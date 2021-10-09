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Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 29 человек
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 29 человек - РИА Новости, 09.10.2021
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 29 человек
От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончались уже 29 человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 09.10.2021
2021-10-09T16:43
2021-10-09T17:35
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончались уже 29 человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Погибшие жили в четырех населенных пунктах."Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", — добавила представитель ведомства, не уточняя, какое количество пострадавших остается в больницах.Ранее в региональном Минздраве сообщали, что всего суррогатным алкоголем отравились 54 человека.О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых остались пять детей. Число жертв постоянно увеличивается.По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших метанола, в некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним задержали девять подозреваемых, включая 29-летнего жителя Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной продукции. Четырех человек уже арестовали.Сотрудники СК и полиции обнаружили в Орске склад, где находились 11 металлических бочек объемом по 200 литров со спиртосодержащей жидкостью.
https://ria.ru/20211009/otravlenie-1753810513.html
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оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, массовое отравление суррогатным алкоголем в оренбуржье
16:43 09.10.2021 (обновлено: 17:35 09.10.2021)
 
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 29 человек

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 29 человек

© Фото : Оренбургский областной судОглашение меры пресечения фигуранту дела об отравлении поддельным алкоголем в Оренбурге
Оглашение меры пресечения фигуранту дела об отравлении поддельным алкоголем в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
© Фото : Оренбургский областной суд
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончались уже 29 человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Погибшие жили в четырех населенных пунктах.
"Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", — добавила представитель ведомства, не уточняя, какое количество пострадавших остается в больницах.
Ранее в региональном Минздраве сообщали, что всего суррогатным алкоголем отравились 54 человека.
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О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых остались пять детей. Число жертв постоянно увеличивается.
По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших метанола, в некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.
Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним задержали девять подозреваемых, включая 29-летнего жителя Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной продукции. Четырех человек уже арестовали.
Сотрудники СК и полиции обнаружили в Орске склад, где находились 11 металлических бочек объемом по 200 литров со спиртосодержащей жидкостью.
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Оренбургская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМассовое отравление суррогатным алкоголем в Оренбуржье
 
 
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