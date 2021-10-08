https://ria.ru/20211008/polyakov-1753701265.html

Глава полиции перечислил версии гибели депутата Рады Полякова

Глава полиции перечислил версии гибели депутата Рады Полякова - РИА Новости, 08.10.2021

Глава полиции перечислил версии гибели депутата Рады Полякова

Полиция на Украине считает, что скончавшийся депутат Верховной рады Антон Поляков мог отравиться или его могли отравить, также он мог умереть из-за хронического РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T15:46

2021-10-08T15:46

2021-10-08T15:46

в мире

киев

смерть депутата верховной рады полякова

антон поляков (депутат рады)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753618064_0:153:2048:1305_1920x0_80_0_0_5ebaac2d852f2081aad850aa5b4adeb0.jpg

КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Полиция на Украине считает, что скончавшийся депутат Верховной рады Антон Поляков мог отравиться или его могли отравить, также он мог умереть из-за хронического заболевания, заявил в пятницу на брифинге глава управления национальной полиции в Киеве Иван Выговский.Полиция Киева в пятницу сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.По его словам, депутат накануне вечером употреблял алкоголь со своим знакомым в одном из развлекательных заведений Киева. Затем они покинули заведение. Знакомый предложил отвести Полякова домой, но тот отказался, поскольку был в конфликте со своей сожительницей. По данным полиции, Поляков примерно полтора часа ездил по Киеву в такси, после чего ему стало плохо. Выговский заявил, что в крови умершего выявлено около 1 промилле алкоголя.В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

https://ria.ru/20211008/rada-1753660056.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)