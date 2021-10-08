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Прокуратура начала проверку из-за пожара на Амурском ГПЗ
Прокуратура начала проверку из-за пожара на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 08.10.2021
Прокуратура начала проверку из-за пожара на Амурском ГПЗ
Прокуратура Амурской области сообщила, что начала проверку из-за пожара на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T06:41
2021-10-08T06:41
2021-10-08T09:12
происшествия
благовещенск
амурская область
ольга смирнова
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости. Прокуратура Амурской области сообщила, что начала проверку из-за пожара на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).Пресс-служба предприятия ранее сообщила, что на заводе произошел "хлопок газа с возгоранием". Позднее пресс-служба уточнила, что "произошла разгерметизация оборудования с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим". В предприятии отметили, что сработала автоматическая система тушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам нет, огонь локализован."Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту нештатной ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова… Будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности", - сообщает прокуратура в Instagram.Отмечается, что ведомство взяло на контроль работу оперативных служб на месте происшествия.Позже в пресс-службе предприятия сообщили о локализации пожара."Пожар локализован, ликвидируется остаточное горение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.В объединенном пресс-центре заявили о приостановке подачи газа на установке газоразделения.Проверку после произошедшего начала прокуратура Амурской области, будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности, ведомство взяло на контроль работу оперативных служб на месте происшествия."Инженеры Амурского газоперерабатывающего завода проводят проверку, а мы свою в плане исполнения законодательства", - уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
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происшествия, благовещенск, амурская область, ольга смирнова
06:41 08.10.2021 (обновлено: 09:12 08.10.2021)
Прокуратура начала проверку из-за пожара на Амурском ГПЗ
Прокуратура в Амурской области начала проверку из-за пожара на ГПЗ
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости.
Прокуратура Амурской области
сообщила, что начала проверку из-за пожара на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).
Пресс-служба предприятия ранее сообщила, что на заводе произошел "хлопок газа с возгоранием". Позднее пресс-служба уточнила, что "произошла разгерметизация оборудования с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим". В предприятии отметили, что сработала автоматическая система тушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам нет, огонь локализован.
"Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту нештатной ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова
… Будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности", - сообщает прокуратура в Instagram
.
Отмечается, что ведомство взяло на контроль работу оперативных служб на месте происшествия.
Позже в пресс-службе предприятия сообщили о локализации пожара.
"Пожар локализован, ликвидируется остаточное горение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
В объединенном пресс-центре заявили о приостановке подачи газа на установке газоразделения.
Проверку после произошедшего начала прокуратура Амурской области, будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности, ведомство взяло на контроль работу оперативных служб на месте происшествия.
"Инженеры Амурского газоперерабатывающего завода проводят проверку, а мы свою в плане исполнения законодательства", - уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Амурской области.