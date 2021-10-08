17:25 08.10.2021 (обновлено: 17:44 08.10.2021)
Чилийский суд возбудил дело против президента по данным из "досье Пандоры"
Чилийский суд возбудил дело против президента Пиньеры по данным из "досье Пандоры"
САНТЬЯГО, 8 окт - РИА Новости. Чилийский суд начал расследование уголовного дела в отношении президента Себастьяна Пиньеры в связи с публикацией документов из "досье Пандоры", раскрывающих его бизнес в налоговых убежищах.
"Седьмой гарантийный суд Сантьяго допускает к рассмотрению жалобу, поданную адвокатом Луисом Рендоном против Себастьяна Пиньеры", - говорится в заявлении суда.
Рендон, юрист и экологический активист, обвиняет президента в проведении несовместимых с его должностью переговоров по фактам, обнаруженным в ходе расследования Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ.
"Важно, чтобы известные факты были тщательно расследованы, и важно, чтобы был истец, потому что расследования, проведенные прокуратурой, показали, что они не дают необходимых гарантий", - сказал Рендон на пресс-конференции.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал 3 октября "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Согласно утверждениям ICIJ на основании архива финансовых документов из налоговых гаваней "досье Пандоры", дети президента, владеющие 1/3 акций чилийской горнодобывающей компании, якобы использовали офшор на Британских Виргинских островах для продажи своей доли подставной компании, принадлежащей близкому другу президента Карлосу Делано, за 138 миллионов долларов. События, предположительно, происходили в ходе первого срока правления Пиньеры. Одним из условий, ограничивающих стоимость сделки, было возникновение препятствий работе компании, в частности, объявление территории добычи заповедной, это решение входит в компетенцию президента.
Президент утверждает, что он никогда не знал об этой сделке, поскольку вступил в должность президента и передал все свои компании в слепой траст для исключения конфликта интересов.