды, — отметил фотограф. — С каждым годом конкурс все мощнее, и я сам профессионально расту вместе с ним".

Луис Тато. Теракт в отеле DusitD2
4 из 14

Тато в 2020 году выиграл Гран-при конкурса Стенина за серию "Теракт в отеле DusitD2" (на фото) — о нападении боевиков на гостиничный комплекс в Кении.

По словам Луиса, этот конкурс для него — возможность напомнить об Андрее Стенине и других фотожурналистах, погибших при исполнении профессионального долга: "Они рассказывали истории, о которых нужно кричать".

"Я отправляю работы уже несколько лет и исправно получаю награды, — отметил фотограф. — С каждым годом конкурс все мощнее, и я сам профессионально расту вместе с ним".

© Фото : Luis Tato, Stenincontest
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest

На этой фотографии Абдула Момина цирковые слоны плещутся в мутной реке. "Этот кадр я поймал всего за две минуты с дрона, — поделился подробностями Абдул. — К сожалению, животные несвободны: их заставляют развлекать публику в цирках".

Абдул Момин Пора купаться
5 из 14

На этой фотографии Абдула Момина цирковые слоны плещутся в мутной реке. "Этот кадр я поймал всего за две минуты с дрона, — поделился подробностями Абдул. — К сожалению, животные несвободны: их заставляют развлекать публику в цирках".

© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
© Абдул Момин, Stenincontest

Момин участвует в конкурсе уже третий раз. В прошлом году его кадр "Рыбалка на Джамуне" занял второе место в номинации "Моя планета".

Все работы фотографа сделаны в Бангладеш. "Если честно, я еще ни разу не был за рубежом, — признался он. — Но мечтаю хотя бы раз в жизни съездить на Салар-де-Уюни — крупнейший в мире солончак".

Африканский этап турне конкурса имени Стенина-2020
6 из 14

Момин участвует в конкурсе уже третий раз. В прошлом году его кадр "Рыбалка на Джамуне" занял второе место в номинации "Моя планета".

Все работы фотографа сделаны в Бангладеш. "Если честно, я еще ни разу не был за рубежом, — признался он. — Но мечтаю хотя бы раз в жизни съездить на Салар-де-Уюни — крупнейший в мире солончак".

© Абдул Момин, Stenincontest
© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest

Рафид Ясар тоже из Бангладеш. Также любит снимать животных, использует квадрокоптер. Однако этот конкурсный кадр для него особый. Герой — счастливый фермер, который радуется богатому урожаю.

"Я хочу показать миру, что люди могут улыбаться, несмотря на бедность и невзгоды, — объяснил фотограф. — Этот снимок — первый из 11 в серии "Зимние солдаты", посвященной фермерам. Прошлой зимой я много провел времени с ними. И увидел, что эти люди умеют по-настоящему радоваться".

Рафид Ясар оканчивает университет. "Денег нет, но если я выиграю в конкурсе, то обязательно поделюсь гонораром с Анарул Вай — этим улыбающимся человеком на фото, который научил меня тому, что даже маленького проблеска счастья достаточно, чтобы жить", — добавил он.

Фотоконкурс Андрея Стенина
7 из 14

Рафид Ясар тоже из Бангладеш. Также любит снимать животных, использует квадрокоптер. Однако этот конкурсный кадр для него особый. Герой — счастливый фермер, который радуется богатому урожаю.

"Я хочу показать миру, что люди могут улыбаться, несмотря на бедность и невзгоды, — объяснил фотограф. — Этот снимок — первый из 11 в серии "Зимние солдаты", посвященной фермерам. Прошлой зимой я много провел времени с ними. И увидел, что эти люди умеют по-настоящему радоваться".

Рафид Ясар оканчивает университет. "Денег нет, но если я выиграю в конкурсе, то обязательно поделюсь гонораром с Анарул Вай — этим улыбающимся человеком на фото, который научил меня тому, что даже маленького проблеска счастья достаточно, чтобы жить", — добавил он.

© Фото : Рафид Ясар, Stenincontest
© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest

"Место силы, где оживают древние легенды, и духи говорят с людьми", — так часто описывают Байкал в путеводителях.

В этом году россиянин Артем Оноприенко отправился туда в экспедицию, чтобы разгадать тайны самого глубокого озера в мире. Но, по словам фотографа, ждали его "мороз, ветер и конъюнктивит".

Несмотря на все сложности, Оноприенко вернулся из поездки с футуристическим снимком, отражающим ту самую магию Байкала.

"Снят кадр довольно просто, но мало кто понимает, как это сделано. Почти все думают, что это компьютерная графика. Но это всего лишь съемка звезд на длинной выдержке плюс взлетающий с вращением квадрокоптер", — раскрыл секрет Артем.

Работа фотографа Артема Оноприенко Место силы
8 из 14

"Место силы, где оживают древние легенды, и духи говорят с людьми", — так часто описывают Байкал в путеводителях.

