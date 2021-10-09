В РПЦ прокомментировали законопроект о губернаторских сроках
Митрополит Иларион назвал "подводные камни" законопроекта о губернаторских сроках
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Отмена ограничений на количество избирательных сроков для губернаторов может создать почву для коррупции, с одной стороны, и дать возможность успешным губернаторам работать - с другой, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее единороссы глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат нижней палаты Павел Крашенинников внесли в Госдуму проект о сроках полномочий губернаторов и депутатов. В частности, предлагается снять действующий запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд, также расширить основания для досрочного прекращения их полномочий из-за утраты доверия президента. Авторы предусмотрели такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.
"Главный подводный камень (законопроекта – ред.) заключается в том, что, когда человек очень долго находится у власти в конкретном регионе, он при желании может взять в руки очень много механизмов, при помощи которых в его регионе, его окружении будет процветать коррупция", - сказал Иларион в эфире телепередачи "Церковь и мир".
Он добавил, что "главный плюс (законопроекта – ред.) заключается в том, что если это талантливый руководитель и под его руководством регион успешно развивается, то почему он должен непременно уходить, если он хорошо работает".
По мнению Илариона, всегда может возникнуть ситуация, "когда руководителя надо снимать с должности", но это не зависит от срока его полномочий. "Если руководитель региона не справляется, его снимают до того, как он исчерпал время своего мандата", - заключил представитель РПЦ.
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