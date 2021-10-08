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Глава полиции перечислил версии гибели депутата Рады Полякова
Глава полиции перечислил версии гибели депутата Рады Полякова - РИА Новости, 08.10.2021
Глава полиции перечислил версии гибели депутата Рады Полякова
Полиция на Украине считает, что скончавшийся депутат Верховной рады Антон Поляков мог отравиться или его могли отравить, также он мог умереть из-за хронического РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:46
2021-10-08T15:46
в мире
киев
смерть депутата верховной рады полякова
антон поляков (депутат рады)
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Полиция на Украине считает, что скончавшийся депутат Верховной рады Антон Поляков мог отравиться или его могли отравить, также он мог умереть из-за хронического заболевания, заявил в пятницу на брифинге глава управления национальной полиции в Киеве Иван Выговский.Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.По его словам, депутат накануне вечером употреблял алкоголь со своим знакомым в одном из развлекательных заведений Киева. Затем они покинули заведение. Знакомый предложил отвести Полякова домой, но тот отказался, поскольку был в конфликте со своей сожительницей. По данным полиции, Поляков примерно полтора часа ездил по Киеву в такси, после чего ему стало плохо. Выговский заявил, что в крови умершего выявлено около 1 промилле алкоголя.В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
https://ria.ru/20211008/rada-1753660056.html
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в мире, киев, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)
15:46 08.10.2021
 
Глава полиции перечислил версии гибели депутата Рады Полякова

Алкоголь нашли в крови умершего в Киеве депутата Рады Полякова

CC BY-SA 4.0 / sarakhan_vadym / Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков
Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
CC BY-SA 4.0 / sarakhan_vadym /
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Полиция на Украине считает, что скончавшийся депутат Верховной рады Антон Поляков мог отравиться или его могли отравить, также он мог умереть из-за хронического заболевания, заявил в пятницу на брифинге глава управления национальной полиции в Киеве Иван Выговский.
Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
"Есть несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и или неизвестным лицом", - заявил Выговский.
По его словам, депутат накануне вечером употреблял алкоголь со своим знакомым в одном из развлекательных заведений Киева. Затем они покинули заведение. Знакомый предложил отвести Полякова домой, но тот отказался, поскольку был в конфликте со своей сожительницей. По данным полиции, Поляков примерно полтора часа ездил по Киеву в такси, после чего ему стало плохо. Выговский заявил, что в крови умершего выявлено около 1 промилле алкоголя.
В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
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