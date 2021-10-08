https://ria.ru/20211008/twitter-1753614262.html

ФССП приступила к взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей

ФССП приступила к взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей - РИА Новости, 08.10.2021

ФССП приступила к взысканию с Twitter штрафов на 8,9 миллиона рублей

Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Twitter 8,9 миллиона рублей штрафов за отказ удалять противоправный контент, свидетельствует информация из... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:05

2021-10-08T09:05

2021-10-08T09:05

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федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Twitter 8,9 миллиона рублей штрафов за отказ удалять противоправный контент, свидетельствует информация из Банка данных исполнительных производств на сайте ФССП.Так, согласно данным, на Twitter возбуждено три исполнительных производства - на 3,2 миллиона рублей, 2,4 миллиона рублей, а также 3,3 миллиона рублей.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.

https://ria.ru/20211005/facebook-1753228604.html

https://ria.ru/20211007/tsukenberg-1753596795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), facebook