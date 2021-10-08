17:00 08.10.2021 (обновлено: 17:02 08.10.2021)
Полпред в Приволжье назвал причину трагедий в Перми и Казани
Полпред Комаров назвал невнимание к проблемам молодежи причиной трагедий в Перми и Казани
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
САРАТОВ, 8 окт - РИА Новости. Недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам приводит к трагедиям, в том числе в стенах образовательных учреждений, как в Перми и Казани, считает полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.
"Первый вопрос - совершенствование региональной нормативно-правовой базы государственной молодежной политики. Недостаточная проработка этого вопроса, недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам приводит к тому, что образовавшуюся пустоту начинают заполнять внешние силы, в том числе и деструктивные. Результаты подчас мы видим самые трагические - мы видим и на улицах, и в стенах учреждений образования. Так у нас в мае было в Казани, недавно, меньше месяца назад, 20 сентября, - в кампусе Пермского государственного научно-исследовательского университета", - сказал Комаров в пятницу в Пензе на заседании Ассоциации законодателей ПФО.
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"Информационное воздействие, развернутое структурами недружественных России государств, также оказывает негативное влияние на молодых людей, размывает ценностные установки и формирует деструктивные модели и шаблоны поведения. Противопоставить этому можно сильную государственную политику, консолидирующую органы власти, общество и самих молодых людей", - отметил полпред.
По его словам, на федеральном уровне ведется работа по развитию законодательной базы, в декабре 2020 года принят закон о молодежной политике в РФ.
"Для нас с вами важно в первую очередь привести региональное законодательство в этой сфере в соответствии с федеральным. В настоящее время соответствующая работа завершена в девяти регионах, продолжается в пяти: продолжается в Башкортостане, Марий Эл, Кировской, Нижегородской и Оренбургской областях. Очевидно, что законодательным органам власти необходимо включиться в работу и по совершенствованию нормативного регулирования молодежной политики", - добавил Комаров.
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