В этом году россиянин Артем Оноприенко отправился туда в экспедицию, чтобы разгадать тайны самого глубокого озера в мире. Но, по словам фотографа, ждали его "мороз, ветер и конъюнктивит".

Несмотря на все сложности, Оноприенко вернулся из поездки с футуристическим снимком, отражающим ту самую магию Байкала.

"Снят кадр довольно просто, но мало кто понимает, как это сделано. Почти все думают, что это компьютерная графика. Но это всего лишь съемка звезд на длинной выдержке плюс взлетающий с вращением квадрокоптер", — раскрыл секрет Артем.

© Фото : Артем Оноприенко, Stenincontest
© Фото : Лис Аранго, Stenincontest

"Пока снова не станет расти кукуруза" — так назвала свою историю о Гватемале фотограф-документалист из Испании Лис Аранго. Гуманитарные вопросы и повседневная жизнь — ее любимые темы.

"Впервые я побывала в Гватемале в апреле 2018 года. И целый месяц слышала жуткие истории о дискриминации, засухе, голоде. Я видела, как дети умирали от недоедания. Отчаявшиеся родители сказали мне тогда, что у них один выход — уехать", — вспоминает Лис.

Она вскоре вернулась в Гватемалу и запустила документальный фотопроект, чтобы показать жизнь местных. Ведь вооруженные конфликты в стране — лишь малая часть бед и не основная причина массовой миграции из Центральной Америки.

Фотоконкурс Андрея Стенина
9 из 14

"Пока снова не станет расти кукуруза" — так назвала свою историю о Гватемале фотограф-документалист из Испании Лис Аранго. Гуманитарные вопросы и повседневная жизнь — ее любимые темы.

"Впервые я побывала в Гватемале в апреле 2018 года. И целый месяц слышала жуткие истории о дискриминации, засухе, голоде. Я видела, как дети умирали от недоедания. Отчаявшиеся родители сказали мне тогда, что у них один выход — уехать", — вспоминает Лис.

Она вскоре вернулась в Гватемалу и запустила документальный фотопроект, чтобы показать жизнь местных. Ведь вооруженные конфликты в стране — лишь малая часть бед и не основная причина массовой миграции из Центральной Америки.

© Фото : Лис Аранго, Stenincontest
© Масумэ Бахрам, Stenincontest

Работа Масуме Махруме Горжи отлично иллюстрирует пандемийный 2020 год: самоизоляцию и связанные с ней ограничения. За снимком "В жилых ячейках" — целая история одного иранца, так похожая на миллионы других.

Он добровольно ушел на карантин, сидит дома, носит маску и наблюдает за внуком в окно. Выйти на улицу нельзя. Увидеться и обнять родных — тоже.

"Перемены, которые принес COVID-19, перевернули личную жизнь людей, — говорит Масуме. — С первых дней пандемии я стараюсь фиксировать происходящие с миром изменения. Рассматривая снимки, понимаю, что в моем окружении коронавирус поменял буквально все — от лица моего отца до города, в котором я живу. Соседний сад стал похож на кладбище. Многие вещи обрели новое значение".

И автор работы уверена: так, как раньше, больше не будет. Эту простую мысль она хочет донести до людей. "Не все готовы понять, что все может резко измениться, жизнь — нестабильна, а человек — уязвим", — говорит она.

Фотоконкурс Андрея Стенина
10 из 14

Работа Масуме Махруме Горжи отлично иллюстрирует пандемийный 2020 год: самоизоляцию и связанные с ней ограничения. За снимком "В жилых ячейках" — целая история одного иранца, так похожая на миллионы других.

Он добровольно ушел на карантин, сидит дома, носит маску и наблюдает за внуком в окно. Выйти на улицу нельзя. Увидеться и обнять родных — тоже.

"Перемены, которые принес COVID-19, перевернули личную жизнь людей, — говорит Масуме. — С первых дней пандемии я стараюсь фиксировать происходящие с миром изменения. Рассматривая снимки, понимаю, что в моем окружении коронавирус поменял буквально все — от лица моего отца до города, в котором я живу. Соседний сад стал похож на кладбище. Многие вещи обрели новое значение".

И автор работы уверена: так, как раньше, больше не будет. Эту простую мысль она хочет донести до людей. "Не все готовы понять, что все может резко измениться, жизнь — нестабильна, а человек — уязвим", — говорит она.

© Масумэ Бахрам, Stenincontest
© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest

Любимый жанр Пу Сяосюй — аэросъемка. Именно так сделана его серия фотографий о рабочих морских буровых платформ в Южно-Китайском море.

"Каньтань № 3 — это полупогружная нефтедобывающая конструкция, разработанная в Китае в 1983 году. Находящаяся на ней бригада буровиков из 18 человек непрерывно работает по две 12-часовые смены в сутки, стараясь отыскать подводные месторождения нефти и газа", — рассказывает он.

Жизнь на буровой платформе — это тяжелый труд и скука, поскольку здесь стоит палящий зной и не ловится сигнал мобильного телефона. "Обычно рабочие трудятся 28 дней подряд, а потом сходят на берег, чтобы отдохнуть", — уточнил Сяосюй Пу.

