https://ria.ru/20211008/vakansii-1753609295.html

Названы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве

Названы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве - РИА Новости, 08.10.2021

Названы вакансии с наибольшими зарплатами в Москве

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре — специалист по регистрации медицинских изделий, ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T07:26

2021-10-08T07:26

2021-10-08T13:01

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре — специалист по регистрации медицинских изделий, ведущий менеджер в салон премиальных напольных покрытий и частная няня, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.До 270 тысяч рублей может зарабатывать руководитель закупок. Кандидату нужен стаж в аналогичной сфере не менее пяти лет. Сотрудник будет поддерживать нормативный запас сырья и комплектующих, анализировать товародвижение на складе, рассчитывать рентабельность по продукту и осуществлять оперативное управление отделом.В международную школу требуется учитель математики, который будет преподавать на иностранном языке. Такому специалисту готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидату необходимо высшее профильное образование, опыт работы не менее трех лет и грамотно поставленная речь, а также знание английского языка на высоком уровне.Столько же может получать сервисный инженер в ремонтной компании. Требования к этой вакансии стандартные: обучаемость, трудолюбие и навыки работы с инструментом. Работодатель готов рассмотреть кандидата без опыта с последующим обучением.Авторы исследования изучили базу вакансий сервиса и составили октябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в Москве.

https://ria.ru/20211004/razrabotchik-1752923190.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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