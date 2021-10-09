https://ria.ru/20211009/britaniya-1753814844.html
Путин поставил шах и мат Европе
В Британии рассказали, как Путин поставил "шах и мат" Европе - РИА Новости, 09.10.2021
Путин поставил шах и мат Европе
Читатели британской газеты Daily Express оценили высказывание премьер-министра Бориса Джонсона о том, что Россия якобы специально ограничила поставки газа в... РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T15:57
2021-10-09T15:57
2021-10-09T17:40
европа
великобритания
владимир путин
евросоюз
борис джонсон
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express оценили высказывание премьер-министра Бориса Джонсона о том, что Россия якобы специально ограничила поставки газа в Европу.Накануне правительство Соединенного Королевства обвинило Москву в попытках надавить на Европейский Союз за счет сокращения экспорта газа, чтобы таким образом ускорить запуск газопровода "Северный поток — 2". Британские СМИ, комментируя слова премьер-министра, написали, что президент Владимир Путин поставил Европе "шах и мат"."Сегодня идет не боевая, а экономическая война, и Россия с ее запасами нефти и газа имеет все возможности, чтобы подмять Запад", — высказался по этому поводу один из читателей."Я уже говорил это раньше, проснитесь, глобализация делает нас уязвимыми, мы должны быть самодостаточными", — ответил другой."Путин просто делает то, что делает. Это бизнес", — вступили в дискуссию с предыдущим комментатором.Впрочем, некоторые пользователи придерживаются иного мнения относительно энергетического кризиса в ЕС."Борис, проблема в бюрократии Евросоюза, пусть они с ней и разбираются", — написал один из них."Главная проблема, по моему скромному мнению, заключается в том, что ЕС выбрал спотовую цену на газ и отказался от долгосрочных контрактов на поставку газа с Россией", — предположил другой комментатор."Если российский газ сделает Европу зависимой, то где же тогда "свободное" американское топливо, Борис?" — спросил читатель Daily Express.Европейские политические лидеры уже заявляли, что Москва будет использовать "Северный поток — 2" в качестве энергетического оружия. При этом в России неоднократно подчеркивали, что это исключительно экономический проект. Слова Джонсона о преднамеренном ограничении поставок в Кремле назвали популизмом. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продает ровно столько газа, сколько его покупают.
https://ria.ru/20211008/gaz-1753751575.html
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европа, великобритания, владимир путин, евросоюз, борис джонсон, северный поток — 2, россия
15:57 09.10.2021 (обновлено: 17:40 09.10.2021)
В Британии рассказали, как Путин поставил "шах и мат" Европе
Читатели Daily Express согласились со словами премьера Джонсона о российской угрозе
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Express
оценили высказывание премьер-министра Бориса Джонсона
о том, что Россия якобы специально ограничила поставки газа в Европу
.
Накануне правительство Соединенного Королевства обвинило Москву в попытках надавить на Европейский Союз за счет сокращения экспорта газа, чтобы таким образом ускорить запуск газопровода "Северный поток — 2
". Британские СМИ, комментируя слова премьер-министра, написали, что президент Владимир Путин
поставил Европе "шах и мат".
"Сегодня идет не боевая, а экономическая война, и Россия с ее запасами нефти и газа имеет все возможности, чтобы подмять Запад", — высказался по этому поводу один из читателей.
"Я уже говорил это раньше, проснитесь, глобализация делает нас уязвимыми, мы должны быть самодостаточными", — ответил другой.
"Путин просто делает то, что делает. Это бизнес", — вступили в дискуссию с предыдущим комментатором.
Впрочем, некоторые пользователи придерживаются иного мнения относительно энергетического кризиса в ЕС.
"Борис, проблема в бюрократии Евросоюза
, пусть они с ней и разбираются", — написал один из них.
"Главная проблема, по моему скромному мнению, заключается в том, что ЕС выбрал спотовую цену на газ и отказался от долгосрочных контрактов на поставку газа с Россией", — предположил другой комментатор.
"Если российский газ сделает Европу зависимой, то где же тогда "свободное" американское топливо, Борис?" — спросил читатель Daily Express.
Европейские политические лидеры уже заявляли, что Москва
будет использовать "Северный поток — 2" в качестве энергетического оружия. При этом в России неоднократно подчеркивали, что это исключительно экономический проект. Слова Джонсона о преднамеренном ограничении поставок в Кремле назвали популизмом. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подчеркнул, что Россия продает ровно столько газа, сколько его покупают.