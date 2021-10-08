https://ria.ru/20211008/pakhota-1753683692.html

Ленобласть примет 67-й чемпионат мира по пахоте

Ленобласть примет 67-й чемпионат мира по пахоте - РИА Новости, 08.10.2021

Ленобласть примет 67-й чемпионат мира по пахоте

Шестьдесят седьмой чемпионат мира по пахоте пройдет в следующем году в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T14:30

2021-10-08T14:30

2021-10-08T14:30

ленинградская область

золотая осень (выставка)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753683762_0:83:990:640_1920x0_80_0_0_bb8ed0dce6f2eda1a0cdc1e7a481ff0a.jpg

С.– ПEТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Шестьдесят седьмой чемпионат мира по пахоте пройдет в следующем году в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Наша страна впервые принимает чемпионат такого уровня и отрадно, что местом проведения соревнований выбрана Ленинградская область. В этом ― признание мастерства наших специалистов, высокой оснащённости и механизации сельского хозяйства региона, профессионализма в подготовке полей и богатый опыт региона по проведению крупных мероприятий. Область уже как два года готова к соревнованиям и проведет их на самом высоком уровне", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.О проведении ЧМ-67 по пахоте в России впервые было объявлено на выставке "Золотая осень" в 2019 году. Пандемия внесла коррективы в график и теперь мероприятие намечено на 2022 год. В случае благоприятных условий в августе следующего года область примет около 50 российских команд и порядка 30 иностранных. Среди международных участников, подавших заявки ― команды основателей первенства Ирландии, США, Канады, Австралии, напомнили в пресс-службе.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

золотая осень (выставка)