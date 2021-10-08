https://ria.ru/20211008/peresild-1753615596.html

Японцы заявили о победе России в космической гонке с США

"Роскосмос" держит марку!" Полет "киноэкипажа" к МКС восхитил японцев - РИА Новости, 08.10.2021

Японцы заявили о победе России в космической гонке с США

Читатели японских СМИ высоко оценили успешный запуск к МКС ракеты с "киноэкипажем" в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T09:16

2021-10-08T09:16

2021-10-08T12:46

сша

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели японских СМИ высоко оценили успешный запуск к МКС ракеты с "киноэкипажем" в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова.По мнению комментаторов, полет артистов в космос демонстрирует успех России в космической отрасли."Рискованное это дело. Хотя показывает высокий уровень развития российских космических технологий. Уже простые люди могут летать в космос. <...> Все-таки "Роскосмос" марку держит! Молодцы!" — написал один из пользователей."Снимают в космосе, в 400 километрах от Земли. Поразительно!" — добавил читатель с ником doc.Японцы признали, что Россия обогнала США в этом аспекте."Вот Россия дает! Она часто побеждает в космической гонке!" — написал gotarotsunashim."Россия впервые в истории снимает реальный художественный фильм в космосе. Это здорово!" — заключил еще один читатель."Киноэкипаж" отправился на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории подобная лента. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней, возвращение на Землю запланировано на 17 октября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211007/kinoekipazh-1753571094.html

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https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753133154.html

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