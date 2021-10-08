Глава полиции перечислил версии гибели депутата Рады Полякова
Алкоголь нашли в крови умершего в Киеве депутата Рады Полякова
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Полиция на Украине считает, что скончавшийся депутат Верховной рады Антон Поляков мог отравиться или его могли отравить, также он мог умереть из-за хронического заболевания, заявил в пятницу на брифинге глава управления национальной полиции в Киеве Иван Выговский.
Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
"Есть несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и или неизвестным лицом", - заявил Выговский.
По его словам, депутат накануне вечером употреблял алкоголь со своим знакомым в одном из развлекательных заведений Киева. Затем они покинули заведение. Знакомый предложил отвести Полякова домой, но тот отказался, поскольку был в конфликте со своей сожительницей. По данным полиции, Поляков примерно полтора часа ездил по Киеву в такси, после чего ему стало плохо. Выговский заявил, что в крови умершего выявлено около 1 промилле алкоголя.
В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.