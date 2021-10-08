https://ria.ru/20211008/standart-1753663147.html

Минниханов призвал разработать стандарты антитеррористической защищенности

Минниханов призвал разработать стандарты антитеррористической защищенности - РИА Новости, 08.10.2021

Минниханов призвал разработать стандарты антитеррористической защищенности

Стандарты антитеррористической защищенности необходимо разработать и внедрить для обеспечения безопасности учреждений образования, заявил президент Татарстана... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:00

2021-10-08T13:00

2021-10-08T13:01

республика татарстан

общество

казань

пермь

рустам минниханов

россия

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

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КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Стандарты антитеррористической защищенности необходимо разработать и внедрить для обеспечения безопасности учреждений образования, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Приоритетным вопросом является обеспечение безопасности образовательных учреждений. Трагические события в Казани и Перми болью в сердце отозвались у каждого родителя… Необходимо проработать вопрос с профильными федеральными органами по внедрению стандартов антитеррористической защищенности объектов", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.Глава республики напомнил, что ранее руководство Татарстана уже приняло решение о выделении дополнительных средств из бюджета на обеспечение физической охраны школ.Кроме того, по мнению Минниханова, в случае негативного поведения детей и подростков требует укрепления система психологических служб."В целом необходимо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей и школьников, более активно заниматься профилактикой подростковой преступности, а это совместная работа семьи, учебных заведений и правоохранительных органов", - сказал он.В Казани 11 мая произошло одно из крупнейших в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html

https://ria.ru/20211005/ball-1753246076.html

казань

пермь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, пермь, рустам минниханов, россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев