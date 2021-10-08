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Ленинградская область
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Ленобласть примет 67-й чемпионат мира по пахоте
Ленобласть примет 67-й чемпионат мира по пахоте - РИА Новости, 08.10.2021
Ленобласть примет 67-й чемпионат мира по пахоте
Шестьдесят седьмой чемпионат мира по пахоте пройдет в следующем году в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T14:30
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ленинградская область
золотая осень (выставка)
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С.– ПEТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Шестьдесят седьмой чемпионат мира по пахоте пройдет в следующем году в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации."Наша страна впервые принимает чемпионат такого уровня и отрадно, что местом проведения соревнований выбрана Ленинградская область. В этом ― признание мастерства наших специалистов, высокой оснащённости и механизации сельского хозяйства региона, профессионализма в подготовке полей и богатый опыт региона по проведению крупных мероприятий. Область уже как два года готова к соревнованиям и проведет их на самом высоком уровне", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.О проведении ЧМ-67 по пахоте в России впервые было объявлено на выставке "Золотая осень" в 2019 году. Пандемия внесла коррективы в график и теперь мероприятие намечено на 2022 год. В случае благоприятных условий в августе следующего года область примет около 50 российских команд и порядка 30 иностранных. Среди международных участников, подавших заявки ― команды основателей первенства Ирландии, США, Канады, Австралии, напомнили в пресс-службе.
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золотая осень (выставка)
14:30 08.10.2021
 

Ленобласть примет 67-й чемпионат мира по пахоте

© Фото : РосагролизингУчастники чемпионата мира по пахоте
Участники чемпионата мира по пахоте - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
© Фото : Росагролизинг
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С.– ПEТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Шестьдесят седьмой чемпионат мира по пахоте пройдет в следующем году в Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Наша страна впервые принимает чемпионат такого уровня и отрадно, что местом проведения соревнований выбрана Ленинградская область. В этом ― признание мастерства наших специалистов, высокой оснащённости и механизации сельского хозяйства региона, профессионализма в подготовке полей и богатый опыт региона по проведению крупных мероприятий. Область уже как два года готова к соревнованиям и проведет их на самом высоком уровне", — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
О проведении ЧМ-67 по пахоте в России впервые было объявлено на выставке "Золотая осень" в 2019 году. Пандемия внесла коррективы в график и теперь мероприятие намечено на 2022 год. В случае благоприятных условий в августе следующего года область примет около 50 российских команд и порядка 30 иностранных. Среди международных участников, подавших заявки ― команды основателей первенства Ирландии, США, Канады, Австралии, напомнили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьЗолотая осень (выставка)
 
 
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