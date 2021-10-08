https://ria.ru/20211008/sindrom-1753768381.html

Американская разведка не смогла определить источник "гаванского синдрома"

Американская разведка не смогла определить источник "гаванского синдрома" - РИА Новости, 08.10.2021

Американская разведка не смогла определить источник "гаванского синдрома"

Разведывательное сообщество США по-прежнему не определило источник проявлений у американских госслужащих "гаванского синдрома", масштабное расследование по этой РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T22:31

2021-10-08T22:31

2021-10-08T22:31

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. Разведывательное сообщество США по-прежнему не определило источник проявлений у американских госслужащих "гаванского синдрома", масштабное расследование по этой теме продолжается, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы еще не установили источник, но серьезно относимся к информации о каждом таком инциденте, и стремимся, чтобы наша команда по нацбезопасности задействовала все ресурсы для сбора, оценки и рассмотрения данных по данным инцидентам", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она подтвердила, что инициированное ранее масштабное расследование проявлений "гаванского синдрома" с участием различных спецслужб США по-прежнему продолжается.Ранее в пятницу президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий оказание помощи американским военным и госслужащим, которые пострадали от "гаванского синдрома". Закон предусматривает выплаты для тех, кто при исполнении обязанностей получили "повреждения головного мозга" как за рубежом, так и на американской территории. О каких конкретно суммах идет речь, при этом не уточняется.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями".Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время недавней поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ. Ожидается, что в этом году американская разведка завершит расследование "атак", вызывающих синдром, однако, согласно источникам, в сроки могут быть внесены коррективы, а публичного доклада в планах нет.

https://ria.ru/20211002/sindrom-1752814959.html

https://ria.ru/20210928/sindrom-1752238698.html

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в мире, сша, джо байден