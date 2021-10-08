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https://ria.ru/20211008/twitter-1753614262.html
ФССП приступила к взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей
ФССП приступила к взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2021
ФССП приступила к взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей
Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Twitter 8,9 миллиона рублей штрафов за отказ удалять противоправный контент, свидетельствует информация из... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:05
2021-10-08T09:05
twitter
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
facebook
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Twitter 8,9 миллиона рублей штрафов за отказ удалять противоправный контент, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств на сайте ФССП.Так, согласно данным, на Twitter возбуждено три исполнительных производства - на 3,2 миллиона рублей, 2,4 миллиона рублей, а также 3,3 миллиона рублей.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
https://ria.ru/20211005/facebook-1753228604.html
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twitter, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), facebook
09:05 08.10.2021
 
ФССП приступила к взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей

ФССП приступила к принудительному взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Twitter 8,9 миллиона рублей штрафов за отказ удалять противоправный контент, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств на сайте ФССП.
Так, согласно данным, на Twitter возбуждено три исполнительных производства - на 3,2 миллиона рублей, 2,4 миллиона рублей, а также 3,3 миллиона рублей.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 18:14
Brand Analytics: после сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter и Telegram
Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.
Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
Лекция Марка Цукерберга в МГУ - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября, 22:48
Time разместил на обложке Цукерберга с надписью "Удалить Facebook?"
 
TwitterФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Facebook
 
 
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