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Нобелевская премия не подпадает под закон об иноагентах, заявили в Совфеде
Нобелевская премия не подпадает под закон об иноагентах, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.10.2021
Нобелевская премия не подпадает под закон об иноагентах, заявили в Совфеде
Нобелевская премия не подпадает под нормы закона об иноагентах, это вознаграждение, а не финансирование определенной деятельности из-за рубежа, заявил РИА... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T18:45
2021-10-08T18:45
2021-10-08T18:45
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нобелевская премия не подпадает под нормы закона об иноагентах, это вознаграждение, а не финансирование определенной деятельности из-за рубежа, заявил РИА Новости в пятницу член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Александр Башкин.Ранее главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов выразил мнение, что Нобелевская премия мира, которая была ему присуждена, не приведет к ситуации, когда газету объявят иноагентом."Нобелевская премия мира является вознаграждением, как например, медаль на спортивных международных соревнованиях, это не финансирование деятельности из-за рубежа, и она не подпадает под нормы закона об иноагентах", - сказал Башкин.Вместе с тем, сенатор выразил сожаление в связи с тем, что очень часто Нобелевский комитет использует премию мира как "политический инструментарий, мы с вами хорошо знаем такие примеры".
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общество, дмитрий муратов, совет федерации рф, александр башкин, россия
Нобелевская премия не подпадает под закон об иноагентах, заявили в Совфеде
Сенатор Башкин: Нобелевская премия не подпадает под нормы закона об иноагентах