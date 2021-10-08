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Чилийский суд возбудил дело против президента по данным из "досье Пандоры"
Чилийский суд возбудил дело против президента по данным из "досье Пандоры" - РИА Новости, 08.10.2021
Чилийский суд возбудил дело против президента по данным из "досье Пандоры"
Чилийский суд начал расследование уголовного дела в отношении президента Себастьяна Пиньеры в связи с публикацией документов из "досье Пандоры", раскрывающих... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T17:25
2021-10-08T17:44
в мире
чили
себастьян пиньера
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САНТЬЯГО, 8 окт - РИА Новости. Чилийский суд начал расследование уголовного дела в отношении президента Себастьяна Пиньеры в связи с публикацией документов из "досье Пандоры", раскрывающих его бизнес в налоговых убежищах."Седьмой гарантийный суд Сантьяго допускает к рассмотрению жалобу, поданную адвокатом Луисом Рендоном против Себастьяна Пиньеры", - говорится в заявлении суда.Рендон, юрист и экологический активист, обвиняет президента в проведении несовместимых с его должностью переговоров по фактам, обнаруженным в ходе расследования Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ."Важно, чтобы известные факты были тщательно расследованы, и важно, чтобы был истец, потому что расследования, проведенные прокуратурой, показали, что они не дают необходимых гарантий", - сказал Рендон на пресс-конференции.Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Согласно утверждениям ICIJ на основании архива финансовых документов из налоговых гаваней "досье Пандоры", дети президента, владеющие 1/3 акций чилийской горнодобывающей компании, якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании, принадлежащей близкому другу президента Карлосу Делано, за 138 миллионов долларов. События, предположительно, происходили в ходе первого срока правления Пиньеры. Одним из условий, ограничивающих стоимость сделки, было возникновение препятствий работе компании, в частности, объявление территории добычи заповедной, это решение входит в компетенцию президента.Президент утверждает, что он никогда не знал об этой сделке, поскольку вступил в должность президента и передал все свои компании в слепой траст для исключения конфликта интересов.
https://ria.ru/20211005/ekvador-1753098372.html
https://ria.ru/20211004/zelenskiy-1753073918.html
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в мире, чили, себастьян пиньера
17:25 08.10.2021 (обновлено: 17:44 08.10.2021)
 
Чилийский суд возбудил дело против президента по данным из "досье Пандоры"

Чилийский суд возбудил дело против президента Пиньеры по данным из "досье Пандоры"

© РИА Новости . Александр СоловскийПрезидент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили Себастьян Пиньера - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости . Александр Соловский
Читать ria.ru в
САНТЬЯГО, 8 окт - РИА Новости. Чилийский суд начал расследование уголовного дела в отношении президента Себастьяна Пиньеры в связи с публикацией документов из "досье Пандоры", раскрывающих его бизнес в налоговых убежищах.
"Седьмой гарантийный суд Сантьяго допускает к рассмотрению жалобу, поданную адвокатом Луисом Рендоном против Себастьяна Пиньеры", - говорится в заявлении суда.
Офшор - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 05:40
Парламент Эквадора попросил президента прояснить факты из "досье Пандоры"
Рендон, юрист и экологический активист, обвиняет президента в проведении несовместимых с его должностью переговоров по фактам, обнаруженным в ходе расследования Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ.
"Важно, чтобы известные факты были тщательно расследованы, и важно, чтобы был истец, потому что расследования, проведенные прокуратурой, показали, что они не дают необходимых гарантий", - сказал Рендон на пресс-конференции.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 21:00
Нацагентство проверит декларацию Зеленского с учетом "досье Пандоры"
Согласно утверждениям ICIJ на основании архива финансовых документов из налоговых гаваней "досье Пандоры", дети президента, владеющие 1/3 акций чилийской горнодобывающей компании, якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании, принадлежащей близкому другу президента Карлосу Делано, за 138 миллионов долларов. События, предположительно, происходили в ходе первого срока правления Пиньеры. Одним из условий, ограничивающих стоимость сделки, было возникновение препятствий работе компании, в частности, объявление территории добычи заповедной, это решение входит в компетенцию президента.
Президент утверждает, что он никогда не знал об этой сделке, поскольку вступил в должность президента и передал все свои компании в слепой траст для исключения конфликта интересов.
 
В миреЧилиСебастьян Пиньера
 
 
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