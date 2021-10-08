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Названа причина смерти депутата Рады Полякова
Названа причина смерти депутата Рады Полякова - РИА Новости, 08.10.2021
Названа причина смерти депутата Рады Полякова
Смерть депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T10:29
2021-10-08T10:44
в мире
украина
киев
генеральная прокуратура украины
смерть депутата верховной рады полякова
антон поляков (депутат рады)
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КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Смерть депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генерального прокурора страны.Ранее в пятницу полиция Киева сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым в Киеве, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Также несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
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в мире, украина, киев, генеральная прокуратура украины, смерть депутата верховной рады полякова, антон поляков (депутат рады)
10:29 08.10.2021 (обновлено: 10:44 08.10.2021)
 
Названа причина смерти депутата Рады Полякова

Смерть депутата Рады Полякова в Киеве наступила в результате коронарной недостаточности

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 окт - РИА Новости. Смерть депутата Верховной рады Украины Антона Полякова, по результатам вскрытия, наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генерального прокурора страны.
Ранее в пятницу полиция Киева сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым в Киеве, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Полиция возбудила уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть".
"По результатам вскрытия, смерть народного депутата Украины наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - говорится в сообщении.
В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить двух депутатов - Полякова и Анну Скороход - за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. Также несколько дней назад Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
Вчера, 09:47
Полиция отрабатывает две версии смерти депутата Рады Полякова, пишут СМИ
 
В миреУкраинаКиевГенеральная прокуратура УкраиныСмерть депутата Верховной Рады ПоляковаАнтон Поляков (депутат Рады)
 
 
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