Американская разведка не смогла определить источник "гаванского синдрома"
Псаки: американская разведка не смогла определить источник "гаванского синдрома"
ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США по-прежнему не определило источник проявлений у американских госслужащих "гаванского синдрома", масштабное расследование по этой теме продолжается, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы еще не установили источник, но серьезно относимся к информации о каждом таком инциденте, и стремимся, чтобы наша команда по нацбезопасности задействовала все ресурсы для сбора, оценки и рассмотрения данных по данным инцидентам", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Она подтвердила, что инициированное ранее масштабное расследование проявлений "гаванского синдрома" с участием различных спецслужб США по-прежнему продолжается.
Ранее в пятницу президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий оказание помощи американским военным и госслужащим, которые пострадали от "гаванского синдрома". Закон предусматривает выплаты для тех, кто при исполнении обязанностей получили "повреждения головного мозга" как за рубежом, так и на американской территории. О каких конкретно суммах идет речь, при этом не уточняется.
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Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. Ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.