https://ria.ru/20211008/polyakov-1753626907.html

Названа причина смерти депутата Рады Полякова

Названа причина смерти депутата Рады Полякова - РИА Новости, 08.10.2021

Названа причина смерти депутата Рады Полякова

Смерть депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T10:29

2021-10-08T10:29

2021-10-08T10:44

в мире

украина

киев

генеральная прокуратура украины

смерть депутата верховной рады полякова

антон поляков (депутат рады)

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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Смерть депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генерального прокурора страны.Ранее в пятницу полиция Киева сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым в Киеве, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Также несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

https://ria.ru/20211008/polyakov-1753619421.html

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в мире, украина, киев, генеральная прокуратура украины, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)