Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211008/pozhar-1753608352.html
Прокуратура начала проверку из-за пожара на Амурском ГПЗ
Прокуратура начала проверку из-за пожара на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 08.10.2021
Прокуратура начала проверку из-за пожара на Амурском ГПЗ
Прокуратура Амурской области сообщила, что начала проверку из-за пожара на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T06:41
2021-10-08T09:12
происшествия
благовещенск
амурская область
ольга смирнова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743224842_0:175:3092:1914_1920x0_80_0_0_5d689fff2febe4602bcf4e604705ec38.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости. Прокуратура Амурской области сообщила, что начала проверку из-за пожара на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).Пресс-служба предприятия ранее сообщила, что на заводе произошел "хлопок газа с возгоранием". Позднее пресс-служба уточнила, что "произошла разгерметизация оборудования с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим". В предприятии отметили, что сработала автоматическая система тушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам нет, огонь локализован."Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту нештатной ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова… Будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности", - сообщает прокуратура в Instagram.Отмечается, что ведомство взяло на контроль работу оперативных служб на месте происшествия.Позже в пресс-службе предприятия сообщили о локализации пожара."Пожар локализован, ликвидируется остаточное горение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.В объединенном пресс-центре заявили о приостановке подачи газа на установке газоразделения.Проверку после произошедшего начала прокуратура Амурской области, будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности, ведомство взяло на контроль работу оперативных служб на месте происшествия."Инженеры Амурского газоперерабатывающего завода проводят проверку, а мы свою в плане исполнения законодательства", - уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
благовещенск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743224842_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c635396b72bbb05b4c3fb1e6e7a6430d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, благовещенск, амурская область, ольга смирнова
06:41 08.10.2021 (обновлено: 09:12 08.10.2021)
 
Прокуратура начала проверку из-за пожара на Амурском ГПЗ

Прокуратура в Амурской области начала проверку из-за пожара на ГПЗ

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУзлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Узлы учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 окт – РИА Новости. Прокуратура Амурской области сообщила, что начала проверку из-за пожара на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).
Пресс-служба предприятия ранее сообщила, что на заводе произошел "хлопок газа с возгоранием". Позднее пресс-служба уточнила, что "произошла разгерметизация оборудования с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим". В предприятии отметили, что сработала автоматическая система тушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам нет, огонь локализован.
"Свободненская городская прокуратура проводит проверку по факту нештатной ситуации на Амурском газоперерабатывающем заводе. На место происшествия для выяснения обстоятельств выехала Свободненский городской прокурор Ольга Смирнова… Будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности", - сообщает прокуратура в Instagram.
Отмечается, что ведомство взяло на контроль работу оперативных служб на месте происшествия.
Позже в пресс-службе предприятия сообщили о локализации пожара.
"Пожар локализован, ликвидируется остаточное горение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
В объединенном пресс-центре заявили о приостановке подачи газа на установке газоразделения.
Проверку после произошедшего начала прокуратура Амурской области, будет проверено соблюдение законодательства о промышленной безопасности и пожарной безопасности, ведомство взяло на контроль работу оперативных служб на месте происшествия.
"Инженеры Амурского газоперерабатывающего завода проводят проверку, а мы свою в плане исполнения законодательства", - уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
 
ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьОльга Смирнова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния