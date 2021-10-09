https://ria.ru/20211009/gubernatory-1753815255.html

В РПЦ прокомментировали законопроект о губернаторских сроках

В РПЦ прокомментировали законопроект о губернаторских сроках - РИА Новости, 09.10.2021

В РПЦ прокомментировали законопроект о губернаторских сроках

Отмена ограничений на количество избирательных сроков для губернаторов может создать почву для коррупции, с одной стороны, и дать возможность успешным... РИА Новости, 09.10.2021

2021-10-09T16:00

2021-10-09T16:00

2021-10-09T16:00

религия

политика

русская православная церковь

митрополит волоколамский иларион

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Отмена ограничений на количество избирательных сроков для губернаторов может создать почву для коррупции, с одной стороны, и дать возможность успешным губернаторам работать - с другой, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Ранее единороссы глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат нижней палаты Павел Крашенинников внесли в Госдуму проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов. В частности, предлагается снять действующий запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд, также расширить основания для досрочного прекращения их полномочий из-за утраты доверия президента. Авторы предусмотрели такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.Он добавил, что "главный плюс (законопроекта – ред.) заключается в том, что если это талантливый руководитель и под его руководством регион успешно развивается, то почему он должен непременно уходить, если он хорошо работает".По мнению Илариона, всегда может возникнуть ситуация, "когда руководителя надо снимать с должности", но это не зависит от срока его полномочий. "Если руководитель региона не справляется, его снимают до того, как он исчерпал время своего мандата", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20210927/sroki-1751984458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион