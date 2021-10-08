https://ria.ru/20211008/tatarstan-1753663758.html

Минниханов объявил 2022 год в Татарстане годом цифровизации

Минниханов объявил 2022 год в Татарстане годом цифровизации - РИА Новости, 08.10.2021

Минниханов объявил 2022 год в Татарстане годом цифровизации

Масштабные цифровые трансформации касаются сегодня каждого человека и всех отраслей, поэтому 2022 год в Татарстане объявляется Годом цифровизации, заявил... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:03

2021-10-08T13:03

2021-10-08T13:03

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Масштабные цифровые трансформации касаются сегодня каждого человека и всех отраслей, поэтому 2022 год в Татарстане объявляется Годом цифровизации, заявил президент республики Рустам Минниханов."Наш мир стремительно меняется, происходят масштабные цифровые трансформации. Эти преобразования касаются каждого человека, семьи, профессии, каждой организации и предприятия, всех отраслей экономики и социальной сферы… Придавая большое значение роли ИТ-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации", - сказал Минниханов в ежегодном послании парламенту республики.Глава Татарстана отметил, что в республике уже многое сделано и делается в сфере развития цифровых технологий: созданы ИТ-центры и образовательные заведения мирового уровня, активно используются электронные сервисы, успешно развиваются крупные ИТ-компании. В настоящее время ведется разработка комплексных платформенных решений, развиваются распределенные ситуационные центры. По его мнению, необходимо продолжить работу по созданию условий для доступа к коммуникациям, инфраструктуре, услугам и данным."Цифровизация – не самоцель. Это, в первую очередь, инструмент, который дает возможность повысить качество жизни наших граждан, обеспечить их благосостояние и повышение доходов, а также конкурентоспособность бизнеса. Для дальнейшего перехода в "цифру" нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности", - подчеркнул Минниханов.Прежде всего, по словам главы региона, серьезным вызовом как для системы образования и подготовки кадров, так и для всех жителей республики является способность отказаться от старых представлений и стереотипов, готовность меняться, учиться новому и вести за собой других.Минниханов отметил, что одной из главных задач промышленности республики является повышение эффективности, что также связано с цифровизацией производства. По результатам исследований, озвученных на недавно прошедшем форуме Kazan Digital Week, индекс готовности предприятий Татарстана к цифровой трансформации составляет всего 2,7 балла из 5, лишь каждое четвертое предприятие внедряет технологические инновации. Большинство компаний или недостаточно, или вовсе не занимается данным вопросом. "Это сигнал для всех нас, чтобы ускорить работу в данных направлениях", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html

https://ria.ru/20210927/poezd-1752068963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов