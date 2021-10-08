10:29 08.10.2021 (обновлено: 10:44 08.10.2021)
Названа причина смерти депутата Рады Полякова
Смерть депутата Рады Полякова в Киеве наступила в результате коронарной недостаточности
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Смерть депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генерального прокурора страны.
Ранее в пятницу полиция Киева сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым в Киеве, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".
"По результатам вскрытия, смерть народного депутата Украины наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - говорится в сообщении.
В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Также несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.