https://ria.ru/20211008/terrorizm-1753703099.html

Петербуржец, перечисливший деньги ИГ*, получил шесть лет колонии

Петербуржец, перечисливший деньги ИГ*, получил шесть лет колонии - РИА Новости, 08.10.2021

Петербуржец, перечисливший деньги ИГ*, получил шесть лет колонии

Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Виталия Мусаева, перечислившего свыше 200 тысяч рублей вербовщику "Исламского государства"*, к РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:59

2021-10-08T15:59

2021-10-08T16:00

происшествия

санкт-петербург

сирия

северо-кавказский окружной военный суд

исламское государство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/105520/27/1055202767_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cd023a6a3d8764176dd450ca5654b61.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Виталия Мусаева, перечислившего свыше 200 тысяч рублей вербовщику "Исламского государства"*, к 6 годам колонии за содействие терроризму, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Суд установил, что в 2015-16 годах в Египте Мусаев познакомился с неким Бекболатовым, который впоследствии был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом за то, что занимался отправкой людей в Сирию для участия в деятельности ИГ*."С 7 марта 2016 по 9 января 2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, Мусаев оказывал Бекболатову финансовую помощь, то есть осуществлял финансирование терроризма. Мусаев перевел Бекболатову 206 тысяч 662 рубля", - говорится в сообщении.Мусаев вину признал частично, пояснив, что деньги переводил не на терроризм, а на лекарства, которые потом продавал.Его признали виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), санкция которой - от 5 до 15 лет лишения свободы.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20211008/taliby-1753687315.html

санкт-петербург

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, сирия, северо-кавказский окружной военный суд, исламское государство, россия