16:43 09.10.2021 (обновлено: 17:35 09.10.2021)
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 29 человек
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 29 человек
© Фото : Оренбургский областной судОглашение меры пресечения фигуранту дела об отравлении поддельным алкоголем в Оренбурге
© Фото : Оренбургский областной суд
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. От отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области скончались уже 29 человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Погибшие жили в четырех населенных пунктах.
"Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", — добавила представитель ведомства, не уточняя, какое количество пострадавших остается в больницах.
Ранее в региональном Минздраве сообщали, что всего суррогатным алкоголем отравились 54 человека.
О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых остались пять детей. Число жертв постоянно увеличивается.
По данным местных властей, паленую водку продавали в разной таре и в разных местах. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших метанола, в некоторых случаях его концентрация в три-пять раз превышала смертельную для человека дозу.
Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. По ним задержали девять подозреваемых, включая 29-летнего жителя Орска, организовавшего нелегальное производство и сбыт опасной продукции. Четырех человек уже арестовали.
Сотрудники СК и полиции обнаружили в Орске склад, где находились 11 металлических бочек объемом по 200 литров со спиртосодержащей жидкостью.
8 октября, 12:09Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России