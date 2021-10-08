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В Ленобласти продлили осенние каникулы в школах из-за COVID-19
В Ленобласти продлили осенние каникулы в школах из-за COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
В Ленобласти продлили осенние каникулы в школах из-за COVID-19
Осенние каникулы для школьников Ленинградской области продлятся две недели, что позволит разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в учебных... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T21:37
2021-10-08T21:37
2021-10-08T21:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Осенние каникулы для школьников Ленинградской области продлятся две недели, что позволит разорвать цепочки заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в учебных заведениях, сообщил глава регионального комитета общего и профессионального образования Николай Емельянов."Двухнедельный отдых необходим для того, чтобы разорвать цепочку заболеваний в школах. Сегодня по коронавирусу и ОРВИ в Ленинградской области закрыто 57 классов", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Как уточнил Емельянов, школьники будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября включительно.Согласно общему графику школьных каникул в России, осенние каникулы идут с 25 октября по 3 ноября.
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ленинградская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В Ленобласти продлили осенние каникулы в школах из-за COVID-19
Осенние каникулы в школах Ленобласти продлятся две недели, чтобы снизить заболеваемость