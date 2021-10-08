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Стало известно о секретных договоренностях между Россией и Турцией
В Турции раскрыли "секрет" покупки С-400 у России - РИА Новости, 08.10.2021
Стало известно о секретных договоренностях между Россией и Турцией
Американская газета Defense News обсудила с одним из высокопоставленных турецких чиновников особенности отношений между Москвой и Анкарой. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:13
2021-10-08T18:28
в мире
безопасность
сша
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
нато
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американская газета Defense News обсудила с одним из высокопоставленных турецких чиновников особенности отношений между Москвой и Анкарой.По словам собеседника издания, главный "секрет" заключается в том, что Турция ни при каких обстоятельствах не собирается сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией и идти на поводу у США.В качестве примера журналисты привели сделку по С-400, которая состоялась несмотря на недовольство партнеров Анкары по НАТО.Планы по закупке второго полка зенитных комплексов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган озвучил еще в августе. После переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным стало известно, что страны намерены расширить сотрудничество по ЗРК и ряду других направлений.
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сша
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в мире, безопасность, сша, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, нато, с-400 «триумф», россия
18:13 08.10.2021 (обновлено: 18:28 08.10.2021)
 
В Турции раскрыли "секрет" покупки С-400 у России

Турецкий чиновник: Анкара не намерена сдаваться из-за позиции США по С-400

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американская газета Defense News обсудила с одним из высокопоставленных турецких чиновников особенности отношений между Москвой и Анкарой.
По словам собеседника издания, главный "секрет" заключается в том, что Турция ни при каких обстоятельствах не собирается сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией и идти на поводу у США.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в сочинской резиденции Бочаров Ручей - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 08:00
Зачем Путин и Эрдоган нужны друг другу
В качестве примера журналисты привели сделку по С-400, которая состоялась несмотря на недовольство партнеров Анкары по НАТО.
Планы по закупке второго полка зенитных комплексов турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган озвучил еще в августе. После переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным стало известно, что страны намерены расширить сотрудничество по ЗРК и ряду других направлений.
 
В миреБезопасностьСШАРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинНАТОС-400 «Триумф»Россия
 
 
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