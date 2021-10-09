Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Эксперты Bank of America заявили, что дефицит газа сохраняется, несмотря на слова Путина
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мировой рынок газа продолжает испытывать дефицит, несмотря на слова президента России о возможном увеличении поставок, отмечают эксперты Bank of America (BofA).
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что потенциал для увеличения поставок газа в Европу есть, но все зависит от коммерческих договоренностей.
"Мы видим, что мировой и европейский рынки газа продолжают испытывать дефицит, несмотря на слова российского президента о дополнительных объемах… Европейские цены на газ резко подскакивали <…> на опасениях предстоящего зимнего газового кризиса и последующих комментариях президента России о дополнительных объемах газа в Европу", - отмечают в BofA.
Анализ баланса российского газа показывает, что возможность "Газпрома" поставлять дополнительные объемы в Европу этой зимой может быть ограничена, поскольку Россия все еще заполняет внутренние подземные хранилища, а потоки через Украину ограничены, считают в BofA. "Газпром" останется одним из главных бенефициаров нынешнего повышения цен на газ в Европе", — подчеркивают специалисты.
Кроме того, отмечается, что поставки российского трубопроводного газа в Европу снизились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в результате снижения объемов транзита через Украину на 20% и поставок по трубопроводу "Ямал-Европа" на 14% после аварии на заводе в Новом Уренгое.
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Эксперты добавляют, что после кратковременного восстановления к концу сентября поставки по трубопроводу "Ямал-Европа" упали в три раза в первую неделю октября, поскольку "Газпром" сократил запланированные на этот месяц объемы транзита в преддверии запуска "Северного потока — 2". Тем не менее, общая добыча газа в России выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет роста добычи "Газпрома" на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания увеличила поставки на внутренний рынок, чтобы заполнить хранилища в преддверии отопительного сезона, заключают эксперты.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 6 октября было достигнуто рекордное значение — 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего цены три дня подряд снижались и 8 октября на закрытии приблизились к отметке в 1000 долларов.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.