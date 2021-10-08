https://ria.ru/20211008/terrorizm-1753703099.html
Петербуржец, перечисливший деньги ИГ*, получил шесть лет колонии
Петербуржец, перечисливший деньги ИГ*, получил шесть лет колонии - РИА Новости, 08.10.2021
Петербуржец, перечисливший деньги ИГ*, получил шесть лет колонии
Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Виталия Мусаева, перечислившего свыше 200 тысяч рублей вербовщику "Исламского государства"*, к РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:59
2021-10-08T15:59
2021-10-08T16:00
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сирия
северо-кавказский окружной военный суд
исламское государство
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя Петербурга Виталия Мусаева, перечислившего свыше 200 тысяч рублей вербовщику "Исламского государства"*, к 6 годам колонии за содействие терроризму, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Суд установил, что в 2015-16 годах в Египте Мусаев познакомился с неким Бекболатовым, который впоследствии был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом за то, что занимался отправкой людей в Сирию для участия в деятельности ИГ*."С 7 марта 2016 по 9 января 2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, Мусаев оказывал Бекболатову финансовую помощь, то есть осуществлял финансирование терроризма. Мусаев перевел Бекболатову 206 тысяч 662 рубля", - говорится в сообщении.Мусаев вину признал частично, пояснив, что деньги переводил не на терроризм, а на лекарства, которые потом продавал.Его признали виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), санкция которой - от 5 до 15 лет лишения свободы.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20211008/taliby-1753687315.html
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происшествия, санкт-петербург, сирия, северо-кавказский окружной военный суд, исламское государство, россия
15:59 08.10.2021 (обновлено: 16:00 08.10.2021)
Петербуржец, перечисливший деньги ИГ*, получил шесть лет колонии
Петербуржец, перечисливший 200 тысяч рублей ИГ, получил шесть лет колонии