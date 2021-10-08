В Госдуме назвали вручение Нобелевских премий политизированным
Депутат Панина назвала Нобелевскую премию Муратова большим плюсом для журналистики
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Вручение Нобелевской премии главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову является большим плюсом для российской журналистики, считает член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина.
Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса получили Нобелевскую премию мира за 2021 год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев поздравили Муратова с присуждением премии.
"Сам факт присуждения международной премии руководителю российского СМИ можно только приветствовать, это большой плюс для всей отрасли", - заявила Панина РИА Новости.
По словам политика, присуждение Нобелевской премии российскому журналисту стало достаточно неожиданным событием. При этом она отметила, что решение Нобелевского комитета имеет и очевидное политическое значение.
"Нет сомнений, что речь идет не только о позиции членов жюри премии, но и об установке всего коллективного Запада в отношении российской повестки. Суть проблемы состоит в том, что на протяжении всего года активно шла кампания в пользу присуждения премии блогеру Алексею Навальному. Тот факт, что премия ему не досталась, однозначно указывает, что Запад разочарован деятельностью экстремистов и готов списать их со счетов", - подчеркнула Панина.
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"Это объясняет уныние, которое воцарилось в лагере сторонников ФБК*. Ставка на то, что "заграница поможет", в очередной раз потерпела крах", - добавила она.
Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
*Запрещенная в России экстремистская организация