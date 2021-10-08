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Полпред в Приволжье назвал причину трагедий в Перми и Казани
Полпред в Приволжье назвал причину трагедий в Перми и Казани - РИА Новости, 08.10.2021
Полпред в Приволжье назвал причину трагедий в Перми и Казани
Недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам приводит к трагедиям, в том числе в стенах образовательных учреждений, как в Перми и Казани, считает... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:00
2021-10-08T17:02
общество
приволжский фо
игорь комаров
россия
стрельба в школе в казани
стрельба в пермском госуниверситете
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САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. Недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам приводит к трагедиям, в том числе в стенах образовательных учреждений, как в Перми и Казани, считает полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров."Первый вопрос - совершенствование региональной нормативно-правовой базы государственной молодежной политики. Недостаточная проработка этого вопроса, недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам приводит к тому, что образовавшуюся пустоту начинают заполнять внешние силы, в том числе и деструктивные. Результаты подчас мы видим самые трагические - мы видим и на улицах, и в стенах учреждений образования. Так у нас в мае было в Казани, недавно, меньше месяца назад, 20 сентября, - в кампусе Пермского государственного научно-исследовательского университета", - сказал Комаров в пятницу в Пензе на заседании Ассоциации законодателей ПФО."Информационное воздействие, развернутое структурами недружественных России государств, также оказывает негативное влияние на молодых людей, размывает ценностные установки и формирует деструктивные модели и шаблоны поведения. Противопоставить этому можно сильную государственную политику, консолидирующую органы власти, общество и самих молодых людей", - отметил полпред.По его словам, на федеральном уровне ведется работа по развитию законодательной базы, в декабре 2020 года принят закон о молодежной политике в РФ."Для нас с вами важно в первую очередь привести региональное законодательство в этой сфере в соответствии с федеральным. В настоящее время соответствующая работа завершена в девяти регионах, продолжается в пяти: продолжается в Башкортостане, Марий Эл, Кировской, Нижегородской и Оренбургской областях. Очевидно, что законодательным органам власти необходимо включиться в работу и по совершенствованию нормативного регулирования молодежной политики", - добавил Комаров.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20211001/agressiya-1752698826.html
https://ria.ru/20210920/strelba-1750998946.html
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общество, приволжский фо, игорь комаров, россия, стрельба в школе в казани, стрельба в пермском госуниверситете
17:00 08.10.2021 (обновлено: 17:02 08.10.2021)
 
Полпред в Приволжье назвал причину трагедий в Перми и Казани

Полпред Комаров назвал невнимание к проблемам молодежи причиной трагедий в Перми и Казани

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. Недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам приводит к трагедиям, в том числе в стенах образовательных учреждений, как в Перми и Казани, считает полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.
"Первый вопрос - совершенствование региональной нормативно-правовой базы государственной молодежной политики. Недостаточная проработка этого вопроса, недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам приводит к тому, что образовавшуюся пустоту начинают заполнять внешние силы, в том числе и деструктивные. Результаты подчас мы видим самые трагические - мы видим и на улицах, и в стенах учреждений образования. Так у нас в мае было в Казани, недавно, меньше месяца назад, 20 сентября, - в кампусе Пермского государственного научно-исследовательского университета", - сказал Комаров в пятницу в Пензе на заседании Ассоциации законодателей ПФО.
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По его словам, на федеральном уровне ведется работа по развитию законодательной базы, в декабре 2020 года принят закон о молодежной политике в РФ.
"Для нас с вами важно в первую очередь привести региональное законодательство в этой сфере в соответствии с федеральным. В настоящее время соответствующая работа завершена в девяти регионах, продолжается в пяти: продолжается в Башкортостане, Марий Эл, Кировской, Нижегородской и Оренбургской областях. Очевидно, что законодательным органам власти необходимо включиться в работу и по совершенствованию нормативного регулирования молодежной политики", - добавил Комаров.
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Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, еще 47 пострадали. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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ОбществоПриволжский ФОИгорь КомаровРоссияСтрельба в школе в КазаниСтрельба в Пермском госуниверситете
 
 
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