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https://ria.ru/20211008/standart-1753663147.html
Минниханов призвал разработать стандарты антитеррористической защищенности
Минниханов призвал разработать стандарты антитеррористической защищенности - РИА Новости, 08.10.2021
Минниханов призвал разработать стандарты антитеррористической защищенности
Стандарты антитеррористической защищенности необходимо разработать и внедрить для обеспечения безопасности учреждений образования, заявил президент Татарстана... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:00
2021-10-08T13:01
республика татарстан
общество
казань
пермь
рустам минниханов
россия
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Стандарты антитеррористической защищенности необходимо разработать и внедрить для обеспечения безопасности учреждений образования, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Приоритетным вопросом является обеспечение безопасности образовательных учреждений. Трагические события в Казани и Перми болью в сердце отозвались у каждого родителя… Необходимо проработать вопрос с профильными федеральными органами по внедрению стандартов антитеррористической защищенности объектов", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.Глава республики напомнил, что ранее руководство Татарстана уже приняло решение о выделении дополнительных средств из бюджета на обеспечение физической охраны школ.Кроме того, по мнению Минниханова, в случае негативного поведения детей и подростков требует укрепления система психологических служб."В целом необходимо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей и школьников, более активно заниматься профилактикой подростковой преступности, а это совместная работа семьи, учебных заведений и правоохранительных органов", - сказал он.В Казани 11 мая произошло одно из крупнейших в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html
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общество, казань, пермь, рустам минниханов, россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
13:00 08.10.2021 (обновлено: 13:01 08.10.2021)
 
Минниханов призвал разработать стандарты антитеррористической защищенности

Минниханов призвал внедрить стандарты антитеррористической защищенности в школах

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Стандарты антитеррористической защищенности необходимо разработать и внедрить для обеспечения безопасности учреждений образования, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Приоритетным вопросом является обеспечение безопасности образовательных учреждений. Трагические события в Казани и Перми болью в сердце отозвались у каждого родителя… Необходимо проработать вопрос с профильными федеральными органами по внедрению стандартов антитеррористической защищенности объектов", - сказал Минниханов, выступая с ежегодным посланием к парламенту Татарстана.
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Глава республики напомнил, что ранее руководство Татарстана уже приняло решение о выделении дополнительных средств из бюджета на обеспечение физической охраны школ.
Кроме того, по мнению Минниханова, в случае негативного поведения детей и подростков требует укрепления система психологических служб.
"В целом необходимо оперативно реагировать на все сигналы, поступающие от учителей и школьников, более активно заниматься профилактикой подростковой преступности, а это совместная работа семьи, учебных заведений и правоохранительных органов", - сказал он.
В Казани 11 мая произошло одно из крупнейших в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек. Пострадавшими были объявлены 47 человек. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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