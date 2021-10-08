Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211008/pechen-1753697303.html
Мурашко рассказал о проблемах с печенью у переболевших COVID-19
Мурашко рассказал о проблемах с печенью у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
Мурашко рассказал о проблемах с печенью у переболевших COVID-19
Токсические поражения печени могут встречаться у пациентов после лечения коронавирусной инфекции, переболевшим COVID-19 следует пройти диспансеризацию, а чтобы... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:26
2021-10-08T16:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740129377_0:141:2720:1671_1920x0_80_0_0_fd81036785f5e1a8761423af50012faf.jpg
КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Токсические поражения печени могут встречаться у пациентов после лечения коронавирусной инфекции, переболевшим COVID-19 следует пройти диспансеризацию, а чтобы обезопасить себя от осложнений, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что пациентам, перенесшим коронавирус, необходимо пройти углублённую диспансеризацию. А для того, чтобы защитить себя от тяжелых последствий коронавируса, следует прививаться, подчеркнул министр.Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты. При этом погибают от COVID-19 также в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752126204.html
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742842592.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741261404_0:0:3095:2321_1920x0_80_0_0_4b1172bac80d39f4a514648b72f6991e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:26 08.10.2021 (обновлено: 16:09 08.10.2021)
 
Мурашко рассказал о проблемах с печенью у переболевших COVID-19

Мурашко: у переболевших COVID-19 пациентов встречаются токсические поражения печени

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Токсические поражения печени могут встречаться у пациентов после лечения коронавирусной инфекции, переболевшим COVID-19 следует пройти диспансеризацию, а чтобы обезопасить себя от осложнений, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Врачи отмечают, в том числе, и токсические поражения печени после лечения новой коронавирусной инфекции. Применяются во время нее препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые имеют, в том числе, и побочные эффекты",- сказал Мурашко журналистам.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 10:58Распространение коронавируса
Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19
Он отметил, что пациентам, перенесшим коронавирус, необходимо пройти углублённую диспансеризацию. А для того, чтобы защитить себя от тяжелых последствий коронавируса, следует прививаться, подчеркнул министр.
Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты. При этом погибают от COVID-19 также в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 01:43Распространение коронавируса
У переболевших коронавирусом выявили снижение когнитивных способностей
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В "Энергии" рассказали, что угрожает российскому сегменту МКС
04:42"Ъ": правительство подготовило параметры новой системы оплаты труда врачей
04:36При крушении самолета в США погибли четыре человека
04:30Зеленскому подсказали, как подружиться с Путиным
04:26Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
04:15Инфекционист назвал самое опасное для "встречи" с COVID-19 время года
03:22Врач рассказал, как не заболеть в межсезонье
03:15Россиянам рассказали, какая доза алкоголя безопасна для здоровья
03:14Кинолог рассказал, как поспать утром вместо выгула собаки
03:07Минобороны раскрыло облик первой российской сверхлегкой ракеты
03:00Адвокат рассказала, как родственники крадут квартиры
02:39На Украине предупредили Россию "об ударе в спину"
02:26В Раде вспомнили слова последнего русского царя из-за ситуации в стране
02:15Эксперт объяснил, когда ждать роста ставок по депозитам
02:15Кредитные сезоны. Когда выгоднее всего брать у банка деньги в долг?
01:59МИД подтвердил официальный визит Нуланд в Москву
01:22В Саратове водитель автобуса избил коллегу в борьбе за пассажиров
01:15Автомобилистам напомнили о необходимости следить за топливом в баке
01:14Замгоссекретаря США Нуланд планирует посетить Москву с официальным визитом
01:08Эксперты заявили о сохранении дефицита газа, несмотря на слова Путина
Лента новостейМолния