Работа фотографа Сяосюй Пу Китайские бурильщики скважин в Южно-Китайском море
11 из 14

Любимый жанр Пу Сяосюй — аэросъемка. Именно так сделана его серия фотографий о рабочих морских буровых платформ в Южно-Китайском море.

"Каньтань № 3 — это полупогружная нефтедобывающая конструкция, разработанная в Китае в 1983 году. Находящаяся на ней бригада буровиков из 18 человек непрерывно работает по две 12-часовые смены в сутки, стараясь отыскать подводные месторождения нефти и газа", — рассказывает он.

Жизнь на буровой платформе — это тяжелый труд и скука, поскольку здесь стоит палящий зной и не ловится сигнал мобильного телефона. "Обычно рабочие трудятся 28 дней подряд, а потом сходят на берег, чтобы отдохнуть", — уточнил Сяосюй Пу.

© Фото : Сяосюй Пу, Stenincontest
© Фото : Эбрахим Алипур, Stenincontest

Похожую тему поднял и Эбрахим Алипур. На его снимке — город Пираншехр в провинции Курдистан. Казалось бы, просто дома, но какая же непростая история стоит за ними!

"Я родился и вырос в приграничном городе, который находится ровно на полпути между Ираном и Ираком, — рассказал он. — В детстве видел длинные очереди челноков, перевозящих товары между странами. Это были местные жители — "кульбары", то есть носильщики, которых нанимали импортеры, современные рабы".

Путь туда и обратно занимает от восьми до 12 часов. Дорога проходит через опасные места, в том числе по извилистым горным тропам. По оценкам, в год погибает до 300 кульбаров, 71 процент — от пуль пограничных патрулей.

"Я понял, что мой долг — запечатлеть это социальное, экономическое и политическое явление и отдать дань уважения этим людям", — добавил фотограф.

Фотоконкурс Андрея Стенина
12 из 14

Похожую тему поднял и Эбрахим Алипур. На его снимке — город Пираншехр в провинции Курдистан. Казалось бы, просто дома, но какая же непростая история стоит за ними!

"Я родился и вырос в приграничном городе, который находится ровно на полпути между Ираном и Ираком, — рассказал он. — В детстве видел длинные очереди челноков, перевозящих товары между странами. Это были местные жители — "кульбары", то есть носильщики, которых нанимали импортеры, современные рабы".

Путь туда и обратно занимает от восьми до 12 часов. Дорога проходит через опасные места, в том числе по извилистым горным тропам. По оценкам, в год погибает до 300 кульбаров, 71 процент — от пуль пограничных патрулей.

"Я понял, что мой долг — запечатлеть это социальное, экономическое и политическое явление и отдать дань уважения этим людям", — добавил фотограф.

© Фото : Эбрахим Алипур, Stenincontest
© Фото : Чан Сюй, Stenincontest

Эта работа, которую тоже отобрали в шорт-лист члены жюри, называется "На лыжах в весну".

Автор — фотокорреспондент агентства "Синьхуа" в Китае Чан Сюй — поймал в объектив крупнейшее событие в мире зимнего спорта — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 30 стран и регионов.

Работа фотографа из Китая Чан Сюя На лыжах в весну, занявшая первое место в категории Моя планета в Фотоконкурсе имени Андрея Стенина
13 из 14

Эта работа, которую тоже отобрали в шорт-лист члены жюри, называется "На лыжах в весну".

Автор — фотокорреспондент агентства "Синьхуа" в Китае Чан Сюй — поймал в объектив крупнейшее событие в мире зимнего спорта — Международный лыжный фестиваль Vasaloppet China 2020, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 30 стран и регионов.

© Фото : Чан Сюй, Stenincontest
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Первого октября на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка избранных работ конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.

В жюри в этом году, как всегда, вошли звезды в этой области, среди которых, в частности, фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников, фоторедактор двух старейших газет Южной Африки Cape Argus и Cape Times Йен Лендсберг, независимый куратор и фоторедактор Рут Айххорн.

"Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Выставка работ финалистов фотоконкурса им. А. Стенина на Гоголевском бульваре в Москве
14 из 14

Первого октября на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка избранных работ конкурса, организованного МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО.

В жюри в этом году, как всегда, вошли звезды в этой области, среди которых, в частности, фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп, специальный корреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Валерий Мельников, фоторедактор двух старейших газет Южной Африки Cape Argus и Cape Times Йен Лендсберг, независимый куратор и фоторедактор Рут Айххорн.

"Фотография — это очень честное, консервативное искусство в наши дни. Для того, чтобы сделать снимок, нужно быть рядом с героем. А это может быть война, гражданский конфликт. Так же оказывался почти во всех горячих точках мира Андрей Стенин", — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11:48В России за сутки 21 049 человек выздоровели от COVID-19
11:47В России за сутки выявили 29 362 случая заражения коронавирусом
11:46В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
11:43Минпросвещения разработало меморандум по воспитательной работе в школах
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