Японцы заявили о победе России в космической гонке с США

09:16 08.10.2021 (обновлено: 12:46 08.10.2021)
"Роскосмос" держит марку!" Полет "киноэкипажа" к МКС восхитил японцев
Читатели японских СМИ: Россия показывает высокий уровень развития космических технологий
© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля "Союз МС-19"
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели японских СМИ высоко оценили успешный запуск к МКС ракеты с "киноэкипажем" в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова.
По мнению комментаторов, полет артистов в космос демонстрирует успех России в космической отрасли.
"Рискованное это дело. Хотя показывает высокий уровень развития российских космических технологий. Уже простые люди могут летать в космос. <...> Все-таки "Роскосмос" марку держит! Молодцы!" — написал один из пользователей.
"Снимают в космосе, в 400 километрах от Земли. Поразительно!" — добавил читатель с ником doc.
7 октября, 18:54Культура"Роскосмос" опубликовал свежие фото Пересильд на МКС
Японцы признали, что Россия обогнала США в этом аспекте.
"Вот Россия дает! Она часто побеждает в космической гонке!" — написал gotarotsunashim.
"Россия впервые в истории снимает реальный художественный фильм в космосе. Это здорово!" — заключил еще один читатель.
"Киноэкипаж" отправился на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории подобная лента. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней, возвращение на Землю запланировано на 17 октября.
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5 октября, 12:45"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС