https://ria.ru/20211008/pechen-1753697303.html
Мурашко рассказал о проблемах с печенью у переболевших COVID-19
Мурашко рассказал о проблемах с печенью у переболевших COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2021
Мурашко рассказал о проблемах с печенью у переболевших COVID-19
Токсические поражения печени могут встречаться у пациентов после лечения коронавирусной инфекции, переболевшим COVID-19 следует пройти диспансеризацию, а чтобы... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T15:26
2021-10-08T15:26
2021-10-08T16:09
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КУРСК, 8 окт - РИА Новости. Токсические поражения печени могут встречаться у пациентов после лечения коронавирусной инфекции, переболевшим COVID-19 следует пройти диспансеризацию, а чтобы обезопасить себя от осложнений, необходимо вакцинироваться, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что пациентам, перенесшим коронавирус, необходимо пройти углублённую диспансеризацию. А для того, чтобы защитить себя от тяжелых последствий коронавируса, следует прививаться, подчеркнул министр.Мурашко заявлял, что основная масса пациентов с коронавирусом, которые поступают в российские стационары, не привиты. При этом погибают от COVID-19 также в основном те, кто не вакцинировался, – по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди ежедневно умирающих от коронавируса в России привитых практически нет, а штаммом "дельта" заболевают не более 2% ранее получивших вакцину.
https://ria.ru/20210928/koronavirus-1752126204.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:26 08.10.2021 (обновлено: 16:09 08.10.2021)
Мурашко рассказал о проблемах с печенью у переболевших COVID-19
Мурашко: у переболевших COVID-19 пациентов встречаются токсические поражения печени