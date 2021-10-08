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Стефанчука избрали спикером Рады
Стефанчука избрали спикером Рады - РИА Новости, 08.10.2021
Стефанчука избрали спикером Рады
Спикером парламента Украины избрали первого замглавы Верховной рады Руслана Стефанчука. Это решение поддержал 261 депутат при необходимом минимуме в 226... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T11:53
2021-10-08T13:44
украина
в мире
верховная рада украины
партия "слуга народа"
руслан стефанчук
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КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Спикером парламента Украины избрали первого замглавы Верховной рады Руслана Стефанчука. Это решение поддержал 261 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее по инициативе пропрезидентской партии "Слуга народа" в отставку с этого поста отправили Дмитрия Разумкова. Во фракции объяснили, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой. Сам Разумков эти обвинения отвергает.Выступая на заседании, Стефанчук отметил, что в парламенте иногда бывает слишком много политики."Должность главы Верховной рады, ее назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства", — сказал он.Стефанчук родился в Тернополе в семье медиков. До избрания занимал должность первого вице-спикера Верховной рады Украины, представителя президента в парламенте. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Депутат Рады девятого созыва от партии "Слуга народа".
https://ria.ru/20211007/razumkov-1753479256.html
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украина, в мире, верховная рада украины, партия "слуга народа", руслан стефанчук
11:53 08.10.2021 (обновлено: 13:44 08.10.2021)
 
Стефанчука избрали спикером Рады

Первого замглавы Рады Стефанчука избрали спикером парламента

© REUTERS / Valentyn OgirenkoРуслан Стефанчук во время заседания Верховной рады Украины
Руслан Стефанчук во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 окт — РИА Новости. Спикером парламента Украины избрали первого замглавы Верховной рады Руслана Стефанчука. Это решение поддержал 261 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
Ранее по инициативе пропрезидентской партии "Слуга народа" в отставку с этого поста отправили Дмитрия Разумкова. Во фракции объяснили, что он перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой. Сам Разумков эти обвинения отвергает.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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Выступая на заседании, Стефанчук отметил, что в парламенте иногда бывает слишком много политики.
"Должность главы Верховной рады, ее назначение я вижу в том, чтобы мы с вами приложили максимум усилий не для личного пиара, а для повышения качества законодательства", — сказал он.
Стефанчук родился в Тернополе в семье медиков. До избрания занимал должность первого вице-спикера Верховной рады Украины, представителя президента в парламенте. Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Депутат Рады девятого созыва от партии "Слуга народа".
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УкраинаВ миреВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Руслан Стефанчук
 
 
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