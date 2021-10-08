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Японцы заявили о победе России в космической гонке с США
"Роскосмос" держит марку!" Полет "киноэкипажа" к МКС восхитил японцев - РИА Новости, 08.10.2021
Японцы заявили о победе России в космической гонке с США
Читатели японских СМИ высоко оценили успешный запуск к МКС ракеты с "киноэкипажем" в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T09:16
2021-10-08T12:46
сша
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели японских СМИ высоко оценили успешный запуск к МКС ракеты с "киноэкипажем" в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова.По мнению комментаторов, полет артистов в космос демонстрирует успех России в космической отрасли."Рискованное это дело. Хотя показывает высокий уровень развития российских космических технологий. Уже простые люди могут летать в космос. &lt;...&gt; Все-таки "Роскосмос" марку держит! Молодцы!" — написал один из пользователей."Снимают в космосе, в 400 километрах от Земли. Поразительно!" — добавил читатель с ником doc.Японцы признали, что Россия обогнала США в этом аспекте."Вот Россия дает! Она часто побеждает в космической гонке!" — написал gotarotsunashim."Россия впервые в истории снимает реальный художественный фильм в космосе. Это здорово!" — заключил еще один читатель."Киноэкипаж" отправился на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории подобная лента. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней, возвращение на Землю запланировано на 17 октября.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос
09:16 08.10.2021 (обновлено: 12:46 08.10.2021)
 
"Роскосмос" держит марку!" Полет "киноэкипажа" к МКС восхитил японцев

Читатели японских СМИ: Россия показывает высокий уровень развития космических технологий

© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля "Союз МС-19"
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© РИА Новости / Pool
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели японских СМИ высоко оценили успешный запуск к МКС ракеты с "киноэкипажем" в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова.
По мнению комментаторов, полет артистов в космос демонстрирует успех России в космической отрасли.
"Рискованное это дело. Хотя показывает высокий уровень развития российских космических технологий. Уже простые люди могут летать в космос. <...> Все-таки "Роскосмос" марку держит! Молодцы!" — написал один из пользователей.
"Снимают в космосе, в 400 километрах от Земли. Поразительно!" — добавил читатель с ником doc.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
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Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
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"Россия впервые в истории снимает реальный художественный фильм в космосе. Это здорово!" — заключил еще один читатель.
"Киноэкипаж" отправился на МКС для съемок фильма "Вызов". Это будет первая в истории подобная лента. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней, возвращение на Землю запланировано на 17 октября.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 12:45
"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС
 
СШААнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдКлим ШипенкоРоссияПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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