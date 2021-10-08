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Названы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Названы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве - РИА Новости, 08.10.2021
Названы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве
Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре — специалист по регистрации медицинских изделий, ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T07:26
2021-10-08T13:01
общество
зарплата
москва
россия
работа.ру
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре — специалист по регистрации медицинских изделий, ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий и частная няня, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.До 270 тысяч рублей может зарабатывать руководитель закупок. Кандидату нужен стаж в аналогичной сфере не менее пяти лет. Сотрудник будет поддерживать нормативный запас сырья и комплектующих, анализировать товародвижение на складе, рассчитывать рентабельность по продукту и осуществлять оперативное управление отделом.В международную школу требуется учитель математики, который будет преподавать на иностранном языке. Такому специалисту готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидату необходимо высшее профильное образование, опыт работы не менее трех лет и грамотно поставленная речь, а также знание английского языка на высоком уровне.Столько же может получать сервисный инженер в ремонтной компании. Требования к этой вакансии стандартные: обучаемость, трудолюбие и навыки работы с инструментом. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта с последующим обучением.Авторы исследования изучили базу вакансий сервиса и составили октябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве.
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общество, зарплата, москва, россия, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать
07:26 08.10.2021 (обновлено: 13:01 08.10.2021)
 
Названы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве

Исследование сервиса "Работа.ру" показало наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре — специалист по регистрации медицинских изделий, ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий и частная няня, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна специалисту по регистрации медицинских изделий — до 500 тысяч рублей в месяц. В салон премиальных напольных покрытий требуется ведущий менеджер с опытом работы от трех лет, которому будут платить до 400 тысяч рублей. Доход до 300 тысяч рублей доступен няне, которой предстоит ухаживать за шестилетней девочкой. От соискательницы требуется опыт работы в семьях не менее трех лет и открытая виза в США, а также активная жизненная позиция", — приводят данные авторы исследования.

До 270 тысяч рублей может зарабатывать руководитель закупок. Кандидату нужен стаж в аналогичной сфере не менее пяти лет. Сотрудник будет поддерживать нормативный запас сырья и комплектующих, анализировать товародвижение на складе, рассчитывать рентабельность по продукту и осуществлять оперативное управление отделом.
В международную школу требуется учитель математики, который будет преподавать на иностранном языке. Такому специалисту готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидату необходимо высшее профильное образование, опыт работы не менее трех лет и грамотно поставленная речь, а также знание английского языка на высоком уровне.
Столько же может получать сервисный инженер в ремонтной компании. Требования к этой вакансии стандартные: обучаемость, трудолюбие и навыки работы с инструментом. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта с последующим обучением.
Авторы исследования изучили базу вакансий сервиса и составили октябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве.
Разработчик - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 05:07
Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
 
ОбществоЗарплатаМоскваРоссияРабота.руНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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